Neuman: "No tengo prisa: un disco es para toda la vida"

Hace 13 años que Neuman irrumpía en la música murciana con Plastic Haven, un LP de casi hora y media de duración con 15 cortes de desarrollo pausado con guitarras neblinosas y voces que se perdían en el eco de los instrumentos. Hace apenas unos días, el conjunto liderado por Paco Román presentó el quinto disco de su carrera. Waterhole es un regreso inesperado pero reconfortante que recoge el testigo las primeras andaduras de la banda. «Parecerá un tópico cuando digo que es el mejor disco de Neuman, pero en este caso sé que es la realidad», decía en redes sociales Paco Román, que habla de este nuevo trabajo con la seguridad de quien ha construido un disco con la devoción de un artesano.

Seis años después de la publicación del anterior álbum, Waterhole marca el regreso de la formación murciana con "el estilo característico de Neuman de siempre" pero crecido en sonoridad

Waterhole llega 6 años después de Crashpad. ¿Cómo han sido esos años de intermedio entre uno y otro?

Ha sido un tiempo en que me he dedicado a mí mismo buscando quererme y cuidarme lo máximo posible. Entre medias atravesamos lo que todo ya sabemos, y eso hizo que se ralentizara todo un poco más, incluida mi vida personal. Bajé las revoluciones, hice como ciento cincuenta obras orquestadas, toqué mucho el piano, compuse muchas canciones de Waterhole y algunas otras con otros instrumentos. He hecho grandes amigos y apartado de mi vida a otros que, en la época de vorágine total con Neuman, no me di cuenta de quiénes eran realmente. He vivido la vida como me ha parecido bien y he arrancado de mí cosas que no quería tener cerca.

¿Ha sido un disco difícil de sacar adelante?

La fuente de creación nunca me ha dejado ni se me ha agotado, solo he de ponerme delante de un instrumento y me surgen los sentimientos y melodías por transmitir. Waterhole ha sido, como todos mis discos, un hilo conductor de mis sentimientos y he aprendido a sacarlos con mas énfasis y sinceridad. Es cierto que, cuando te enfrentas a un nuevo álbum, surgen dudas. Pero es bueno que ocurra, me dice a mí mismo que me preocupo por ello. El hecho de haber cambiado a otra residencia en Granada, con un estudio de grabación más grande, sí que ha sido un reto, pues me gusta grabar de manera artesanal, con toda la complejidad que ello conlleva. Ningún disco de Neuman se ha grabado en el mismo sitio, aunque siempre lo he grabado, producido y mezclado yo.

En 2020 se publicó el primer single de este nuevo álbum, The City of Love. ¿Lo concibió ya como el adelanto de un trabajo más largo?

Por supuesto. En ese momento estábamos sumergidos en la grabación del nuevo álbum, pero justo al día siguiente del lanzamiento vino el confinamiento y lo paralizó todo bruscamente.

¿Cómo cambió el aislamiento el significado de esta canción?

En algunos medios se decía que se cantaba en los balcones, fue bonito leer y escuchar esto. Ahora es una canción llena de momentos vividos y muy conceptualizada en el calendario de mi vida, no siempre recuerdas cuando compones una nueva canción, pero esta sí.

Desde entonces, muchos grupos han plasmado en sus canciones lo que vivimos en esos meses. ¿Hay algo de eso en Waterhole?

En absoluto. El disco es uno mas de mi carrera, no está en el saco del daño que hizo ese momento, aunque sí haya afectado de alguna manera en lo que se ha transmitido en él a nivel emocional.

Algunos artistas aprovecharon la pandemia para encerrarse a componer, otros tuvieron un bloqueo creativo. ¿Cómo le afectó a usted?

Al principio lo sentí como un descanso, pero más tarde me volví apático, sin ganas de tocar. No tuve el ritmo de composición que siempre he llevado, no aproveché esta coyuntura para hacer discos y discos. Al poco tiempo, todo regresó a su ser.

Va a contracorriente de los ritmos frenéticos que impone muchas veces la industria musical, poniendo el proceso creativo por delante del marketing. ¿Es complicado? ¿Duda, a veces?

