Nunatak, que han cumplido diez años como banda, sorprenden con Nunatak y la isla invisible, su quinto y mejor disco hasta la fecha, bajo la infalible batuta del productor Paco Loco. Su trabajo más personal, donde lo íntimo y lo épico se funden a la perfección, fruto de un proceso de casi tres años, pandemia incluida, en el que se han vaciado, examinado y retado continuamente. El resultado es un contraste de sentimientos narrando historias más delicadas, con el amor por lo auténtico en el centro, y con cierta crítica social a la deriva hedonista y postmodernista. Se enfrentan a un desconcierto existencial (¡la vida duele!) que reflejan en el entusiasmo de las interpretaciones. Lo han demostrado en sus tres singles de adelanto, cada uno con un estilo y una temática completamente diferente al anterior, manteniendo siempre esa mezcla de influencias, sensibilidades y orígenes donde todos han puesto de su parte para conseguir algo único. Así lo cuenta Álex Dumdaca, batería de la banda.

¿Cuál es el concepto de esta ‘isla invisible’? Parece que aporta cierta crítica social a la deriva que estamos asistiendo, ¿sobre qué ejes pivota este nuevo disco?

Por un lado, creo que es el álbum en el que hemos hablado más de nuestras propias experiencias y de las cosas que nos unen. Las cosas que creemos que son verdaderamente importantes y que suelen ser invisibles e intangibles. Todas esas cosas conforman esta isla y el mar que la rodea es el ruido al que nos vemos sometidos día a día tratando de imponernos las supuestas necesidades que deberíamos tener para ser felices, y es a lo que le queremos quitar importancia. Por otro lado, sigue habiendo temas con un carácter más crítico que hablan del momento que vivimos en el que se nos imponen ciertas necesidades inventadas y superficiales sin las que, supuestamente, no se puede alcanzar la felicidad.

¿Qué queriáis mostrar con los tres primeros singles de adelanto, cada uno con un estilo y una temática completamente diferente al anterior?

Los adelantos siempre sirven para mostrar distintos colores de la paleta. Nos parecía interesante que cada uno mostrase energías distintas que se pueden encontrar dentro del disco.

Carmesí + Nunatak Fecha: 10 de abril Lugar: Teatro Circo Murcia Precio: 15 euros



Creo que es vuestro trabajo más personal. Ha sido un proceso largo, ¿qué os habéis cuestionado todo este tiempo?

Todo. Tras la pandemia y el cambio de funcionamiento discográfico, nos encontramos por primera vez en muchos años con una situación en la que no nos veíamos sometidos a ninguna presión por sacar disco en una fecha determinada. Esto nos permitió hacer un viaje introspectivo y farragoso hasta llegar al punto al que llegamos. En la situación que nos encontramos nosotros, la única razón para grabar y editar un quinto disco es estar totalmente orgullosos del trabajo a mostrar. Hasta que eso no fue así, no nos decidimos a buscar estudio y programar fechas de grabación.

¿Cuántas canciones llegasteis a componer para este album? ¿Ha sido muy dura la selección?

El proceso fue más largo y trabajoso que nunca, fue la vez que mayor cantidad de material sacamos. Normalmente, solemos desechar canciones en la primera fase de composición. Creo que llegamos a casi cuarenta ‘protoideas’ que cayeron por el camino. Una de las cosas que solemos tener en cuenta a la hora de seguir o no con una idea es si nos emociona, pero en el proceso de composición de este disco también nos hemos preguntado muchas veces si el sonido o la manera de expresarse era auténtica y sincera o no. En caso de sentirla como un disfraz, aunque fuera ligeramente, quedaba fuera.

Últimamente parece que las casas rurales se han convertido en auxiliares de la creación. ¿En vuestro caso, elegisteis naturaleza por algún motivo? ¿Todo el grupo ha participado en la composición?

Todos participamos, sí. En la mayoría de los casos se parte de una idea melódica apoyada por unos acordes de guitarra y con eso empiezan las cinco cabezas a pensar y a darle forma. Como la primera fase de composición fue en plena pandemia, nos vimos obligados a empezar proyectos vía mail… lo que nos pareció el horror. Así que, PCR mediante, nos decidimos por encerrarnos en una casa en Riópar una semana. Ese fue uno de los muchos arreones compositivos.

Parece que Sopla las velas es el ‘focus track’ del disco. ¿Qué motiva esa elección?

Llegó a ser un posible tercer single, pero a pocas semanas de la salida decidimos intercambiarla por Sigo corriendo, por mostrar un color diferente. Esto del ‘focus track’ no es más que una modernidad tecnológica que viene a darle un poquito de importancia, como si fuera un cuarto single. Es una de las canciones que creemos que puede tener una mayor llegada, aunque eso nunca depende de nosotros.

