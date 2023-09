José Manuel Pancorbo es la segunda cara de Vox en el Gobierno de coalición. Al frente de Fomento e Infraestructuras, acaba de comenzar en una consejería que conoce bien por el trabajo de ingeniero que ejercía hasta ahora en la empresa privada. Conoce el medio y no se esconde. No va a parar hasta que consiga la financiación que necesita para lanzar proyectos: «Si tenemos que esperar a tener 100, 200, 300 millones de euros en el presupuesto de la Comunidad para impulsar una obra, no la haremos nunca».

¿Primeras impresiones de la consejería?

Reconozco que el anterior consejero ha hecho un buen trabajo. La consejería está mejor que hace unos años, aunque hay cosas que mejorar, por supuesto. El principal reto que tenemos es conseguir dinero. Acabo de tener una reunión con la presidenta de Murcia Alta Velocidad y de Cartagena Alta Velocidad y me ha confirmado que la Comunidad tiene que pagar este año 40 millones del préstamo participativo de la obra del soterramiento del AVE. Hay quien piensa que las obras del AVE las paga íntegramente el Gobierno central, pero la realidad es que el Ejecutivo autonómico tendrá que hacerse cargo de 140 millones, mientras que el Ayuntamiento de Murcia tendrá que pagar otros 40.

Parece que ya cuenta con que a su consejería le van a dedicar menos de lo necesario en los presupuestos regionales.

Nuestra queja fundamental es con la financiación del Estado. Somos la comunidad peor financiada y si no fuera así podríamos contar con más. Evidentemente, será mi labor pelear en el Consejo de Gobierno para poder hacer más obra pública pero, al final, con el gasto que tenemos ya comprometido para este año, va a ser complicado rascar mucho más.

¿Qué grandes obras puede asegurar que los murcianos van a ver esta legislatura?

Está lanzado el primer tramo, de tres, de la Autovía del Bancal, la continuación de la RM-1. También está la ZAL de Murcia. Esperamos que a lo largo del año que viene ya se pueda licitar e iniciar la obra. Va a ser algo muy importante para nuestras empresas porque tendrá su conexión ferroviaria y una conexión directa con la A-7. También supone un impulso para el Corredor Mediterráneo.

Adelantó que no va a prometer grandes obras faraónicas porque no hay fondos para ellas. Si pudiera, ¿qué haría?

Si estamos hablando de carreteras, la que es fundamental bajo mi punto de vista es el Arco Norte. Esa es una obra a la que no podemos renunciar y que se debe impulsar lo antes posible. También la segunda circunvalación de Murcia, que evitaría de una vez por todas el nudo de Espinardo, que es un auténtico caos. También es importante el desdoblamiento de la carretera de la bahía de Mazarrón, en donde se producen grandes colapsos en época estival. Y si hablamos de una obra de mayor entidad, destacaría la autovía Caravaca-Jumilla, para la que necesitamos la colaboración de Andalucía. Así, todo el tráfico de mercancías que vaya hacia el interior de Alicante o Valencia no tendría por qué pasar por la A-7. Esa sería la obra que necesita la Región de forma imperiosa, pero ahora mismo no podemos ni plantearnos lo que eso valdría.

Una de las demandas que tiene el Gobierno regional es que se recupere la vía por Chinchilla. ¿Cuál es el obstáculo?

Esa línea está incluida dentro de las redes secundarias de la Unión Europea; es decir, la UE la considera como una red muy importante. Se cortó por las obras del AVE y mi impresión es que Adif la mantiene cerrada porque sabe que si abre esa línea con el Alvia que había antes, que tarda más o menos lo que tarda el AVE que pasa por Alicante, la gente se decantará por el Alvia.

¿Es una decisión política?

Bajo mi punto de vista, sí. No quieren perjudicar a la línea de AVE que nos traen por Alicante, pero debemos dar una alternativa a los viajeros de Murcia para que vayan por Albacete. Además, tenemos la obligación de vertebrar la Región y no mantener incomunicados a los ciudadanos de Cieza, Calasparra, e incluso a los de Hellín, que es un apéndice de la provincia de Murcia. No tiene sentido que un núcleo de población que congrega 300.000 o 400.000 personas se queden sin acceso a las líneas ferroviarias.

¿Cuánto tendrán que esperar los cartageneros para la Alta Velocidad?

Ya están en marcha algunos tramos que se han licitado, pero todavía no se han redactado los proyectos constructivos del acceso y de la integración del AVE a Cartagena. Los plazos son para 2027... Me gustaría verlo. Conociendo cómo funciona todo, dudo que llegue ese año.

¿Y los lorquinos?

