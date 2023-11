El sector agrario ya no mira a la cartera de Agricultura, que seguirá bajo la responsabilidad de Luis Planas. Quien les preocupa es el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el que repite Teresa Ribera. En un contexto de cambio climático, la vicepresidenta tercera y ministra ha tomado medidas contundentes al respecto, como los más de 61 millones de euros para el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM). Actuaciones que aprueban la mayoría de las asociaciones ecologistas y medioambientales, las cuales han notado un cambio en la materia.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca estima que «la valoración de la última legislatura no puede ser positiva porque hemos visto a un Ministro de Agricultura que ha abandonado a los agricultores». Creen que no se ha defendido al sector y critican que no se consiguió «una PAC justa».

Por su lado, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor da la enhorabuena a la ministra de Transición Ecológica y confía en establecer una vía de colaboración estrecha con el Gobierno central para «dar una respuesta eficaz a los retos que tenemos en común en la Región de Murcia, especialmente la recuperación del Mar Menor».

La agricultura

Sin embargo, las organizaciones agrarias reciben la continuidad de Ribera con recelo. «No son buenas noticias para el sector agropecuario español ni de la Región de Murcia», valora Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam). Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), reciben la noticia con «escepticismo», dice su presidente regional, José Miguel Marín. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) cree que la ministra «no ve a la agricultura y ganadería como sectores estratégicos de la economía». Mariano Zapata, presidente de Proexport, asegura que el sector apuesta por la sostenibilidad, «pero no a cualquier precio».

Y esta es la cuestión para la mayoría. Reivindican que deben ser tratados como un sector estratégico. Desde Asaja creen que Ribera ve la agricultura «más bien como una amenaza y perjudiciales para el medio ambiente, impulsando normas restrictivas y sancionadoras en contra del sector». Marín pide que se deje de presionar al sector con una «normativa sesgada que no tiene en cuenta las dificultades del sector primario». El presidente de COAG recuerda que «damos de comer a la gente». Para el presidente de Fecoam, Ribera «está anclada en posturas sectarias y fundamentalistas que no se corresponden con la realidad», y que «dañan sobremanera a un sector indispensable, que da de comer a la población todos los días». Mariano Zapata piensa que la cartera de Agricultura tiene que trabajar «como contrapeso con relación al Ministerio de Transición Ecológica».

Sobre el ministro de Agricultura hay más variedad de opiniones. Es el caso de Fecoam, cuyo presidente recibe de manera positiva la continuidad de Planas «siempre y cuando tenga autonomía suficiente sin la tutela de nada ni nadie», en referencia al ministerio de Ribera. «Luis Planas se enfrenta al reto acuciante de devolver al sector mucha de la competitividad que ha perdido en los últimos años», dice el presidente de Proexport. La organización recalca que hay que ralentizar algunas de las medias de la estrategia ‘Del Campo a la Mesa’, que «se tomaron sin tener en cuenta las necesidades de los productores, de cara a realizar una transición adecuada en ámbitos como el fitosanitario, el de la digitalización o el de la sostenibilidad, y acompasarlas al desarrollo del propio sector agrícola». Añade que el ministro «debe incidir en la apertura de mercados para nuestras producciones» .

Medio Ambiente

Desde las organizaciones ecologistas el punto de vista es distinto. Celia Martínez, del Pacto por el Mar Menor, dice que les parece bien la continuidad de ambos porque han realizado sus labores «correctamente». Un añadido es que no tienen que empezar desde cero con nuevas caras. «Hay 484 millones de euros para ejecutar hasta 2026 y esperamos que se ejecute hasta el último céntimo de esa inversión estatal programada para el Mar Menor», recalca Martínez. También espera que se cumplan todos los puntos del Marco de Actuaciones Prioritarias.

En Ecologistas en Acción Región Murciana ven positivo que se mantenga a Teresa Ribera al frente de Transición Ecológica. Creen que la ministra ha marcado un perfil más técnico respecto a la problemática del Mar Menor o del trasvase Tajo-Segura. Pedro Luengo, el portavoz de la organización, recalca que Ribera ha acudido a las evidencias y recomendaciones científicas a la hora de plantear las posibles soluciones. Por el contrario, valoran que Luis Planas «no ha promovido un cambio serio hacia una agricultura sostenible». Asegura que Planas «ha defendido los intereses de la agricultura convencional y de las grandes empresas agropecuarias, sin la necesaria y urgente perspectiva ambiental». Recalca que el ministro debería establecer medidas realmente eficaces contra la contaminación por nitratos y agroquímicos, entre otras medidas. "En un contexto de Cambio Climático y crisis de biodiversidad, necesitamos que impulse un cambio real hacia un modelo mucho más sostenible de la agricultura y ganadería: más local, biodiverso y ecológico, más ajustado a los límites de los recursos y mucho menos contaminante, en definitiva que sea menos dependiente del petróleo, los mercados externos y los agroquímicos. Una producción agropecuaria mucho más saludable para el planeta y las personas", ha dicho Luengo.

Desde Por Un Mar Menor Vivo muestran desconfianza ante la clase política «ante la falta de planificación y poca concienciación, al menos en esta Región». Creen que debería haber un plan a 20 años para la recuperación de la laguna.

Pedro García, director de ANSE, espera que se solucionen graves problemas ambientales como el del Mar Menor o la bahía de Portmán con una mayor colaboración y diálogo del Estado con la Comunidad Autónoma y las administraciones locales. "Durante la anterior legislatura se ha producido un cambio significativo en la aplicación de las competencias en materia de medio ambiente por parte del Ministerio y sus organismos dependientes. Por ejemplo, se ha hecho un intenso trabajo en la lucha contra el regadío ilegal y la protección y recuperación del dominio público hidráulico y el marítimo terrestre y se han sentado las bases para la recuperación del Mar Menor, más allá de las competencias del Estado", ha señalado.