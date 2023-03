Helena Vidal: "Estamos inspirando al ciudadano que se desmoviliza y no vota"

La última diputada en entrar en la Asamblea, Helena Vidal, intentará mantener su escaño tras el 28 de mayo como número uno de la lista de Más Región Verdes Equo. La idea inicial era ir con IU e, incluso, con Podemos. Pero ya sabíamos todos que eso no iba a suceder.

Ha sorprendido que Óscar Urralburu vaya de número 7. ¿Está a la espera de Sumar?

Eso se le debería preguntar a él. Yo, lo que puedo decir es que las personas con más experiencia política en Más Región y en Verdes Equo, como son Óscar Urralburu y María José Campillo, respectivamente, estarán apoyando el proyecto impulsando y asesorando a los más jóvenes. Uno de nuestros pilares son las generaciones futuras, para las que debemos ofrecer un mundo sostenible. Ya es hora que las personas más jóvenes tengamos una voz y podamos hablar en primera persona.

¿Es esa su intención, ser la voz de la juventud?

Sí. Puedo representarles bastante bien porque soy una más. Ahora estoy en la Asamblea Regional pero en mi trayectoria he ido encadenando contratos temporales y precarios que no me daban estabilidad ni un sueldo que me permitiera pagarme un alquiler o comprarme una casa. Entiendo muy bien cuáles son los problemas de la juventud.

"Puedo representar a los jóvenes porque soy una más, sé lo que es ir encadenando contratos temporales"

¿Qué tipo de trabajos precarios ha tenido?

Soy psicóloga de formación y he tenido muchos trabajos temporales. Estuve dando talleres de inteligencia emocional en institutos y he trabajado en proyectos relacionados con las oenegés y los servicios sociales. Son proyectos suscritos subvenciones, por lo que hay mucha precariedad.

Mucha gente se siente decepcionada con la izquierda por no llegar unida a las elecciones del 28M. ¿Lo entiende?

Lo entiendo y lo comparto. Hemos trabajado junto a IU en un proyecto de unidad, con la esperanza de que Podemos se sumara a este frente de partidos progresistas. En último momento, IU decidió unirse a Podemos en un proyecto en el que nosotras no teníamos ni voz ni voto.

"Nos diferencia de Podemos que somos un partido regionalista, no miramos a Madrid"

Las posibilidades de sacar diputados por separado se reducen.

Sí, pero nuestro proyecto está recibiendo mucho apoyo e ilusión. Estamos inspirando a un perfil de votante que se desilusiona con la política, se desmoviliza y no vota. La esperanza y la ilusión se contagian y nosotras estamos muy ilusionadas.

¿Por qué votarles a ustedes y no a Podemos e IU?

Es cierto que tenemos mucho en común, pero también hay elementos diferenciadores. Por ejemplo, nuestro proyecto es completamente verde: todo nuestro programa habla de la emergencia climática y del cuidado de las personas para hacer la vida sostenible. Por otro lado, nuestro proyecto es regionalista. Las decisiones se toman aquí, pensando en la gente de aquí. No miramos a Madrid.

Además del ecologismo, ¿cuáles son sus banderas?

La defensa de los servicios públicos, dándole especial atención a la salud mental, que está siendo relegada a un segundo plano en las medidas que se aprueban en la Asamblea. Hay personas que necesitan terapia y no se lo pueden permitir. Por supuesto, somos una coalición defensora de los valores feministas y de la comunidad LGTBIQ+.

"Debemos adecuar el campo a nuestro clima y esto requiere de un apoyo económico a los agricultores"

¿La solución a la falta de agua pasa por las desaladoras, más contaminantes, para una coalición ecologista?

Es un tema delicado, pero nosotras somos muy valientes y decimos que hace falta una transición agroecológica. Debemos adecuar nuestra agricultura a las condiciones climáticas de la Región. Esto pasa por un apoyo económico y técnico a los agricultores.

¿Murcia es una región ecologista?

Estamos muy lejos de poder considerarnos eso. Hay unos índices de contaminación del aire espeluznantes. Pero no solo eso, si hablamos del agua, tenemos los acuíferos contaminados, el ecocidio del Mar Menor... Y hace falta una moratoria indefinida de la macrogranjas.

¿De qué le gustaría que se hablara esta campaña?

De salud mental, de juventud y de derechos, tanto de las mujeres, como del colectivo LGTBIQ+ y de los animales. Tenemos una asignatura pendiente con la Ley de Bienestar Animal, que ha dejado tantos animales atrás, como los perros de caza, los cetáceos y muchos más.