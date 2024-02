Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp es un lienzo pintado por Rembrandt allá por 1632, cuando abrir un cadáver, por cuestiones científicas, era un acontecimiento: solo se permitía una disección pública al año, y estudiantes y maestros se arremolinaban para ver con sus ojos cómo era un cuerpo humano por dentro. Cuatro siglos y muchos avances científicos después, aún son escasas las personas que se deciden por donar su cuerpo con fines científicos. «Es algo variable: el año pasado no recibimos ningún cadáver y este 2024 en un mes ya hemos recibido cuatro», explica la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), Carmen Robles. «La media está en dos o tres donaciones al año», manifiesta.

En concreto, de la recepción de los cuerpos donados en la Región se encarga el departamento de Anatomía Humana de la facultad de Medicina. Cuando se produce la donación de un cuerpo a la ciencia, el fin es principalmente educativo, aunque los restos mortales también se utilizan para la investigación. El objetivo: profundizar en el conocimiento de la anatomía humana. No en vano, gracias a los donantes, los estudiantes de Medicina pueden procurarse un conocimiento completo y exacto de la estructura del cuerpo humano.

«El estudio de la anatomía es básico e importante dentro de la formación médica», subrayan desde el citado departamento de la Universidad de Murcia. «Su conocimiento establece el fundamento, tanto para la investigación médica, como para la mejora de los tratamientos que puedan depender de una más sólida formación de los profesionales de la salud de todas las especialidades», remarcan, para apuntar que «u aprendizaje se basa fundamentalmente en el minucioso estudio del cadáver humano».

Carmen Robles detalla que «tenemos un registro de donantes en la facultad» y que, quien esté interesado en ayudar tras expirar, «solo tiene que ponerse en contacto con el departamento de Anatomía Humana y se le facilitará toda la documentación». Al recibir la documentación de donación, se le envía una carta de agradecimiento. Cuando se completan todos los trámites, a la persona se le hace entrega de un carné de donante que puede llevar consigo, similar al que portan los donantes de órganos. Se aconseja que se lo diga a sus parientes, para que «en el momento en que ocurra el deceso, la familia se ponga en contacto con la facultad», destaca la decana.

Al difunto se le hacen las exequias y «una vez que termina el oficio funerario, en vez de trasladar el cuerpo al cementerio se le lleva a la facultad de Medicina», desgrana Robles.

El donante ha de firmar un consentimiento (proporcionado por el departamento de Anatomía Humana), ha de aportar su documentación identificativa y necesita la firma de testigos. Para la aceptación del cuerpo por parte de la Universidad de Murcia, la persona ha de pertenecer a su registro de donantes; por descontado, debe tener la documentación en orden y los pertinentes certificados de defunción. La Universidad asume todos los gastos desde el traslado de los cuerpos a las dependencias de la sala de disección hasta su incineración.

Fuentes del departamento de Anatomía Humana de la Universidad de Murcia ponen el acento en que «la donación de cadáver con fines científicos y docentes es una contribución vital para la comprensión y avance de la ciencia médica en general» y remarcan que «es una acción libre, voluntaria y altruista que puede realizar toda persona mayor de edad». «Salvaguardando en todo momento la dignidad de los donantes y conforme a la legalidad vigente, la tramitación es a través del departamento y se garantiza la protección de la intimidad personal y el tratamiento confidencial de todos sus datos», detallan.

Un registro de 60 donantes

«La donación implica la renuncia por parte del donante a cualquier derecho de naturaleza económica o de otro tipo sobre los resultados que pudieran derivarse directa o indirectamente», dejan claro desde la facultad, al tiempo que exponen que «cualquier investigación que sea realizada sobre el cuerpo donado seguirá los principios éticos de la Declaración de Helsinki sobre investigación médica en seres humanos», la cual data del año 2013.

Las funciones del departamento en esta materia contemplan la gestión de las donaciones, la recepción, el tratamiento, la conservación y el uso de los cuerpos con una finalidad docente y científica, así como la eliminación de los restos derivados de la utilización de material cadavérico.

«Actualmente tenemos un registro de unos 60 donantes», manifiestan desde Medicina.

La Universidad de Murcia, por otro lado, tiene un monumento al donante (obra de Francisco Javier Caballero), en homenaje a todos aquellos que donan su cuerpo a la ciencia. Se encuentra en los Jardines de la antigua Facultad de Medicina, en el Campus de Espinardo, y está pendiente de traslado a las nuevas instalaciones del Campus de Ciencias de la Salud en El Palmar, que se prevé hacer en breve. «Se ha planteado organizar anualmente un acto conmemorativo», adelantan desde la facultad.

Sin escándalos como el de Valencia

Hace unos días se arrestaba a los responsables de una funeraria de Valencia acusados de vender cadáveres de forma fraudulenta a universidades, que luego usaban esos cuerpos en sus facultades de Medicina.

Algo así no es factible que ocurra en la Comunidad murciana, donde, como en el resto de España, son las propias universidades las que se encargan de gestionar la donación de cuerpos para la ciencia. La UMU cuenta con protocolos muy estrictos para evitar que se produzca una irregularidad.

A preguntas de si se aceptaría, por ejemplo, el cadáver de un indigente que no tuviese familia que lo reclamase, la decana de Medicina es tajante: no. No se acepta ningún cuerpo que no esté en la base de datos de donantes. Y esa persona donante ha tenido que dar su consentimiento expreso en vida, no solo de forma verbal: ha de dejarlo por escrito. En ningún caso irá una funeraria a vender a la UMU un cuerpo.