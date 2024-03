Más de 330 personas cambian de sexo en el primer año de la Ley Trans en la Región

Uno de los miedos que había con la Ley Trans tenía que ver con evitar los fraudes de ley, es decir, que aparecieran hombres que quisieran aprovecharse de la rectificación registral para alterar el régimen jurídico que protegía a sus parejas o exparejas víctimas de violencia de género; o beneficiarse de medidas de acción positiva a favor de las mujeres contempladas en la ley de igualdad que afectaran a oposiciones.

En la Región de Murcia, el único caso que llamó la atención fue el de un policía de Beniel que se cambió de sexo (a mujer) en el Registro pero que no modificó su nombre masculino. La Alcaldía ordenó entonces que se habilite para esta persona, que no se ha hormonado y lleva décadas como hombre en el cuerpo, un aseo a modo de vestuario, para que no comparta instalaciones con otras compañeras femeninas.

Vecinos del pueblo ya conocen el cambio legal emprendido por esta persona de casi 60 años que, aseguran, tiene novia, hija y nieta.

Lo que sí parece una estafa en toda regla es lo que ha sucedido en Ceuta, donde 37 militares y policías cambiaron de sexo en el Registro, pero mantuvieron el nombre y hasta la pareja. Hasta reconocen que lo hicieron para beneficiarse del hecho de ser mujer.

El tratamiento ofrecido en este caso en algunos medios de comunicación, con rótulos en los que se podía leer «Transexuales bajo sospecha» ha indignado sobremanera a la comunidad LGTBI. Carla Antonelli, senadora de Más Madrid e histórica activista trans, denunció el señalamiento general a todo el colectivo. «Imaginemos un titular de «Gitanos bajo sospecha», «Negros bajo sospecha», «Mujeres bajo sospecha», «Homosexuales bajo sospecha», «Inmigrantes bajo sospecha» o «Periodistas bajo sospecha», exclamó.

Ante la previsión de que casos así, que son la gran minoría, pudieran suceder, la ley incluye un punto en el artículo 46 que dice que «la persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva [...] para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral». Lo mismo pasa para casos de violencia de género.