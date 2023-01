El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, se ha mostrado este martes muy crítico con la actitud del PSOE, al que ha afeado que solicite la dimisión o no de cargos políticos investigados por la justicia en función, ha dicho, "del partido al que estén afiliados".

Durante un acto de liberación de buitres leonados en Caravaca de la Cruz, Miras ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la dimisión de la expresidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, que su postura en relación con su supuesta participación en una trama de contratos irregulares por la que está siendo investigada por la justicia "ha quedado meridianamente clara".

Muñoz dimitió de su cargo el pasado 27 de enero, según afirmó ella misma en un comunicado, tras mantener una conversación con López Miras. Días antes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena abrió diligencias para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el puerto, imputando a nueve personas, entre ellas, la dirigente popular.

"No veo tan clara la postura del PSOE, no sé qué postura defiende el Partido Socialista que debe hacer un imputado: si debe dimitir, si no debe dimitir, si depende del partido al que esté afiliado... esto es lo que no he visto claro estos días", ha subrayado.

Se refería así al caso del secretario general del partido en la región y delegado del Gobierno central en Murcia, José Vélez, a quien se investiga por supuestos delitos de malversación cuando era alcalde de Calasparra.

Miras no ha aclarado si se ha elegido ya a la persona que sustituirá a Muñoz en el cargo y, con respecto a la posible personación de la administración regional en la causa, se ha limitado a decir que el procedimiento está "abierto" y el Gobierno mantiene el "respeto" hacia este tipo de actuaciones.