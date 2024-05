El ministro Puente, "espantado" ante los "infundios" del carguero que atracará en Cartagena

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha declarado este jueves "espantado" por los "infundios" alrededor del Borkum, un barco con bandera de conveniencia de Antigua y Barbuda, aunque de armador y propietario alemán, denunciado por la organización Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) por supuestamente transportar armas con destino al puerto israelí de Ashhod.

La embarcación ya se encuentra en aguas de la Región de Murcia, a la espera de que atraque en la ciudad portuaria en las próximas horas.

Un día más, Puente, en declaraciones a la prensa en A Coruña tras el viaje en pruebas de los trenes Avril, ha asegurado que el buque dispone de toda la documentación en regla y cuenta con la autorización de la Autoridad Portuaria para atracar en el puerto de Escombreras, en Cartagena.

Su carga, ha remarcado, tiene como destino la República Checa y no Israel, según la información que consta en la preceptiva documentación.

Al igual que ya había hecho en la víspera en la red social X, el ministro ha vuelto a insistir en su visita a Galicia, ante las preguntas de los medios de comunicación, en que el carguero ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana, y en que su carga se dirige a República Checa, destino al que llegará tras ser descargada en Eslovenia, en Koper.

"El barco ya entró en España, pasó aduana. Va a hacer escala en Cartagena, parte de la carga va a una empresa de Granada y la otra va al gobierno checo, que es el que compra ese material. El material militar, insisto, adquirido por el gobierno checo, se descargará en un puerto de Eslovenia" y desde ahí, "por carretera", irá a la República Checa, ha subrayado.

"No entiendo, de verdad, la polémica que se ha creado", ha dicho tras ser consultado sobre las declaraciones de Sumar y Podemos, que han pedido que se detenga al carguero.

El buque, en aguas de la Región de Murica, este jueves / Loyola Pérez de Villegas

"Yo creo que se han equivocado de barco o no sé de qué se han equivocado, pero montar una polémica sobre unas bases absolutamente irreales en un tema tan serio como el del conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, en el que hay tantas vidas inocentes en juego, y jugar con esos sentimientos, me parece de una profunda irresponsabilidad", ha expresado el ministro.

"Ayer, de verdad, pasé un mal rato. Estoy espantado con la actitud que están manteniendo porque eso no se puede hacer. No se puede jugar con los sentimientos de la gente. En este país la gran mayoría estamos con la causa palestina y el gobierno está inequívocamente con la causa palestina", ha añadido.

"Si hubiera un barco que portase armas y que nosotros tuviésemos alguna prueba, no sospechas, ni infundios, de que esa carga fuese a Israel, "que nadie tenga ninguna duda de que el Gobierno de España lo impediría, pero no es el caso. Estamos hablando de un barco que lleva una carga que tiene como destino final República Checa, no ninguna empresa privada, sino su propio gobierno", ha ahondado Óscar Puente.

Y, ya por último, ha reiterado que "no tenemos ningún elemento que nos lleve a pensar en otra cosa", de manera que se actúa de conformidad con la legalidad vigente al no haber "nada que nos demuestre que lo que sabemos" por documentación oficial "no sea lo correcto".

Desde Sumar, su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, registró un escrito en el Congreso de los Diputados en el que pide información sobre la documentación y el listado del contenido de la carga del buque que, según señala, atracó en el puerto de Las Palmas de Gran canaria el pasado día 12 antes de emprender rumbo hacia Cartagena.

"Si va cargado de toneladas de armas para el genocidio en Palestina no puede atracar en Cartagena. Estamos a tiempo de pararlo", escribió Errejón en su cuenta de X.

También en esa red social, la líder de Podemos, Ione Belarra, exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que detenga el carguero como es su obligación, puesto que, recordó, en España está prohibido comerciar con armas que se van a utilizar en un genocidio.

"El transporte de armas y material militar que va a servir para cometer un genocidio incumple flagrantemente la legalidad española", advirtió Belarra.