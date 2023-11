El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha destacado, durante su visita de este martes a la Asamblea Regional de Murcia, que en un momento de “emergencia nacional” es “fundamental” que todos aquellos gobiernos en los que está VOX “constituyan el dique de contención al golpe de Estado” que ha suscrito Pedro Sánchez con el separatismo.

En esta línea, Garriga ha advertido que se trata de “un golpe que pone en riesgo la igualdad de todos los españoles, de nuestra democracia, de la unidad de la Nación”, que —en definitiva— “pone en riesgo la ley”, y ha calificado al Gobierno de la Nación como “el Gobierno del golpe de Estado”. “No merece otro calificativo. Un gobierno que es un gobierno ilegal; un gobierno que tiene una hoja de ruta suscrita y firmada con los separatistas”, ha denunciado.

A renglón seguido, el secretario general ha insistido en que VOX “no va a permitir que nos roben lo más preciado que tenemos, una Nación histórica como es España”, y ha defendido que se trata “de algo mucho más que unos textos o que unos artículos de una Constitución”. “Es un legado histórico que vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, ha resaltado.

Asimismo, ha garantizado que VOX desde los gobiernos de los que forma parte está trabajando “en la necesaria y coordinada acción institucional” y ha asegurado que se siguen estudiando aquellas posibilidades que ofrece la ley y que “nos da la posibilidad de frenar este golpe que está protagonizando Pedro Sánchez”.

“Desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a ser ese dique de contención ante el proyecto de golpe de Estado del PSOE. Vamos a demostrar que existe una alternativa frente aquellos que quieren derribar todo lo que hemos recibido como herencia, que es una gran nación, que es un Estado de Derecho y que es un futuro de prosperidad”, ha sentenciado.

Por último, y a pregunta de los periodistas, el secretario general de VOX ha anunciado que presentará una querella contra los miembros de la Mesa del Congreso por tramitar la ley de amnistía. Garriga ha advertido que desde la formación que preside Santiago Abascal se denunciará a “todos aquellos que estén dispuestos a pisotear nuestras leyes, nuestro Estado de derecho”.

Antelo, tras la reunión con Garriga: “Es el momento de la sociedad civil"

El vicepresidente regional y líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha insistido en que "hemos solicitado al Partido Popular en reiteradas ocasiones la convocatoria de una manifestación institucional. Una manifestación en la que tenga cabida toda la sociedad, esa sociedad civil que tiene que parar el golpe de Pedro Sánchez junto con todos los separatistas, golpistas y con los herederos del terrorismo".

"Yo cada vez que me manifiesto no lo hago como presidente de Vox en la Región de Murcia; tampoco como vicepresidente del Gobierno regional. Me manifiesto porque soy español. Porque tengo el deber y el derecho de proteger el legado de mis abuelos y de darle un futuro a mis hijos en el cual se pueda vivir en concordia y sin esos muros de la convivencia que está levantando el PSOE", ha expresado Antelo.