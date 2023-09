El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió entre las 18.00 horas de este pasado sábado y las 18.00 horas de ayer un total de 186 llamadas para resolver 139 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas en la Región de Murcia.

La jornada de ayer estuvo marcada por las fuertes rachas de viento, que llegaron a los 79 kilómetros por hora en zonas como Mazarrón, según datos de la AEMET, y por la presencia de la calima. A las 18 horas ya no había avisos vigentes en la Región.

Los municipios con más llamadas fueron Murcia (96), Cartagena (30) y San Javier (18). Entre los asuntos más demandados, cortes de suministro eléctrico, incendios de cableado en fachada, fogonazos de transformadores, incendios de antenas TV, objetos en la calzada o caída de rayos con daños materiales leves.

Los sanitarios atendieron y trasladaron a un varón de 30 años al Hospital de la Arrixaca debido a las contusiones producidas a consecuencia de un resbalón (El Palmar, Murcia). Además, socorristas del puesto de vigilancia en playas del Plan Copla en la playa de San Ginés (Cartagena), han tenido que intervenir con moto de agua para rescatar a windsurfista con dificultades para regresar a la costa, sin que precisara asistencia sanitaria.

Destacan las numerosas llamadas relacionadas con caída de persianas, toldos, árboles, ramas, o contenedores obstaculizando la circulación. Tanto los servicios municipales, como bomberos y policías locales, trabajaron para retirarlos.

En Lorca, la entrada de la DANA (depresión aislada en niveles altos) durante este fin de semana por el sureste peninsular activaba el pasado viernes el Plan Especial de Protección Civil (INUNLOR), en su fase de preemergencia.

No obstante, desde su anuncio no se reportaron incidencias ni problemas de relevancia ocasionados por las lluvias. «Las precipitaciones han sido persistentes y generalizadas, localmente fuertes e intensas en algunos puntos, pero desde los servicios implicados no se ha reportado ningún episodio destacado. Todos los efectivos y medios desde el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil han estado alerta en todas estas horas para afrontar cualquier tipo de situación; sin embargo, no han tenido que hacer frente a ninguna complicación destacada», indicó el concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez.

Concretamente, los valores registrados por AEMET durante el episodio DANA del sábado 2 y domingo 3 de septiembre de 2023, trasladados por el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil, aportan un descenso de la previsión inicial, siendo la precipitación acumulada en el municipio de Lorca de 19,3 l/m².; con el valor máximo en 60 minutos, día/hora de 5,9 mm según el reporte ofrecido el sábado 2 de septiembre a las 23.00 horas.