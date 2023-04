Crudo Pimento han regresado. No lo han hecho ni en la forma ni en el tiempo esperados, pero tampoco se puede decir que hablemos de una banda previsible. Además, el resultado -dieciséis canciones agrupadas bajo el título ‘El Carmen 13:17’- es, no solo sorprendente, cosa habitual en ellos, sino, posiblemente, lo mejor que han hecho hasta la fecha. El disco está disponible desde la pasada medianoche en plataformas digitales.

Cada vez que Crudo Pimento, la cólera de Dios, regresan con un nuevo disco, sabes que te espera una experiencia catártica de emociones extremas. El Carmen 13:7 (2023), que ahora ve la luz tras poco más de tres años de turbulencias y creación, podría muy bien ser su mejor trabajo. Con una apocalíptica pandemia que truncó sus planes, el sueño americano devino en baño de realidad. Recuperaron su carta de libertad y, de alguna manera, Raúl e Inma encontraron consuelo en el vasto vacío que es nuestro universo. Arrancó la esperanza del infinito.

El Carmen 13:7, homenaje al multicultural y populoso barrio donde Crudo Pimento habitan, está lleno de vida, muerte y el universo, pero casi siempre es optimista y se perfila como su trabajo más seguro hasta el momento. Han puesto en el molinillo música del Atlas, mento, blues bullicioso y trash metal, barnizado siempre todo por esa indeleble marca de la casa que les mantiene pegados a sus raíces: el folclore murciano, el flamenco e incluso las salves o la Semana Santa, y lo escupen con rabia en un brebaje tumultuoso donde un tuareg puede aparecer cantando verdiales con un micrófono roto, o letras abracadabrantes que hablan de muerte, cadáveres, huesos encendidos, diablos sueltos… Quizás este disco, con su estética de bricolaje y tercermundismo digital, proceda de una reinterpretación de la Biblia, como la que hiciera en sus sueños carcelarios Alex, de La naranja mecánica («ahora no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después»).

En su forma más ruidosa y descarada, El Carmen 13:7 es divertido como el rock de alta energía. En los momentos en que el vitriolo punk se encuentra con una expresión reflexiva o infinitamente entusiasta, se vuelve más intrigante, y convence. Pese a los diferentes estados de ánimo y direcciones, todo se mantiene unido en lo que puede ser la colección de canciones más anárquica, refinada y consistente de Crudo Pimento. «El mañana es un monstruo, el mañana es un vampiro», repiten en un mantra. Fuego puro.

¿Qué es El Carmen 13:7? ¿Por qué habéis decidido titularlo asi?

Es un homenaje al barrio en el que llevamos viviendo más de una década, en el que hemos grabado todos nuestros discos y en el que reside casi toda nuestra gente. Nuestras vidas y obra están ligadas a él, desde el primer café de la mañana a la última canción improvisada que brota a las dos de la madrugada. Para la referencia ‘13:7’, busquen en la Biblia.

¿En qué situación queda la continuación de Pantame? Es un proceso en el que habéis estado inmersos casi tres años y que incluso os hizo plantearos la mudanza a Nueva York.

El sueño americano terminó, preferimos lo onírico carmelitano. Artísticamente no funcionó. Fue difícil abortar la empresa, pero hubo factores humanos, implicaciones contractuales..., un drama. Pantame II fue cancelado en las primeras sesiones. No éramos nosotros; se intentaba crear un producto que nos alejaba dolorosamente de lo que significa nuestra forma de hacer música. Si pensamos que una canción nuestra no necesita otra vuelta de estribillo o, incluso, no necesita un estribillo, seguramente nos equivoquemos en el plano comercial, pero quizás no tanto en el artístico o, si me apuras, en el espiritual.

¿Y cómo ha quedado la relación con vuestra discográfica, Everlasting?

