Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha exigido este lunse, a través de un comunicado, al Gobierno Regional "la inmediata aprobación y puesta en marcha del Plan de Recuperación del Lince, que la Ley 7/1995 exige desde hace 25 años", para que se haga efectiva la protección de esta especie, catalogada como "En Peligro de Extinción" en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región. El plan, han explicado en una nota de prensa, es también una herramienta de participación pública fundamental para que este tipo de iniciativas llegue a buen puerto.

Los ecologistas consideran que la reciente muerte de un cuarto ejemplar de Lince Ibérico, que supone la pérdida de la mitad de los ocho que se introdujeron hace escasos meses, "es un reflejo de que el proyecto de reintroducción se ha precipitado, y no se ha llevado a cabo la importante labor previa a cualquier suelta de ejemplares en el medio natural".

Asimismo, han asegurado que este Plan de Recuperación de la especie, que han afirmado que debería haber estado aprobado y en ejecución desde hace ya 25 años, en mayo de 1996, es "la mejor herramienta para la conservación efectiva de la especie", ya que se trata de un documento que analiza las causas del declive de la especie y propone actuaciones concretas y medidas de gestión que reduzcan el impacto de la actividad humana sobre la especie, reduciendo la presión sobre la misma y propiciando su recuperación en la zona.

Desde Ecologistas en Acción han añadido que el Gobierno Regional "ha incumplido incluso las recomendaciones de la propia la Guía para las Reintroducciones, elaborada por el Grupo de Especialistas en Reintroducciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)".

Según la asociación, el incumplimiento más importante es el que establece que "las áreas de reintroducción deben ser zonas donde se hayan erradicado las causas de la extinción de la especie, algo que aquí no ha sucedido". Los ecologistas han explicado que el motivo de catalogar una especie como "En peligro de extinción" es cuando su supervivencia es "poco probable si los factores causales de su situación actual siguen actuando" y lo que aborda el Plan de Recuperación es la eliminación de los factores de declive de la especie, para que pueda recuperarse.

Los ecologistas han asegurado que no cumplir este criterio provoca el incumplimiento de otro, el que exige que "las áreas de reintroducción deben ser zonas cuyo hábitat reúnan las condiciones necesarias para la supervivencia de una población viable. Algo que no es posible, si no se eliminan las causas en origen", han explicado.

Además de aprobar y aplicar el Plan de Recuperación, han exigido al Gobierno Regional que lleve a cabo una "política coherente, algo que se echa en falta", han denunciado. A modo de ejemplo los ecologistas han hecho referencia a que, en las mismas fechas en las que se soltaron los linces, se resucitó el proyecto en de la autovía Lorca-Cartagena, en la misma zona de la suelta, algo que han calificado de "incongruente" ya que "una de las principales causas de muerte de lince ibérico son los atropellos", causa del fallecimiento de este cuarto ejemplar, Turma.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera imprescindible que se termine de redactar, aprobar y poner en marcha de manera urgente el Plan de Recuperación del Lince, para asegurar el éxito del establecimiento de una población estable de la especie en nuestra Región, algo por lo que la organización asegura que llevan luchando desde hace décadas.

Además, han recordado que hay muchas otras especies silvestres de nuestra Región, tanto animales como vegetales, que se encuentran bajo algún grado de amenaza, y que también deberían tener aprobado y en ejecución su propio Plan desde hace varios lustros.