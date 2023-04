El fichaje del expresidente regional Alberto Garre por el partido Vox ha sido, con permiso del acto de toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en la Región, Caridad Rives, el principal asunto de discusión en los mentideros políticos de la Región de Murcia. Las reacciones a su inminente incorporación a la lista electoral del partido de Santiago Abascal a la Asamblea Regional no se ha hecho esperar entre los diferentes partidos políticos.

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, quien liderará la lista para los comicios del 28 de mayo, recuerda que su partido "escucha mucho la calle y muchas personas nos han dicho que es el mejor presidente que ha tenido la Región de Murcia en los últimos años".

Destaca Antelo que Alberto Garre fue una persona "perseguida" en el seno del PP por denunciar la corrupción "y evidentemente el tiempo le ha dado la razón, como hemos podido ver con lo que ha sucedido con Pedro Antonio Sánchez, condenado a tres años de cárcel, o con los 11 años que pide la Fiscalía para Ramón Luis Valcárcel". En este sentido, el líder regional de Vox sostiene que Garre "va a ser el único expresidente del PP y de la Región de Murcia que no acabe en un juzgado o entre rejas". Admite también Antelo que su posición en defensa del trasvase Tajo-Segura fue valiente y siempre coherente, "votando en su momento contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que pretendía la derogación del trasvase y desobedeciendo así las directrices del PP". Para Antelo, el trabajo de Garre fue y es reconocido por todos los murcianos, "especialmente la gente del campo, y nosotros no somos ajenos a ese reconocimiento".

El consejero de Presidencia del Gobierno de Fernando López Miras, Marcos Ortuño, asegura que respeta "la decisión de cada persona para presentarse por uno, dos, o tres o cinco partidos políticos", indicaba con cierto desdén el dirigente popular en referencia al paso de Garre por el Partido Popular, Somos Región y ahora Vox.

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE regional, Carmina Fernández, asegura que todos los partidos políticos son libres de hacer las incorporaciones que consideren oportunas " y por lo tanto, nuestro máximo respeto a esta decisión", pero sostiene que la incorporación de Alberto Garre "al partido de ultraderecha, es una muestra más de que el PP y Vox en la Región de Murcia son lo mismo". Para la diputada socialista, con este fichaje "vuelve a quedar claro lo que desde el PSOE venimos manifestando desde hace ya mucho tiempo, y es que en esta Región votar al PP y votar a Vox da exactamente el mismo resultado". Ante este panorama político regional, Fernández sostiene que "está claro que el PSOE con Pepe Vélez es la única alternativa para que la Región de Murcia tenga un gobierno serio, que resuelva los problemas reales de la ciudadanía y que gobierne para la mayoría social y no solo para unos pocos".

Una de las reacciones más virulentas la ha protagonizado Ciudadanos. Desde la formación liberal señalan que su fichaje por Vox supone una gran incongruencia y "la pérdida de la escasa credibilidad que aun le quedaba al señor Garre, que fundó un partido regionalista para supuestamente defender la Región de Murcia y ahora ficha por un partido que quiere eliminar la España de las autonomías". Además, ya le piden al expresidente regional explicaciones. "Debería aclarar si aquellos cientos de millones que en su día pidió al Estado para recuperar el Mar Menor, hoy siguen siendo necesarios o si por el contrario acatará las instrucciones de Madrid e impulsará la fatal derogación de la única Ley que lo defiende, fruto del consenso y del trabajo político de Ciudadanos", indican fuentes de este partido, que destacan que Vox quiere "derogar la ley integral que protege al Mar Menor, seguramente la mayor amenaza, junto con la corrupción del PP de la Región de Murcia, a la que nos enfrentamos el próximo 28 de mayo".

Especialmente llamativa ha sido la valoración que ha realizado el expartido que fundó Alberto Garre, Somos Región, hoy denominado 'Por mi Región'. En sus redes sociales, el partido regionalista ha publicado que en 2019 Alberto Garre defendía que "votar a Vox es mantener en el poder al PP", dejan caer la cita atribuida a Groucho Marx: "Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros", y sentencian que la decisión del fundador de Somos Región se ha hecho "por el puestecico y el dinerico". A través de un comunicado, más comedido, la presidenta de esta formación, Pilar García, asegura que este fichaje “nos reafirma en la decisión que tomamos hace meses de refundarnos en una formación empujada y apoyada por ciudadanos de la Región de Murcia, que no creen en la profesionalización de la política, ni en personalismos”.

Alberto Garre en 2019: "Votar a Vox es mantener en el poder al PP."



En 2023, Garre se va a Vox.



¿Cómo era?



Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.



Todo por el puestecico y el dinerico #NoSomosLosMismos #DespiertaRegiónDespirta

También ha sido especialmente crítico el líder de Izquierda Unida en Murcia, John D. Babyack, que ha afirmado en cuenta de Twitter que no le ha sorprendido que el expresidente regional haya optado por el partido de Santiago Abascal. "No es el primero ni será el último Popular que se instale en el ala más fascista de la política española", indica el coordinador de IU-Verdes Murcia y candidato a concejal al Ayuntamiento de Murcia. Además, apunta que el Partido Popular tiene "un serio problema de identidad, donde no saben qué les diferencian de Vox o Cs".

Por su parte, el portavoz de Más Región, y candidato de este partido para la Asamblea Regional, Álex Hidalgo, ha publicado en su cuenta de Twitter que "No falla. Siempre ocurre lo mismo con los 'moderados'".