Todo ha cambiado para mal. Yo sigo haciendo lo que me nace, no tengo presiones. Mi discográfica valora enormemente esta forma de ser y de enfrentarme a la música y ellos se sienten orgullosos. Es algo que nunca cambiará, no me puedo transformar e ir al son de lo que está ocurriendo, principalmente porque no escucho música, no investigo qué está ocurriendo en la música actualmente. Escribo canciones de la manera en que las concibo y cuando escucho algo, escucho lo que siempre me ha gustado, mis grupos de toda la vida: Sebadoh, Built to Spill, David Bazan, Elton John, Ramones, Queen, Mike Kinsella...

El disco llega casi a los 45 minutos con 8 cortes. Son canciones de desarrollo largo, cuando cada vez parece que se busca más el single corto y directo. ¿Cómo lo hace para sostener una canción durante 8 minutos?

Esto surge de expresarte como lo sientes, de hacer un ensayo, cerrar una canción y, si dura 8 minutos, pues es así. No te planteas si es radiable o no, pero es paradójico que luego la radian, ¡y mucho! Y lo alaban, y los fans de Neuman lo adoran. Es una forma de expresarte, diferente, arriesgada, pero es la verdad de lo que sientes.

Algunos de los cortes de este disco recuerdan a los principios de Neuman, a Plastic Heaven y The Family Plot. ¿Ha buscado echar la vista atrás en este nuevo disco?

Es bonito que digas eso. Son discos a los que les tengo gran cariño, siguen la esencia de lo que sigo haciendo. A veces he escuchado alguna canción de The Family Plot y digo «¡Jo Paco, que esto lo hiciste hace 12 años!», y me enorgullece mucho y me acuerdo de mi querido Fernando Lillo, pianista en aquella época y amigo para toda la vida. Waterhole respira de esto: José, Dani y yo llevamos juntos 8 años, nos hemos hecho grandes amigos y nos comprendemos y entendemos a la perfección. Esto se nota en el alma de las canciones.

Desde su inicio, Neuman cuenta con un sonido inconfundible que, si bien no ha experimentado mucho, sí se ha pulido y ha crecido en sonoridad. Se le ve cómodo en esa mezcla neblinosa de post-rock con guitarras afiladas.

El estilo característico de Neuman sigue siendo el de siempre, pero sigo arriesgándome y complicándome la vida. Untitled [el sexto tema del disco] es una obra sinfónica en la que intervienen más de 100 personas, solo la grabación duró dos meses y medio. Dentro del estilo que nos caracteriza, mirándonos los zapatos, también hay muchas canciones de rock de corte más tradicional, otras más pop o intimistas. Dentro de nuestro mundo musical hay muchas versiones de Neuman.

Este es un disco autoproducido y grabado en cinta analógica. ¿Cómo afecta eso al proceso?

El rock siempre se ha grabado así, no concibo la grabación de un disco que no sea de forma 100% analógica. Todo es más lento y laborioso, pero no tengo prisa, un disco es para toda la vida y quiero que se escuche como a mí me gusta. Lo que se tarda un mes en hacer con la tecnología actual, tardo 3 meses en hacerlo a mi manera.

Con este nuevo disco viene también una gira, ¿cómo la afronta?

Con una ilusión increíble, más que nunca. Va a ser algo muy emocionante, serán conciertos de dos horas y media aproximadamente. Toda la discografía de Neuman estará presente, es muy complicado decidir qué canciones dejamos fuera.

Algunas de esas fechas serán en acústico (como la que hará en Cartagena el 26 de mayo enel Espacio Alviento) y otras, con banda. ¿Qué han preparado?

En eléctrico vamos toda la banda. Los acústicos son una experiencia increíble, aprovecho para tocar canciones que no tocamos en eléctrico y, lo más importante, el público y yo conseguimos interactuar de una forma tremenda, lloramos, reímos y nos divertimos juntos de una manera muy especial.

En redes sociales ha dicho que este es el más importante de su vida y el mejor de la carrera de Neuman. ¿Qué significa este disco para usted?

Así es. Se están diciendo cosas que nunca había escuchado de un disco de Neuman. Es, sin duda, el disco en el que quizá haya aprendido a transmitir mis sentimientos y emociones de mejor manera. Está feo que yo lo diga, pero dicen que es de los discos del año. Estamos muy orgullosos y agradecidos, ha sido un proceso muy bonito, pero más aún lo que está ocurriendo con él y cómo está transcendiendo en el público y la crítica. Algo distinto está ocurriendo, y que esto pase en el quinto disco de tu carrera es muy de agradecer, es muy bonito. Es un momento muy (de nuevo digo la palabra que más repito) emocionante.