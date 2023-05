Mar Menor y Yeclano Deportivo se repartieron los puntos tras firmar un empate sin goles (0-0) en un partido en el que ambos equipos se jugaban, aunque de manera muy remota, librarse del play out de descenso y alcanzar el play off de ascenso, respectivamente. Al final de los 90 minutos, las más que rocambolescas combinaciones en el resto de partidos no se acabaron dando, por lo que tanto el conjunto costero como el del Altiplano certificó su fin de temporada.

La primera media hora de juego reflejó un claro dominio por parte del Mar Menor, que se asomaba al área visitante con alguna que otra ocasión de Pipo Ramos, su jugador más destacado en la mañana de ayer, aunque sus internadas eran una y otra vez desbaratadas por la defensa yeclana. La réplica azulgrana llegaba en botas del puentetocinero Javi Pedrosa con un disparo de larga distancia que se marchaba desviado de la meta defendida por Rodri. Boris también avisaba antes de llegar a la media hora de juego con algún que otro disparo que tampoco conseguía ver portería. Durante los últimos compases de la primera mitad, los pupilos de Javi Motos se encomendarían al balón parado en busca de un primer gol que nunca llegaría. El férreo marcaje que sufrió el hombre más adelantado del Mar Menor, Raúl González, hacía inútil cualquier combinación con peligro en la zona de tres cuartos. Los primeros minutos de la segunda mitad dejarían la ocasión más clara para el equipo marmenorense, cuando Alberto Vázquez conseguía driblar a tres defensores y se internaba en el área para toparse con el meta visitante en el uno contra uno. A falta de un cuarto de hora para el final, el Yeclano se quedaría en ría en inferioridad numérica tras la expulsión de Riquelme. Aun así, los visitantes intentaron con ahínco hasta el final conseguir el tanto de la victoria, aunque el empate no se movería del marcador.