Los que más giraron en el tocadiscos. A estas alturas de la partida, a nadie le es ajeno aquello de la ‘escena musical murciana’. Más allá de lo abstracto del concepto (y de su gancho a nivel de marketing), resulta innegable que de la Región salen, año tras año, discos de calado (según críticos, aficionados y melómanos de dentro y fuera de nuestras fronteras), primeras líneas de festivales, puestos destacados en las listas y premios diversos. En la alineación de los más sonados de 2023 hay clásicos que se mantienen y otros que se reinventan, nuevas generaciones que vienen derribando la puerta de una patada, bandas de ascenso imparable y otras que se han propuesto no dejar ni un molde sin romper.

Crudo Pimento - El Carmen 13:7

Aunque no firmaban un disco desde 2019, su ADN está tan integrado en la Región que ya es indivisible de sus particularísimas sonoridades y personajes. En estas 16 canciones hay un viaje hacia lo desconocido y a la vez cercano: canciones desencajadas para caer en la locura siguiendo la pista de ruidos, monstruos e instrumentos imposibles.

Arde Bogotá - Cowboys de la A3

El año en el que se soltó a los perros. Nominación a los Grammy, Ondas y disco de oro al margen, si en su debut paseaban por las calles de noche, ahora lo hacen por la autovía a lomos de un corcel de metal bajo un sol de justicia. Un disco con los mejores ases del rock bajo la manga, espejismos que se deshacen en un desenlace luminoso y sincero.

Neuman - Waterhole

Neuman encontró su sonido hace mucho tiempo, y de ese shoegaze neblinoso guitarrero y cíclico, por momentos oscuro, nostálgico y esperanzador, ha hecho su seña de identidad. Tras un parón de seis años, Paco Román añade a la pócima orquestaciones ascendentes más propias de una banda sonora que de un disco de post-rock.

Second - Para todo el universo

Costará imaginar la primera línea de la música ‘made in Murcia’ sin Second. La mayor banda de pop-rock que ha dado la capital del Segura se va dejando este directo, con tantas canciones como años en activo, como testimonio de su carrera. 26 canciones como 26 balas de energía, estribillos y melodía.

Nunatak - Nunatak y la isla invisible

En un año que ha sido complicado para el quinteto en lo extramusical pero enriquecedor en lo sonoro, llega un nuevo capítulo en su saga de aventuras. Siempre fueron frescos y amenos, pero en este quinto largo suenan liberados de complejos, arriesgándose incluso con giros más sinuosos.

Trashi - Quiero irme a casa

Segundo EP de los alumnos aventajados del hyperpop de factura murciana. Angustias adolescentes disfrazadas de pop eufórico, pianos oníricos y voces con autotune que hablan de redes sociales y diatribas sentimentales juveniles pueblan unas canciones de pop buenrollero tremendamente actuales: una postal de las nuevas generaciones.

Marcelo Criminal - La última casa de apuestas

22 canciones para entrar en la mente de uno de los talentos más inclasificables que han salido de esta ciudad en los últimos años. Su pop-folk marciano e inconexo es solo el envoltorio de unas letras que, bajo una apariencia naif, albergan crítica, reflexión y el reflejo de las preocupaciones del mundo real.

Soge Culebra - Storm

Tanto talento como juventud. Millones de reproducciones y visualizaciones aúpan el vertiginoso ascenso de este artista de Guadalupe, que publicó este año su segundo largo. Sonidos latinos y urbanos se entrecruzan con trap oscuro para dar pie a un disco personal y actual. La prueba de madurez de un artista con todo por delante.

Maldita Nerea - Manual para seres maravillosos

El grupo del galápago simpático, el más amable y naif de cuantos han salido de la Región, presentaba en 2023 otro álbum de excepcional sensibilidad. Pop afable, familiar y de estribillo coreable en la voz de Jorge Ruiz para conquistar las sonrisas y corazones de sus ‘tortugas’, el sobrenombre de sus fans.

Tarque - Vol. 2

La sombra de M-Clan es alargada y siempre acompañará a Tarque, que firma este año la segunda entrega de su aventura en solitario. Estas canciones son una carretera alternativa en la que abrazar la versión más dura, machacona y eléctrica del rock clásico en el que se ha especializado; una vida de rockero de chupa de cuero y botines.

