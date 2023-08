El 18% de los jueces y magistrados en la Región son sustitutos: no han accedido por oposición a la carrera y cada año se presentan como candidatos a suplentes, a la espera de ser llamados en función de sus méritos, como los años de experiencia o el doctorado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPG) refleja en su web que en la Comunidad había 28 jueces sustitutos (23 mujeres) en enero de 2023. Según los datos que constan en el Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial, en la misma fecha había en la Región 154 magistrados, de los cuales 32 (25 hombres y siete mujeres) son mayores de 60 años.

Francisco Cano, presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, considera que «28 sobre 154 no está tan mal: hay bajas, muchas largas de juezas mujeres por maternidad o cuidado de hijos». En su opinión, «lo ideal es que las plazas estuvieran cubiertas por titulares, pero tiene que existir una Justicia interina para estos casos». Asimismo, Cano apunta que estos sustitutos «también deben estar reforzando juzgados que estén saturados».

No obstante, subraya que «lo mejor sería incrementar la plantilla», dado que en la Región «hacen falta el doble o un 30% más de jueces», ya que, en las actuales condiciones, «las cargas de trabajo son inasumibles». «Pero la Justicia sustituta ha de seguir funcionando, porque hace falta», hace hincapié Francisco Cano.

"Si no existieran, un buen número de actuaciones judiciales se suspenderían", subraya el juez decano de Murcia

Por su parte, Fernando Madrid, presidente regional de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide en que «hacen falta muchos jueces» en la Comunidad, ya que «llevamos unos años en los que no se están cubriendo con jueces de carrera las jubilaciones, y hacen falta más muchas más plazas».

Madrid resalta que «por la covid, se incrementaron las jubilaciones, porque la gente quiere vivir la vida. Si ya teníamos tendencia a no cubrir las vacantes, las circunstancias sociológicas han hecho que eso se incremente».

«Las convocatorias son muy pequeñas», manifiesta, «y aparte están todos los juzgados que se deberían crear, pero el Ministerio no crea las plazas».

Los interinos «van a los juzgados que nadie quiere, a los peores», significa Madrid, que puntualiza que «las bajas de corta duración no se cubren, las tenemos que cubrir entre nosotros: una gripe, un permiso de 15 días... Nos repercute en la sobrecarga que llevamos, porque hemos de hacer el trabajo del compañero».

Desde la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, la más progresista, la magistrada Concha Roig empatiza con los jueces sustitutos, pues «toda interinidad, en cualquier trabajo, es un síntoma de que el sistema está enfermo, de que se necesita aumentar las plantillas sí o sí».

«Es negativo, es malo para todo», destaca Roig, que deja claro que los jueces sustitutos «tienen una gran capacitación» y desempeñan bien su labor. «Están capacitados como los titulares, porque pertenecer a la bolsa ya supone que han cumplido con un estándar de calidad», sentencia.

Además, estas personas «tienen muchísima experiencia, porque llevan muchos años trabajando, cubriendo a otros jueces».

«¿Es necesario que existan? Sí, que haya siempre una Justicia interina es necesario, pero no es soportable que sean tantos», remarca Roig, que pone el acento en «la precariedad laboral» de estos sustitutos, que no tienen acceso a los cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial.

Faltan muchas plazas

Lorenzo Hernando, juez decano de Murcia, resalta que «las funciones que realizan los jueces sustitutos son las de cubrir las vacantes de los titulares: enfermedad, permisos de maternidad y paternidad, etcétera». «Para estos supuestos, la ley preveía la existencia de los jueces de adscripción territorial», recuerda.

«Lo que ocurre es que la falta de plazas judiciales es tan acuciante que estos jueces de adscripción territorial deben dedicarse a cubrir necesidades estructurales», explica Hernando, que añade que «hay dos en primera instancia en Murcia, uno en primera instancia en Cartagena, otro en la Audiencia Provincial, otro en Penal en Murcia y otro en Molina de Segura».

"Voy a hacer 24 años de jueza interina, he pasado por todos los partidos judiciales de la Región"

Con este panorama, «para cubrir vacantes por enfermedad o algo similar, es necesario acudir a los jueces sustitutos», los cuales «si no existieran, un buen número de actuaciones judicales se suspenderían, al no haber juez».

En cuanto al número, «inicialmente eran 25, pero tuvo que pedirse la ampliación por la gran cantidad de vacantes existentes».

Desde el punto de vista de Lorenzo, «este es, sin duda, uno de los problemas de la Justicia en toda España, pero muy especialmente en Murcia, debido al escaso número de jueces y magistrados de los que disponemos».

«España está a la cola del número de jueces por 100.000 habitantes en Europa. Y Murcia a la cola de España», subrayó.

Testimonios de afectadas

Dos juezas interinas de la Región, que prefieren que no conste su nombre, explican a La Opinión que se encuentran «en el banquillo» y mientras «no tenemos derecho a trabajar en nada más, por el férreo sistema de incompatibilidades». No solo no tienen derecho a paro muchas veces, sino que falta «derecho a queja».

«Dictamos casi el 20% de las resoluciones judiciales en toda España», detalla una de las sustitutas. «Voy a hacer 24 años de jueza interina, he pasado por todos los partidos judiciales de la Región y por todos los órganos: he estado en Penal, Civil, Laboral, Contencioso... en el unico que no he estado en Mercantil», enumera.

Esta jurista, de 53 años, pone un ejemplo: «Nosotros somos como los jugadores de fútbol que están en el banquillo, siempre preparados por siun titular tiene una lesión; pero, mientras estamos en el banquillo, no cobramos y no tenemos ninguna cobertura de la Seguridad Social».

"Compatibilizaba ser sustituta con mi plaza de profesora de Derecho Penal, pero me denegaron la compatibilidad horaria"

Desde su punto de vista «tenemos todas las obligaciones, pero no los derechos», a lo que se une que «no nos dan formación».

«Tengo dos carreras, un máster, varios cursos, soy coautora de varios libros, he escrito ponencias... y tengo que acreditar mis méritos. Si no tengo méritos, no me llaman», remarca. «Mucha gente nos reprocha que, si no nos gusta, nos vayamos. Pero no es una cuestión mía personal: es cuestión del sistema», precisa.

Otra jueza interina en la Región comenta que lleva quince años en esa situación, «siempre en la Región, he pasado por muchísimos órganos, sin preaviso».

El Poder Judicial ve una "indeseable cronificación" de la Justicia interina

En su caso, «entré por méritos, compatibilizaba ser sustituta con mi plaza de profesora de Derecho Penal en la universidad, pero me denegaron la compatibilidad horaria, con lo que también dejé la universidad».

Como interinos, «no tenemos derecho a ningún tipo de queja, no tenemos compatibilidad con nada, tampoco la docencia es compatible». Además, «si no atiendes a la llamada en el momento, si no vas al llamamiento, puede haber represalias, tienes que justificar por qué no puedes».

«Y te pueden llamar para un día o para tres. Puedes trabajar tres meses o no trabajar. A veces no tienes derecho a una prestación por desempleo», asegura, «y no tenemos derecho a jubilación probablemente, no hemos cotizado los años suficientes».