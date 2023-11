Pop, lo-fi, R&B, indie-folk o canción de autor que coquetea con lo urbano son algunos de los géneros que, con un trazo tan fino como el de la ilustración de portada, se entrelazan en En qué pienso cuando lloro, el nuevo EP de Yarea. Presentado al público Welcome del pasado mes, la artista firma un disco en el que vuelve a casa, se desnuda y se expone en sus canciones: «Aquí es donde más cómoda me siento».

Hace apenas dos semanas que publicó En qué pienso cuando lloro. Ahora que se asentado un poco el lanzamiento, ¿cómo está siendo la acogida?

La verdad que el recibimiento del público ha sido increíble;creo que estas canciones han calado hondo. Lo que más me ha sorprendido es la cantidad de mensajes que he recibido de gente diciéndome que se sentían superidentificados con las letras.

Para mayor celebración, lo presentó por todo lo alto en la Plaza de Toros de Murcia, en el Welcome. ¿Cómo fue escuchar esas canciones en ese espacio?

No podrían haber tenido mejor estreno que ese. Fue un concierto superespecial: yo misma he visto mil conciertos en esa plaza y verla así, llena de gente que estaba escuchándome a mí, fue algo increíble.

Con este disco, en sus propias palabras, vuelve a mostrar su cara más personal tras Lombardía 22 (2022), un álbum más pop. ¿Hacer este EP ha sido como volver a casa?

Ha sido exponerme más que nunca, pero desde un lugar totalmente conocido, desde una producción mucho más íntima que se centra en la voz y con canciones donde el peso recae en las letras. Me ha gustado jugar con diferentes estilos, pero creo que aquí es donde más cómoda me siento.

Se suele aplaudir el salir de la zona de confort, pero también tiene mérito saber volver a lo conocido tras un periodo de experimentación. ¿Cómo ha sentido ese proceso?

Bueno, en En que pienso cuando lloro creo que sí que he salido de mi zona de confort en cuanto a mostrarme más vulnerable, pero he vuelto a casa en la manera en la que suenan los temas. Lo que más me ha sorprendido es que el público haya aplaudido tanto el mostrarme tan desnuda en las canciones...

"Siempre pienso en si a Robe [Extremoduro] le gustaría ese tema o no cuando termino de escribir una letra"

En temas como Tregua hay mucha vulnerabilidad y sinceridad: «Me cuesta sentir emoción por las cosas que me pasan y las que no». ¿Son el retrato de un momento concreto?

Todas mis canciones –y más aún en este último trabajo– hablan de cosas reales que me pasan en este momento. En este tema me encuentro en un punto de mi vida en el que todo pasa muy deprisa y a veces no me da tiempo a sentirlo, y esto me hace ser fría o apática. A veces siento que miro mi vida desde un escaparate.

Mirando su discografía es habitual ver colaboraciones y otros autores que firman las composiciones. ¿Cómo ha sido en En qué pienso cuando lloro?

En este caso he trabajado mucho sola. No quería meter ninguna colaboración en este EP. Sí que he trabajado con grandes productores que me han ayudado a vestir los temas. Pero, en general, quería que este trabajo fuera muy personal.

Tiene una trayectoria con mucho rodaje –ha pasado por diferentes proyectos–, pero ya lleva tres años firmando en solitario. ¿Ha encontrado su manera de hacer las cosas?

Creo que estoy en ello. Me alegra ver hasta donde hemos llegado pero creo que aún me queda mucho por recorrer. Se vienen cambios.

En 22:22 hay un guiño a Extremoduro. ¿Cómo conjuga sus influencias en su música?

Creo que toda la música que escucho se ve reflejada en mi manera de escribir y de hacer melodías. En el caso de Extremoduro, siempre pienso en si a Robe le gustaría ese tema o no cuando termino de escribir una letra [Risas]. Me gusta empaparme de todos los estilos, adoro escuchar música de todo tipo y creo que eso me enriquece mucho a la hora de componer.

Confesó hace un tiempo que, a pesar de las buenas cifras de escuchas, los números no le permitían vivir de su música. ¿Ha cambiado la situación?

El proyecto Yarea, como artista, no me permite vivir de ello, pero puedo decir que soy una afortunada, ya que me dedico únicamente a la música. Por suerte, mi carrera como compositora (la cual adoro) me permite vivir de ello. Me divido entre la Yarea artista y la compositora, pero las dos van de la mano, y al final puedo decir que dedico todo mi tiempo a la música, y eso es un sueño para mí, aunque una faceta me dé más dinero que la otra.

No pasa desapercibido un cambio estético, con ilustraciones que acompañan las canciones con un trazo tan delicado como las letras.

Para la parte visual de este EP trabajé con los Chillida, con quienes he trabajado anteriormente. Les conté todo lo que sentía sobre cada canción y sobre el disco y les pedí que me ayudaran a crear un universo muy íntimo, minimalista y simbólico. La idea de las escenas con un animal que representara cada canción me pareció increíble y juntos hemos ido creando los conceptos de cada una, hasta llegar a la criatura final, que es la portada del EP.

La canción que cierra el EP, Caravana, dice: «Ahora que he estado en esos sitios en los que quise estar, no hay nada que me sirva de nada si no lo puedo contar». Parece que en esa frase se condense la razón de ser de este disco.

Totalmente. Después de haber vivido tantas cosas tan rápido, me doy cuenta de que lo que realmente me hace feliz es lo que siempre ha estado ahí:mi familia, mi casa y pasar tiempo con ellos.

¿Qué viene ahora? ¿Qué toca tras la publicación de este nuevo trabajo?

Se viene un pequeño parón por razones obvias [en referencia a su embarazo], pero cortito; tengo ya cosas preparadas para lo próximo y creo que os va a encantar.