Tradicionalmente, la celebración en la Región de Murcia del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, tiene lugar un día antes, ya que el mismo día 12 tiene lugar el gran desfile en la capital. Sin embargo, este año se ha adelantado seis días. La razón es muy sencilla. A la medianoche de este viernes, el coronel de la 5ª Zona de la Benemérita, Jesús Arribas, abandona el servicio activo y pasa a la reserva activa.

"He querido unir en un solo acto las dos cosas, pero dejando bien claro que este es el acto de la patrona, que yo me vaya no tiene importancia", ha dicho Arribas a los medios de comunicación que han cubierto el acto, que ha tenido lugar en la Plaza Cardenal Belluga de Murcia.

"Aunque yo venía de Alicante y Murcia no me era extraña, hasta que uno no convive con los murcianos no se da cuenta de la suerte que tenemos todos los que estamos en esta Región", ha reconocido. Arribas, que pasó a formar parte de la familia de la Guardia Civil en los años ochenta, fue destinado a Murcia el 15 de enero de 2016, hace casi ocho años. "Cogí una Región muy acogedora, con unos índices de seguridad muy buenos, y la dejo, agradecido a los murcianos, con unos índices un poco mejores".

"A todos los que ejercemos una responsabilidad se nos debe exigir que empleemos de forma eficaz los recursos humanos y materiales que tenemos" Jesús Arribas - Coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil

Sobre la plantilla existente en la Comunidad, el coronel ha dicho que "sería fácil de decir que faltan guardias y que nunca son suficientes, pero a todos los que ejercemos una responsabilidad se nos debe exigir que empleemos de forma eficaz los recursos humanos y materiales que tenemos".

Arribas espera que en diciembre llegue el nuevo coronel que le sustituya. Mientras, ha remarcado, la Guardia Civil en la Región "no queda descabezada", ya que el teniente coronel segundo jefe y jefe de Operaciones pasa a partir de las doce de esta noche el jefe interino de la zona, asegurando la cadena de transmisión.

Seguridad en la Región

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha presidido también el acto y durante su intervención ha aportado datos que confirman, según ha dicho, que "la Región de Murcia es una región segura, gracias, en buena medida, a instituciones como la Guardia Civil".

En este sentido, ha informado de que la tasa de criminalidad por cada mil habitantes de la Región de Murcia sigue siendo 3,3 puntos inferior a la media nacional.

"Solo en 2023, la 5ª zona de la Guardia Civil ha realizado 820 auxilios humanitarios, interceptado 137 pateras y auxiliado a 1695 inmigrantes, además de detener y poner a disposición de la Justicia a veinte personas entre patrones de pateras taxi y miembros pertenecientes a Grupos u Organizaciones Criminales dedicados al Tráfico Ilegal de Inmigración clandestina", ha comentado.

El delegado del Gobierno ha informado de que, solo en 2023, la Guardia Civil ha actuado contra 2.565 personas por delitos de violencia de género

Además, en ese mismo periodo ha detenido a catorce personas por trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual y a 2.565 personas, entre detenidos e imputados, por delitos de violencia de género.

En la lucha contra el tráfico de drogas, la Benemérita ha intervenido 1.240 kilos de marihuana, 1.870 kilos de hachís y 792 de cocaína.

"Datos que, en definitiva, contribuyen a minimizar la sensación subjetiva de seguridad. Esa que, en muchas ocasiones, por interés o desconocimiento, pretende distorsionar una realidad que es cualquier cosa menos subjetiva", ha subrayado Jiménez.

Llamada a "mejorar" las normas en locales de ocio

El delegado del Gobierno también ha querido tener un recuerdo para las trece víctimas mortales del incendio de dos discotecas en la zona de ocio de Atalayas, en Murcia, el pasado domingo. "Soy consciente de que, aunque no exista alivio posible ante un drama de esta magnitud, nuestra obligación consiste en proporcionarles el escaso consuelo de una rigurosa investigación y agilizar las complicadas tareas de identificación para que puedan velar y enterrar a sus seres queridos cuanto antes", ha manifestado.

Asimismo, ha agradecido "a todos los bomberos, policías, sanitarios, psicólogos, servicios de emergencia, asistentes sociales, funcionarios municipales, jueces o forenses que han protagonizado estas emotivas jornadas de esfuerzo, entereza y entrega ante la tragedia".

Las diligencias policiales sobre el incendio del domingo pasado concluirán "a finales de esta semana", ha adelantado Jiménez

Jiménez ha aprovechado para hacer una llamada a las Administraciones Públicas ante la necesidad de "afinar" los protocolos y "mejorar" las normas para evitar sucesos como este. "Todas las administraciones tendremos que reflexionar sobre que hay que ser muy rigurosos en el cumplimiento de las normas. Si las normas no están bien hay que cambiarlas; y cuando lo están hay que cumplirlas y hacerlas cumplir", ha dicho.

El delegado ha evitado aportar nuevos datos sobre la investigación policial abierta, ya que se trata de un asunto sobre el que pesa el secreto de sumario. Así, ha augurado que "tardará bastante en saberse" cuál ha sido la causa que originó el fuego. No obstante, ha declarado que las diligencias policiales concluirán "a finales de esta semana".