¿Al elegir a Paco Loco en la producción os planteasteis La isla invisible como un disco para renovaros?

Después de un par de discos con un sonido concreto, teníamos ganas de dar un giro sonoro, sí. Una de las razones era alejarnos de las etiquetas que nos habían puesto de ‘indie nacional de festival’ con el que no nos sentíamos muy identificados, y tratar de buscar un sonido más original y más propio de muchos proyectos ‘guiris’ que nos llamaban más la atención. Paco trabaja en el camino que nos gustaba, el camino de la frescura y la crudeza, con referencias que nos encantaban.

«Queríamos alejarnos de las etiquetas de ‘indie nacional de festival’ que no nos representan»

¿Podéis compartirnos alguna anécdota del ese paso por el estudio de grabación?

En general, todo era anecdótico. Su manera de currar es muy interesante. Inspira mucho estar allí y verte rodeado de tantos cachivaches analógicos. Muchas cosas las usamos en el disco porque literalmente estaban a mano y listas para ser tocadas. Hubo muchas risas con Paco y con Muni. Te sientes como en casa desde el principio.

¿En Yo me lo merezco habéis echado mano de una voz tratada para interpretar un personaje? Me recuerda a la película El mago de Oz.

Ese tema critica, precisamente, la evolución de las redes sociales, el uso que se les da y la importancia que han llegado a tener cosas de lo más superficiales. Poder darle el toque tecnológico a la voz cantante nos parecía de lo más ácido.

La Isla Invisible es un instrumental que se apoya sobre el piano y tiene un tono romántico; está colocado al final del disco, pero igual podría haber ido al principio.

Perfectamente, aunque siempre está bien que al final de un disco te quede un sabor de boca interesante.

En Todo por ti parece como si quisieriáis proclamar un deseo de autoafirmación: «tras 10 años de cicatrices, vengo a dejarme la piel». ¿Era esa la intención?

Esta canción es una mirada atrás desde el presente. Con la experiencia que dan los años y con los altibajos que inevitablemente vives. Tras una fecha tan marcada como la década juntos, queríamos mirar el camino recorrido. El resumen es que, más allá de estar en un punto alto o bajo de tu carrera, lo más importante es analizar el camino y sentirse orgulloso de lo vivido

¿En Acepto el reto decís no tener «miedo al final, tampoco al declive». ¿Este cumpleaños os ha llevado a reflexionar sobre vuestra carrera? ¿Cómo ha evolucionado Nunatak en estos 10 años?

Es inevitable reflexionar y mirar hacia atrás, observando todos los kilómetros recorridos y todas las historias vividas. Nuestro objetivo era pasarlo bien e intentar hacer canciones que nos emocionaran a nosotros y, con suerte, a otros. Creemos que ese objetivo está más que cumplido. El resto han sido extras por los que solo podemos sentirnos agradecidos y orgullosos.

Sigo corriendo podría pasar por vuestro tema más ‘springsteeniano’, vuestro Born to run particular, ¿os ha influido de alguna manera?

Es curioso que lo digas porque, por primera vez en toda la discografía, tuvimos a Springsteen en la cabeza en algún momento durante el proceso de grabación. Pero no fue en Sigo corriendo, sino en Sopla las velas. Más concretamente, en su estribillo.

¿Cómo os lleváis con las redes sociales y la dictadura de los “likes” ¿os habéis sentido presionados en algún momento?

Solemos limitar las las redes de la banda a un medio para compartir nuestra música directa o indirectamente. La presión suele venir más por los promotores o marcas que cuantizan la posible llegada de la banda a través de las estadísticas de las redes. Pero bueno, aunque a veces hemos tenido que entrar al juego, no es un medio en el que nos sintamos necesariamente cómodos.

Presentáis el disco el 10 de abril en Murcia, junto a Carmesí. ¿Cómo será el nuevo directo de Nunatak? ¿Cómo vais de fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Hemos estado trabajando en la producción del directo con Raúl de Lara, que ha sido un habitual en nuestro equipo de trabajo. La idea durante este proceso de preparación de los nuevos conciertos ha sido rescatar canciones de toda nuestra carrera y dar un buen repaso a las nuevas, con momentos para la intimidad y la delicadeza, momentos más cañeros y otros más festivos. Creemos que el show será emocionante y divertido. Estaremos presentando el disco el 10 de abril en el Teatro Circo de Murcia, el 21 de abril en la sala Lula Club de Madrid, el 20 de mayo en Valencia, el 26 de mayo en el Oh, See! de Málaga, el 7, 8 o 9 de julio en el Planeta Sound de Ponferrada, y hay bastantes más fechas. Muchas no podemos anunciarlas aún.