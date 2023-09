Lo de mezclar siempre es complicado. Se aprende de niño, cuando le echas Nocilla a un bocata de salchichón en un cumpleaños, y de adulto, cuando se te olvida tomarte un Omeprazol y haces la previa con cerveza, la cena con vino y sobremesa con... a saber qué. Pero hay algunos elegidos que, con exquisito cuidado, cual alquimistas, saben como conjugar los elementos en las cantidades adecuadas. Cierto es que para encontrar solución al ejemplo anterior no hemos encontrado ninguno, pero en lo musical -donde la mezcla se llama ‘mestizaje’- tenemos en Murcia a una banda que ha hecho de una coctelera imposible una seña de identidad. Cumbia, reguetón, trap, rock... y hasta pequeñas notas de folclore regional. Ellos son Awakate, y la semana pasada publicaron su segundo disco, Culpable (2023). Lo presentarán en vivo el viernes en Garaje Beat Club, y prometen que será «la noche del año».

El pasado viernes vio la luz, por fin, Culpable, su nuevo disco. ¿Nerviosos por la acogida que pueda estar teniendo? Me consta que han estado currando muchísimo en este álbum…

Fernando (cantante): Nervios siempre hay porque, al final, lo que quieres es gustar y que lo que haces se convierta, de algún modo, en parte de la vida de quienes nos escuchan. Pero son nervios buenos.

La salsa, su disco debut, salió en el verano de 2021 y, poco más de un año después, ya estaban grabando Culpable. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque entiendo que prácticamente no han parado en estos dos años...

Joaquín (bajo): Es que hacer un disco siempre es complejo. No solo es decir: «¡Vamos! Hacemos diez temas y pa’lante». No. Es producción, diseño, creación de una nueva imagen, merchandising... Y, sobre todo, una pregunta: ¿Qué queremos contar en este nuevo capítulo? ¿De qué vamos a hablar? Sola una vez que tenemos claras todas esas cosas nos ponemos a trabajar. Lo bueno es que siempre nos hemos sentido muy apoyados por la gente que nos sigue; gente que, de una manera o de otra, también conforman este proyecto. Eso nos da muchísima fuerza.

¿Y el resultado... qué tal? Les noto satisfechos y, no solo eso, también ilusionados por lo que puede traer este disco.

Fernando: Cada disco nuevo es un punto y aparte; es una nueva etapa que se abre, y eso siempre ilusiona. En la música hay pocas cosas más satisfactorias que mostrar al mundo lo que tienes dentro. Es algo natural: todos nos sentimos bien cuando encontramos un espacio en el que poder hablar de lo que nos pasa o de cómo estamos en un momento determinado. Pues la música es eso mismo, pero llevado al extremo. Es exponerte, abrirte para que todo el mundo eche una mirada a lo que hay dentro de ti. Eso a veces da vértigo, pero cuando la gente escucha, empatiza con tus emociones y apoya lo que haces… la sensación es maravillosa. Esperamos que la gente lo disfrute tanto como lo disfrutamos (y lo bailamos) nosotros creándolo.

En lo estrictamente musical, ¿podemos hablar de un disco continuista o hay puntos de ruptura con La salsa?

Fran (cantante): Bueno, siempre mola salirse un poco del camino (variar, experimentar...), ¿no? Es la manera que tenemos en Awakate de pasarlo bien. Así que la gente que escuche Culpable se encontrará con que seguimos siendo los mismos, pero diferentes; con un sonido que ha evolucionado, que está más refinado y que es más maduro. Hemos aprendido mucho en estos dos años... Además, si con el anterior disco se saltaba..., ¡con este no te quiero ni contar! [Risas].

Para el que no os conozca, partiendo de los sonidos urbanos, Awakate no le hacen ascos a nada y no os da miedo meteros en un reguetón, una cumbia o... pop, rock, electrónica y hasta música tradicional murciana (lo de La saeta me dejó loquísimo...). ¿Cuál es el cóctel que proponen en esta ocasión? ¿Alguna nueva frontera (musical) derribada?