Siempre estaremos agradecidos por el trato recibido por parte de este sello; siempre nos han tratado bien. Solo tenemos buenos deseos y buenas palabras para ese equipo. Decidimos dar marcha atrás por una cuestión de honestidad artística y, desgraciadamente, esto no casa con cómo funcionan los negocios y los números en el frenesí discográfico en el que vivimos actualmente. Firmamos una carta de libertad, nos autoeditamos y ahora somos dueños de echar nuestro carro por las piedras si así lo estimamos. Lo dicho, gratitud eterna por haber creído y apostado por nosotros estos años.

Para este disco os habéis encargado de todo en vuestro propio estudio. ¿Eso es el «tercermundismo digital» del que alguna vez nos has hablado?

Más o menos. Con lo que tengas haz lo que puedas y mejor sepas. Si tienes la idea y oídos funcionales, el resto es disfrutar dando vida a las visiones que van apareciendo en esta fantasmagoría eterna. Casi todo el disco ha sido registrado con un micrófono barato –imitación china de un 58–, mil veces roto y mil veces remendado; con él se han grabado las baterías, las voces y casi todos los instrumentos que escuchas en los dieciséis cortes. Las posibilidades microscópicas de la mugre y de lo humilde son infinitas. El poder de un solo micrófono direccional tirado en el suelo para registrar de una sola toma una batería es magia para nosotros.

Vuestras letras son abracadabrantes: hablan de huesos encendidos, de la muerte, de historias satánicas. Osáis parecer herejes viniendo de una zona tan tradicionalista como Murcia. ¿Podéis sacar un tema de cualquier acorde y cualquier letra? ¿Cómo es ahora vuestro método para componer?

Sigue siendo muy anárquico y partiendo siempre de la repentización. Algunas de las canciones han partido de poesías que Raúl ha ido escribiendo estos últimos años, vistiéndolos con música improvisada y registrados a la mayor celeridad para no perder frescura. Hay una canción en particular, Cadáver divertido, que está basada en un maravilloso poema escrito por Cascales. Es sobrecogedor, es parte de nuestra vida y creemos que de la de mucha gente. «Soy un cadáver divertido que baila divertido mientras todos hacen palmas». Cascales es, seguramente, Dios, sin ninguna duda, y hemos tenido la suerte de conocerle en vida y de disfrutar y emocionarnos con su trabajo, ya sea pintando, escribiendo, hablando o simplemente fumando, como el mismo Dios fumaría si Dios fumara. Una vez más, la portada del disco es obra suya. Es un hueso ardiendo, un puto hueso ardiendo. Eso es mucho y es la nada también, lo desnudo, lo primero y lo último.

Algunos temas parecen partir del blues. ¿Cómo hacéis para que cada uno de ellos sea distinto? ¿Buscáis sonidos nuevos, ritmos más rápidos o más lentos...?

Tocamos, tocamos y tocamos y dejamos que lleguen los espectros. A veces llegan desde lo profundo de un pantano, otras desde un brazal camino de Patiño oculto entre las siscas.

¿El trance punk bereber es el núcleo, en lo musical, de El Carmen 13/7? ¿Ha sido la inspiración de este disco?

De forma natural, por lo que solemos escuchar en casa desde hace unos años y por la sonoridad de algunos de los instrumentos que utilizamos, el conjunto del disco adquirió esta atmósfera que resulta en una cierta homogeneidad no necesariamente buscada ni pensada. De Erkin Koray a la gran Umm Kulthum, pasando por Houcine Slaoui, Slayer, una cuadrilla de verdiales de los montes malagueños o una salve de auroros de Santa Cruz.

El disco muestra tantas referencias… La música del Atlas, el mento, las bases rítmicas caribeñas, el hardcore e incluso el trash metal, con esa indeleble marca de la casa que os ancla a vuestras raíces: el folclore murciano, el flamenco, incluso las salves o la Semana Santa. ¿Hay algún hilo conductor que lo agrupe todo?

La querencia por la expresión humana musical pura, sin demasiados artificios. Este tipo de sentir y expresión suele estar ligada de forma natural al ámbito religioso o espiritual. Respetamos sagradamente esa fuente pura de expresión artística y universal, de la que bebemos y disfrutamos cada día de nuestras vidas.

