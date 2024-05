"Murcia puede ofrecer una gran cantidad de paisajes a la industria audiovisual"

Últimas voluntades, Marco Polo y Laberinto de sombras son tres películas, estrenadas en el espacio de un año, muy diferentes entre sí. Pero tienen una cosa en común: han sido rodadas íntegramente en la Región. La Comunidad quiere ser tierra de cultivo de cine, y para ello la Film Commission desarrolla proyectos como el que ha traído aquí a Lluna Juvé. La directora de localizaciones de producciones como La sociedad de la nieve ha pasado unos días recorriendo el litoral regional para alimentar un catálogo, como un gran archivo abierto, de rincones murcianos con potencial para ser escenarios de cine.

El de localizador parece uno de los trabajos, dentro de la industria del cine, que más desapercibido pasa pero, literalmente, si no hubiera donde rodar, no habría películas...

Eso es. Encontrar la localización ideal –tanto a nivel visual como logístico y técnico– es muy importante para una película, para facilitar el trabajo e incluso para que puedan desarrollarlo sin problema.

Para entender del todo en qué consiste esta figura, ¿cómo es un día normal de trabajo?

Básicamente se podría resumir en los siguientes pasos: planteamiento artístico con el production designer sobre qué es lo que estamos buscando exactamente a nivel artístico, la búsqueda de esas localizaciones y la presentación de opciones al director o directora. Normalmente se empieza por la lectura del guion y su desglose de localizaciones. A partir de referencias que nos manda el de arte, llamamos, buscamos –a través de Internet o Google Maps, de nuestros archivos, etc.– y concretamos visitas. Y nos echamos a la calle con la cámara para fotografiar esas localizaciones, claro.

¿Qué le llevó hasta aquí? ¿Cómo decide una que esta es su área de especialización en el cine?

Mi pasión por la fotografía y mi personalidad organizativa. Empecé haciendo producción porque me resultaba sencillo organizar equipos, rodajes, horarios... Pero no tenía esa parte creativa que tanto me gusta (y que sí que tiene localizaciones). En mi caso, además, aparte de localizadora soy ‘jefa de localizaciones’, con lo cual empiezo localizando y termino haciendo la logística, seguridad, permisos de rodaje, maquinaria y demás. Todo con un equipo detrás, obviamente. De hecho, un buen equipo, y bien organizado, es lo más importante para que todo fluya correctamente.

Una vez explicado, entremos en materia: recientemente estuvo en el litoral murciano ‘mapeando’ la zona. ¿Qué sitios visitó y qué marcó como interesante, como posible escenario?

Recorrí toda la costa, desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas, y encontré sitios superinteresantes como la Salinera Española, situada en Las Salinas de San Pedro. Vi también la Base Aérea de Los Alcázares, La Manga, la zona de Portman, La Algameca Chica, las Calas del Parque Regional de Cabo Cope y las minas de Mazarrón, un paisaje impresionante.

Al leer la noticia de ese día, da la sensación de que la tarea consiste en subirse al coche y peinar la zona, pero ¿fue así? ¿Cómo fue el trabajo que hizo en la Región y cuánto tiempo estuvo?

Hubo una preparación anterior al viaje a través de internet, con el equipo de Wild Frame y el soporte de la Región de Murcia Film Commission. En esta fase se dejaron marcados más de setenta puntos de interés y, luego hice una criba sobre la marcha hablando con Turismo, con gente de la zona, etc., y me marqué una ruta con posibilidad de algunos cambios según los horarios que me marcaban las propiedades de sitios que no eran específicamente públicos.

Y ¿qué hace que un sitio pueda visualizarse como escenario de un rodaje?

En realidad hay bastantes factores, entre ellos la trayectoria del sol y la luz que se percibe, las dimensiones –que, a poder ser, deben ser grandes para albergar un equipo de rodaje–, la viabilidad de poder rodar lo que se describe en el guion a nivel de permisos y que tenga una logística posible, ya que se tiene que poder llegar hasta allí con el material y el equipo de rodaje.

Supongo que estos aspectos técnicos y logísticos son algunos de los puntos principales a tener en cuenta, incluso por delante de lo puramente estético.

No siempre, y debería. Pero yo siempre pienso en los aspectos logísticos que nos ofrece cada sitio que fotografío.

La intención del proyecto es hacer un catálogo de localizaciones de cine en la Región. ¿Cómo asesoró a la Film Commission?

Eso se hizo previamente desde Wild Frame. Tanto Quique Gutiérrez como Fran Castro son localizadores y jefes de localizaciones. Pero estamos todos muy acostumbrados a localizar en sitios que ni siquiera hemos visitado jamás, y con una óptica totalmente cinematográfica; supongo que algo que te dan los años de oficio. Sabemos exactamente lo que funciona y lo que no funciona en pantalla, lo que es accesible y lo que no. En esto la Film Commission dejó bastante carta blanca a Wild Frame para poder organizar un buen catálogo de localizaciones reales.

Ya hay publicado en la web, algo de lo que también se pueden beneficiar los creadores emergentes, ¿no?

Del catalogo se podrá beneficiar cualquiera que se dedique a la industria del audiovisual. Al final es facilitar a la gente que no conoce la Región una manera rápida de encontrar las localizaciones que están buscando para sus proyectos.

Ha sido localizadora para películas como La sociedad de la nieve y Way down. Salvando las distancias, ¿ha visto algo de ese potencial en estas excursiones por la Región?

Podría ser, claro que sí. Hay una parte de Murcia que se parece muchísimo a África: hay ramblas, mucho bambú, palmeras, los paisajes mineros, o las zonas de las Calas de Mazarrón... Se podrían rodar aquí ciertas historias sin la necesidad de cambiar de continente.

Precisamente, ¿qué tipo de guiones cree que podrían interesarse por esos enclaves?

Según mi parecer, creo que las películas que necesiten de muchos enclaves naturales pueden encontrar en esta Región gran variedad de paisajes. Y las películas de época, de los años setenta y ochenta, ya que hay mucha arquitectura –un ejemplo es la Manga– que estéticamente se ha quedado pausada en esa época y que en las grandes capitales ya es difícil encontrar, porque quedan pocas cosas de origen.

Recientemente estamos oyendo hablar mucho del interés de la Región en el cine. Siendo una profesional con bagaje internacional, ¿cómo ve los apoyos murcianos al sector?

Ahora mismo veo que hay muchos ayuntamientos, departamentos de Cultura, Turismo y oficinas que tienen medios como para poder dar buenos servicios a producciones. Es verdad que falta que se conciencie a todo el mundo para que se puedan pedir los permisos pertinentes a cada sector con cierta agilidad y rapidez, porque si algo nos falta en el cine siempre es tiempo de preparación. Por suerte, creo que desde la Región de Murcia Film Commission ya se están encargando de eso, de hablar con Costas, DGT, Medio ambiente-Miteco, Parques regionales, etc., para que sepan todos que Murcia esta preparada para recibir rodajes y para que colaboren en la medida de lo posible. Es un trabajo que va para largo, pero ya se ha puesto en marcha.