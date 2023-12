La Mesa General ha aprobado también la reordenación que deberá producirse en ambas consejerías, mientras que la de Administración y Servicios se debatirá el próximo miércoles.

El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, ha explicado que, de las 679 plazas de funcionarios que incluye la oferta aprobada, 616 corresponden a la convocatoria de este año y el resto estaban pendientes desde 2022.

De ellas, 179 se cubrirán a través de concurso y otras 500 se destinan al turno libre.

Otras 185 se destinarán a promoción interna de los funcionarios.

Marín ha asegurado que «es la primera vez en los últimos 12 años que se convocan plazas por el sistema de oposición libre, ya que la oferta de empleo público en los últimos años se ha orientado a estabilizar la tasa de interinidad en la Administración». Ha añadido que «se ha logrado situar la tasa en torno al 6 por ciento, por debajo del 8 por ciento que marca la Administración central».

Por su parte, los consejeros de Salud y de Educación han recordado las nuevas contrataciones que se producirán en ambos departamentos para atender la reorganización provocada por la implantación de la jornada de 35 horas a partir del 1 de enero.

El consejero de Salud ha destacado que la implantación de la nueva jornada «no va a mermar en absoluto la atención que reciben los pacientes de la Región. Así, el Servicio Murciano de Salud contará con aproximadamente 1.400 profesionales y mantendrá los horarios de atención a los pacientes».

El Sindicato Médico no confía en que el SMS pueda encontrar profesionales de la Medicina para cubrir las plazas que tendrán que crearse con la jornada de 35 horas y da por hecho que la reducción se tendrá que compensar con el pago de horas extras, porque no se podrán reducir las guardias. La presidenta del Sindicato Médico, María José Campillo, ha recordado que existe un gran déficit en estos momentos y augura que los puestos creados para reforzar las plantillas pueden tardar en cubrirse. A su juicio, «la Consejería no tiene claro todavía qué puestos son necesarios en cada servicio y ha dado cifras vagas». Recuerda que «el SMS ha cubierto este año 4.000 puestos de su plantilla», por lo que habrá servicios que no necesitan ampliar personal.