«El mañana es un monstruo, el mañana es un vampiro». ¿Os mostráis pesimistas ante un futuro amenazante? En Yanisero parece que apuntéis incluso a la guerra nuclear, a un Apocalipsis. ¿Os preocupa o, como decís en Oh wando wendo wendo, «el hombre que piensa mucho se vuelve majara»?

Nos mostramos expectantes ante las cabriolas y filigranas de la estupidez humana en todas sus direcciones y nuevas ocurrencias. Somos todos unos insectos estúpidos que seguramente van a ser aplastados sin motivo ni plan aparente ni orquestado. El show es apasionante, la traca final será maravillosamente divertida, esperemos estar aquí para verla.

En Verdiales carmelitanos parece que invocáis el carpe diem.

Otra cosa no tenemos. Bueno, sí: tenemos las tápenas, el bonito en salazón y la hueva de mújol, pero poco más.

Raúl siempre ha sido un admirador incondicional de Kiko Veneno. Conseguisteis su participación en A Kiko Veneno, que finalmente no sale en el disco. Parece que la conexión ha crecido hasta el punto de que os invitó a tocar con él en esta gira tan especial, y vais a participar junto a él en un homenaje a Pau Riba.

Es una colaboración que nació de forma natural, a raíz de hablar sobre la preparación de un evento al que nos invitaron Ariel Rot y él, la gira de Un país para escucharlo. Escribí un poema tras una conversación que mantuvimos por teléfono. La grabamos rápido y se la envié, le encantó y le propuse cantar en ella. Siguiendo con el tercermundismo digital: grabó con su teléfono móvil, mirando al mar, unas ideas melódicas y líricas que tuvo al vuelo y nos las envió, las soltamos sobre la mezcla tal cual, y todo cuadraba de una forma extraña y casi mágica. Genio y figura Kiko, mente rápida para la poesía inmediata, creatividad como pólvora y un gran ser humano. Una suerte y un privilegio haber coincidido en esta vida con él y compartir poesía. Y sí, tenemos entre manos nuestra participación en una canción que le ha dedicado a su buen amigo y desaparecido –de la tierra, que no del cosmos– Pau Riba. Un honor y un gozo sideral.

Tras decir adiós a 2022 con una canción infantil para el fin de los tiempos, Ardió tu pelo, lanzasteis un segundo adelanto, Tomorrow is a monster, de un disco que «quedará sepultado, sin duda, en las arenas del desierto voraz y fugaz que todos atravesamos con más o menos suerte en esta travesía con incierto destino». ¿Cuál es el propósito?

Seguir creando, seguir almacenando en un cajón miles de canciones que probablemente nunca verán la luz. En principio, la idea era que El Carmen 13:7 fueran ocho discos, cuatro Lps dobles. Al final lo hemos dejado en dieciséis cortes. Habrá disco paralelo de descartes y dislates, otra vez.

¿Os preocupa que volver a la experiencia de autoeditados os reduzca la visibilidad como grupo? ¿Se está perdiendo la perspectiva artística con eso de los likes?

Aquí se genera un debate extenso e intenso. Necesitaríamos un periódico entero para ello. Tomorrow is a monster, tomorrow is a vampire. El negocio del entretenimiento también; el arte poco tiene que ver con él. Citamos de nuevo a Cascales: «El arte os matará, hijos de puta».

La portada de nuevo viene firmada por él, decías. Y alude a una de las canciones del disco.

Hasta el último momento nunca sabemos qué es lo que habrá pintado para la portada de cada disco. Hay un ritual, hay una espera. Siempre refleja lo que hay en los discos, sin hablar nada al respecto previamente, de una forma que siempre nos emociona al momento de descubrirla. Esta canción, una marcha fúnebre, la grabamos a última hora, después de conocer la portada.

¿Y qué hay de Nepal Napalm? ¿En qué estado se encuentra?

En estado de ignición: en mayo lanzamos nuestro primer disco, A hate supreme. Fuego puro.