El soterramiento a Lorca está mucho más avanzado. En octubre se licitará la integración del tren en la ciudad. Con eso estaría toda la línea Murcia-Almería licitada. Una vez que empiece la obra, podemos estar hablando, si no surge imprevisto y si no hay modificado, de 2 o 3 años.

¿Por qué no tiene bajo su paraguas las competencias de Ordenación del Territorio?

Nuestro vicepresidente, José Ángel Antelo, ha estado siempre peleando por el Mar Menor y conoce el tema perfectamente. En Ordenación del Territorio está la competencia de realizar el Plan de Ordenación de la cuenca y nos pareció adecuado que estuviera bajo su mando. El equipo de técnicos va a seguir en esta consejería, no los vamos a desplazar.

Usted trabajó en el proyecto del colector del Vertido Cero.

Sí, que todavía, por cierto, no se ha terminado y se adjudicó en 2016. Espero que antes de que acabe el año ya esté acabado. En todos estos años, el Ministerio no ha mostrado especial preocupación por solucionar este problema. Y no hablo de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, por supuesto, sino de los políticos en Madrid, que no han querido dar el impulso que necesita el Campo de Cartagena. No podemos seguir vertiendo aguas sin depurar o aguas fecales al Mar Menor.

Tenemos un aeropuerto que nunca termina de despegar.

Siempre he pensado, como técnico, que no era necesario un aeropuerto en Murcia teniendo el de Alicante y estando el de San Javier operativo. ¿Cuál es la realidad? Que el aeropuerto ya está y no puedo volver al punto de partida para que nos devuelvan el dinero. Mi obligación como consejero es que funcione lo mejor posible y nuestro objetivo es llegar al volumen de pasajeros que tuvimos en 2019, antes de la pandemia, en 2024. Estamos trabajando en lanzar una terminal de mercancías, ya que es necesario tener un punto aduanero específico para poder comerciar con estados fuera de la UE. Por otra parte, para diciembre van a llegar vuelos de Madrid y Barcelona.

Aún no ha nombrado a su director de Vivienda, un tema de primer orden.

Estamos trabajando en un Plan de Vivienda Protegida muy interesante, en colaboración con los ayuntamientos. Vamos a darle un impulso porque sabemos que hace mucho tiempo que en la Región de Murcia no se construye.

¿Intentará terminar con el tapón que hay con las ayudas del Estado para el alquiler joven?

El problema ahí son las condiciones para pedir las ayudas, que son muy exigentes. La burocracia que nos viene de Madrid asfixia a nuestros funcionarios, que son muy diligentes. Estoy encantado con ellos.

Lleva en Vox desde el principio.

Sí. Jamás pensé en afiliarme a un partido y recuerdo que en abril del año 2014, con las elecciones europeas, mi mujer me dijo que Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara iban a hacer un acto en Murcia. Allí estuve y, cuando volví a mi casa encendí el ordenador y me afilié. Este es mi partido.

¿Cómo se tomó que le tocaran a la puerta para entrar en el Gobierno?

Sabía que el partido contaba conmigo, pero no esperaba que fueran a proponerme porque siempre llega gente de última hora. Pero bueno, afortunadamente, Vox no funciona así y confía en la gente que ha trabajado desde el principio. Tengo la confianza del vicepresidente y para mí eso es un honor.

¿Cómo se lo dijeron? ¿Cuándo fue la última vez que fue a su antigua empresa?

Me comunicaron mi nombramiento el lunes pasado, estando allí trabajando, salió en la prensa el martes y el miércoles tuve que ir a despedirme y a cerrar mil cosas que tenía pendientes. Y ya el jueves fue el nombramiento.

¿Se ha arrepentido ya? Es un cambio de categoría.

El cambio de vida es radical. Vengo de una empresa privada, de gestionar un equipo amplio de más de 60 personas. Me voy a adaptar lo más rápido posible porque no podemos perder más tiempo, aunque ya conocía a muchas personas de esta consejería porque he trabajado con ellos.

¿Son los ingenieros tecnócratas?

Yo soy un ingeniero de caminos y me he dedicado toda la vida a este trabajo. Evidentemente, esta es un área que da poco margen a la ideología, pero nuestra obligación es demostrar a la ciudadanía que la gente de Vox sabe gestionar y sabe hacer las cosas bien.

Las comunidades más nacionalistas suelen ser las que consiguen más fondos para sus infraestructuras.

Las provincias leales al Estado somos peor financiadas y las que están siempre dando problemas reciben todos los premios. Esto es algo similar al padre que tiene dos hijos: al perfecto ni lo mira, mientras que al hijo gamberro le presta toda su atención. El Ejecutivo central nos ha tratado mal tanto con los gobiernos del Partido Socialista como con los del Partido Popular, y eso que los murcianos llevan mucho tiempo votando al PP mayoritariamente.