El vicepresidente de la Región de Murcia, líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha anunciado este martes por la tarde que irá a la sede del Partido Socialista de Madrid, en la calle Ferraz, para protestar tras el primer debate de la investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha matizado que no estará como representante público murciano, sino "como español", en aras de "defender el legado que nos han dejado en herencia nuestros abuelos, un legado que está en jaque por culpa del golpe de Estado que está perpetrando Pedro Sánchez con el permiso de los socialistas de los diferentes territorios".

Antelo se suma así al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, uno de los dirigentes más jóvenes de Vox, que ha encarnado buena parte del discurso de movilización frente a Ferraz. "Esas lecheras, a las fronteras", son algunos de los cánticos que ha entonado estos días el dirigente castellanoleonés.

Aunque vaya como un ciudadano más, ha dejado claro que "desde el Gobierno de la Región de Murcia seguimos animando a todos los españoles a que salgan a las calles, a que se manifiesten de manera pacífica ante las sedes del golpismo que a día de hoy son las sedes del PSOE". Estas declaraciones chocan con las que realizadas por miembros del Partido Popular, que no apoyan las protestas en las sedes de los partidos políticos.

Por otra parte, antes del inicio del Pleno en la Asamblea Regional en el que se informa sobre el techo de gasto no financiero de los Presupuestos regionales de 2024, Antelo se ha dirigido a los diputados socialistas murcianos porque ellos "podrían detener este atropello a la Constitución". Si no lo hacen así, ha advertido que "el día de mañana tendremos que preguntarles por qué no pararon el golpe de Pedro Sánchez". Además, ha acusado al PSOE de estar "reeditando su historia más criminal, su historia golpista".

El vicepresidente regional ha aprovechado para agradecer al presidente Fernando López Miras que haya atendido su petición de convocar un Consejo de Gobierno extraordinario "ante la gravedad y ante la crisis institucional que ha puesto en marcha Pedro Sánchez".