Joaquín: Buena pregunta… ¿Todas? [Risas] En Culpable hemos querido mantener la base sobre la que trabajamos desde el principio, que básicamente es la fusión de ritmos latinos (cumbia, reguetón) con líneas y sonidos propios del rap, el trap o la música electrónica. Pero hemos jugado más con el techno, por ejemplo, que hoy día vuelve a estar muy presente, y también incorporamos cosas más propias del flamenco (como en el tema ADN) o de la música tradicional española, como el pasodoble (X olvidarme de mí). Hemos escuchado además muchas jotas, parrandas, trovos, fandangos…, géneros propios de la Región de Murcia. Para nada es un disco de música tradicional, ni mucho menos, pero en el proceso de creación del disco todos los músicos de la banda hemos tenido muy presentes esos ritmos y sonidos. Creo que es algo totalmente necesario, ¿no?, ver de donde vienes, saber a qué suena tu tierra. Entendimos que la idiosincrasia murciana encuentra respuesta a muchas cosas en las letras y ritmos de las canciones que se han cantado aquí toda la vida. Y había una coincidencia en todas ellas: que son todas alegres. Y eso nos inspiró mucho.

En este sentido... no hay límites, ¿no? Da la sensación de que cuanto más difícil parezca la fusión entre dos géneros, más les pone tirarse de cabeza a ello.

Fernando: Es algo muy complicado sí..., pero es como morboso [Risas]. Sabemos que el hecho de fusionar géneros muy distintos entre sí es arriesgado -de hecho, algo que atemoriza a esta banda es quedarse en un ‘intento de’-, pero por suerte contamos con Jim [DJ], que es una enciclopedia de todo lo que suena actualmente. Él sabe dirigir bien la barca.

Sí, porque que nadie piense en un frankenstein musical, que esto fluye. De hecho, el mestizaje en el sureste español está a la orden del día dentro de los círculos ‘alternativos’. ¿A los oyentes de qué bandas les molaría que les recomendara Spotify?

Jim (DJ): ¡Guau! Esa es una buena pregunta... Yo últimamente estoy abriendo mi abanico musical cada vez más y, si tuviera que dar nombres con los que más se identificarían los posibles nuevos oyentes de Awakate, quizás serían: La Plazuela, Califato ¾, Zoo, Garabatto (lo que saca Javi está por encima de todo), Rels B, Amygdala, Calle 13... Por decirte algunos.

De todas formas, y pese a que hasta el mes pasado han estado trabajando en el disco, pocas bandas de la Región han hecho más kilómetros para darse a conocer que Awakate. ¿Cómo va la expansión de la Murzia Tropikal?

Jim: ¡Está siendo de locos, tío! Nos hace muy felices el haber terminado la gira de La salsa hace cosa de un par de semanas y sentir que, después de más de veinte conciertos, festivales y miles de kilómetros, el concepto ‘Murzia Tropikal’ parece estar calando por toda la península. Es increíble ver como cada vez más personas respetan y comparten la ‘Murcia viva’ que tanto predicamos desde la banda. Estamos consiguiendo que el mundo cambie esa idea de ‘la Murcia de chiste’ que nos quieren vender algunos... Murcia no es tierra de paletos ni de malhablados, ¡se acabó la broma ya!

Además de ese mensaje, allá donde van llevan ritmo, alegría..., pero, también, protesta, descontento. ¿Cómo conjuga todo eso?

Fran: Bueno..., ¡bienvenido al 2023! [Risas]. Creo que en la propia letra de nuestro single Culpable queda todo eso muy bien reflejado. Awakate es reivindicación, protesta, rabia..., por esta situación en estos tiempos que nos ha tocado vivir a las personas jóvenes. Pero también es alegría, ritmo, sabor y jaleito. Somos la lucha viva y la alegría, el ritmo y las ganas de vernos en ese futuro mejor.