Y diez discos por descubrir

Joyas ocultas de aconsejada escucha. Quien guste de coleccionar las perlas en la sombra de la música de la Región tiene en este un año especial. No hay género que aquí no se pilote, sonido que no se experimente ni temática que no se aborde. Trabajos sobresalientes con historias que contar vuelan bajo el radar cada año, sumando nuevos hilos al tejido cultural que sostiene la escena. Debuts que marcan el camino y esperados regresos se cuentan entre los trabajos que han alegrado el año de unos seguidores que quizá no sean los más numerosos, pero son los correctos: los que rebuscan en las salas y van más allá del algoritmo. Los que no se ven, pero sin los que no habría nada.

Gabriel Hernández - Nuevas canciones viejas

Los temas de este disco, el más especial de cuantos aquí aparecen, remiten a otra época. Guitarra española, voz y unos arreglos ideados con sumo gusto son los pilares de unas canciones que ha viajado en el tiempo y ahora sobrecogen y brillan por su sencillez, su pureza y su limpieza.

Mavica - Sometimes a person never comes back (but that’s okay)

Pop de confección preciosista sin miedo a confiar ahora, tras unos comienzos acústicos, en una producción más electrónica (obra de Pablo Serrano y la propia Marta Casanova), reforzando una voz conmovedora con sintetizadores, percusiones y collages del día a día.

Ana Cano - Lo que me haces sentir

«No sé hacer otra cosa que sentir cosas», decía Ana Cano en el anuncio este nuevo EP. Canciones sobre el paso de los días (unos buenos, otros malos y otros sin más, porque así son muchos) construidas sobre el punteo de una guitarra que pasa de lo onírico a lo real en lo que dura una melodía.

Le Mur - Caelum invictus

Se hizo esperar, pero seis años después de su primer trabajo llega el segundo elepé de una de las bandas más queridas del rock-metal murciano. Este es un trabajo sobresaliente, sin baladas (como lo querían), con una energía expansiva canalizada a base de riffs y mitología y letras diáfanas, la mejor forma de cerrar heridas y comenzar etapas.

Yarea - En qué pienso cuando lloro

Año provechoso para Yarea, que ha publicado dos EP como las dos caras de una moneda. En este segundo muestra, como si de una ventana a su cuarto se tratara, su pop más vulnerable, haciendo alarde de una producción magistral para hilvanar hebras de lo-fi, folk y canción de autor urbana.

Bienve Campoy - Pequeño cielo de juventud

Bienve Campoy es una navaja suiza de la música de la Región. Evve y Noise Box son avales de su genialidad, pero con este disco debuta en solitario transitando los caminos del flamenco. Ortodoxa o rompedora, flamenca o eléctrica, la guitarra es la protagonista indiscutible de este disco.

Awakate - Culpable

Si Awakate son culpables de todo lo que enumeran en la intro de este largo, el crimen es haber hecho un retrato generacional con la paleta del mestizaje. Pura diversión y liberación a golpe de cumbia, pop, rock, reguetón, electrónica, rap y hasta música tradicional. Todo cabe en un trabajo que rompe las paredes de todas las cajas imaginadas.

Sadd Mortt - Muriendo despacio

El segundo volumen que este cantautor ha publicado este año (el primero, It’s always sunny in Murcia). Productor, compositor, intérprete, técnico de grabación e incluso ilustrador de la portada, este disco hecho en casa es la magia del ‘do it yourself’. El tema es el amor, afirma, en distintas formas pero siempre desde la delicadeza absoluta.

Evve - Safari

Este proyecto se estrena con seis cortes pausados, medios tiempos de pop melódico y susurrante, brillante cuando se acerca al shoegaze y el ruido de fondo rodea la voz de Evelyn y la guitarra de Bienve, el yin y yang que forma EVVE. Las atmósferas sintéticas terminan de elevar una propuesta que mece al oyente en las olas de la emoción.

Yakuzza - Vol. 0

En Murcia hay misterio y oscuridad. Cuatro canciones que remiten a The Cure y The Smiths forman el debut de esta banda de la que poco se sabe. Melancolía temblorosa y guitarrazos sobre una batería veloz y un bajo sólido dan justo en el clavo de quienes no temen al undergoround que se edita en cinta de casete.