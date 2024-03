"Vivo como si estuviera con la gripe todos los días y me siento como si tuviese 80 o 90 años"

La murciana María José Martínez fue una de las «primeras contagiadas de la Región» durante la primera ola de la covid en 2020. El coronavirus le ha dejado secuelas como fatiga física como cognitiva. Participa en el documental Por dentro: «Me anima pensar que voy a mejorar, pero no soy muy optimista», confiesa.

¿Qué secuelas le ha dejado la covid?

Mi mayor problema es la fatiga, tanto física como cognitiva. Necesito descansar muy a menudo. Hay muchas cosas que hacía que ya no puedo hacer, como hacer ejercicio o disfrutar de la lectura, ya que no mantengo la atención. No puedo realizar ninguna actividad en la que haya mucho ruido, como reuniones con amigos, conciertos, lugares en los que haya que estar mucho tiempo de pie, salir a pasear, viajar… Si hago esfuerzos, después vienen las recaídas: fiebre, dolores musculares, de cabeza, mareos, palpitaciones, intolerancia a alimentos, malas digestiones, diarreas, mareos, síncopes, visión borrosa, etc...

¿Y su día a día?

Vivo como si estuviera con la gripe todos los días. Y me siento como si tuviera 80 o 90 años. Intento adaptarme a mis capacidades para poder llevar una vida algo funcional, pero son muchísimas las limitaciones. El problema es que es una enfermedad fluctuante, tienes que calibrarte cada día y hacer planes a medio o largo plazo es arriesgado ya que no sabes cómo vas a estar.

¿Cómo ha sido su experiencia con el virus?

He pasado tres infecciones por covid-19. La primera fue en marzo de 2020, en la primera ola. Fui de las primeras contagiadas de la Región. Tras la infección quedé muy debilitada, pero estaba convencida de que mejoraría pronto. Al principio, no podía caminar, apenas podía unir varias palabras en una frase corta, no podía leer ni hacer nada sola. Darme una ducha o vestirme era un esfuerzo extenuante que me obligaba a volver a acostarme… La cabeza me dolía de día y de noche, no me dejaba ni pensar ni conciliar el sueño. Y así fueron pasando los días, los meses, y el primer año. Fue entonces cuando comprendí que esos síntomas no desaparecerían a menos que hiciera algo. También fue el inicio de un peregrinar de visitas médicas, pruebas diagnósticas y distintos tratamientos que no funcionaron. Todo esto acompañado de un proceso de duelo por la salud perdida que aún no ha terminado ya que cuesta mucho aceptar que no vas a volver a ser la de antes.

¿Cree que algún día desaparecerán esas secuelas?

Me anima pensar que voy a mejorar, pero no soy muy optimista. Aún queda mucho por descubrir sobre esta enfermedad. Hay algunas líneas de investigación en curso, pero considero que todavía es pronto para conocerla en profundidad y más aún para encontrar un tratamiento eficaz. El mejor tratamiento que recomiendo, es llevar una vida lo más sana posible en cuanto a hábitos saludables: alimentación, ejercicio físico moderado y adaptado, gestionar muy bien la poca energía que tenemos, controlando la intensidad de la actividad y realizando numerosos períodos de descanso a lo largo del día.

¿Qué importancia tiene para los pacientes con covid persistente este tipo de proyecto como el documental Por dentro?

Se trata de una estrategia de sensibilización social. Es necesario que haya un reconocimiento de esta nueva enfermedad que afecta a más gente de lo que pensamos. Para empezar debe haber una mayor conocimiento sobre ella por parte de los profesionales sanitarios.