En este sentido, dicen que las letras hablan de una generación que «vive para trabajar», que por mucho que se esfuerce parece condenada a la «precariedad». Para los jóvenes, no es fácil quitarnos ese estigma, ¿no? Por mucho que hagamos por bailar...

Nadia (trombón): Eso es una realidad. Los jóvenes de este país que no tenemos la suerte de venir de una familia acomodada estamos jodidos. Una persona con un trabajo normal de cuarenta horas a la semana no puede ni permitirse un alquiler propio, y encima nos han querido convencer de que los ‘culpables’ somos nosotros. Y, por supuesto, en Awakate no somos ajenos a esa situación; la sufrimos todos. Por eso entendimos que podía ser un buen tema para el álbum.

Nadia hacía alusión al título del disco. Explíquenme un poco el concepto de ‘culpable’.

Juan (guitarra): ‘Culpable’ viene a plantearnos desde distintos prismas que, efectivamente, somos culpables de todo aquello de lo que la sociedad nos ha acusado alguna vez: de no esforzarnos lo suficiente, de amar a quien amamos, de tener una vida precaria, de tener el cuerpo que tenemos… En las letras del disco hablamos de esa sensación generalizada -sobre todo la juventud- de señalamiento, de ser cuestionados por nuestro estilo de vida o nuestra situación. Por eso le pusimos Culpable a este disco, para darle la vuelta a la tortilla y resignificar la connotación negativa de la palabra. Porque sí, soy culpable de todo aquello de lo que me acusas y, por fin, estoy orgulloso de ello [Risas].

Entonces... ¿hay esperanza?

Juan: Siempre la hay. O, por lo menos, debería... [Risas]. En este grupo de seis personas aprendimos muy pronto que uno solo no llega a ninguna parte, pero que si trabajamos todos juntos no tenemos techo. Además, aunque seamos muy diferentes entre nosotros, funcionamos como una familia y el tener esa red de apoyo te da mucho. Eso también lo hemos querido expresar en el disco: que mientras estés rodeado de los tuyos, la vida te pondrá situaciones difíciles, sí, es inevitable, pero gracias a ellos siempre tendrás una mano tendida que te ayude a levantarte.

Y para Awakate..., ¿qué esperan? Un futuro brillante, ¿no?

Fran: Eso esperamos todos [Risas]. Desde que creamos el grupo, allá por 2019, la intención siempre ha sido que el proyecto sea lo más profesional posible; nuestra idea es llegar a vivir de la música algún día. Por ello queremos que nuestras canciones lleguen a todo el mundo…, y estamos deciddidos a encargarnos de ello nosotros mismos, llevándolas a cada rincón y cada esquina de este país. Al final, no estamos trabajando con ninguna gran compañía, por lo que nos toca currar el triple para poder llegar hasta donde están otros. Pero no nos da miedo; tenemos ganas y la motivación suficiente.

Por lo pronto, el viernes tenemos guateque en Garaje Beat. ¿Qué tienen preparado? ¡Animen a la gente a que se acerque!

Nadia: Si te digo que se viene una de las mejores noches del año en Murcia, ¿me creerías? [Risas]. Creo que hemos conseguido organizar un evento a la altura de lo que queríamos para la presentación de nuestro nuevo disco. Queremos que sea una noche que la gente tarde en olvidar. Vamos a traer a Dupla como teloneros, una banda vasca de música urbana que se ha ganado un hueco en el panorama y que nunca había tocado en Murcia. Para nuestra actuación hemos preparado algunas sorpresas, pero todavía no las podemos desvelar... [Risas] ¡Ah!, y después de nuestro concierto habrá música y fiesta en la propia sala toda la noche de la mano de los DJ’s de Pandemonium Kru (drum ‘n’ bass, tecno…) y Roots World Music Club (reggae, jungle, dub…). Todo ello por menos de 15 euros. Yo no me lo pensaba...