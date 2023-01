Diego Zaplana (CC OO) e Isabel Rosique (UGT) son las cabezas visibles del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Sin ellos, Yolanda Muñoz seguiría hoy siendo su presidenta. Me reciben en el despacho de él, con pósters del Ché Guevara, Karl Marx y Víctor Jara. Me cuenta, divertido, que una de las directivas, Paloma Escudero, investigada por varios delitos en la presunta trama corrupta por la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 -el «brazo ejecutor», creen-, entró allí una vez y le dijo que parecía que estaba en Cuba. Ahora, por cierto, se investiga quién le pagó un viaje a La Habana junto al expresidente Antonio Sevilla.

Este comité de empresa inició este proceso judicial. ¿Cómo se toman la dimisión de Yolanda Muñoz?

Diego Zaplana: Era necesario e imprescindible que tomara esa decisión, aunque haya tenido que ser López Miras quien le señalara el camino. Esperamos que quien ocupe ahora la presidencia actúe con honradez y respete los derechos de los trabajadores.

Isabel Rosique: Es lo más coherente que podía pasar y lo mejor, de verdad, para el Puerto de Cartagena.

¿Siempre ha sido así la relación de los trabajadores con la presidencia del Puerto?

D.Z: Siempre ha habido choques con los gestores pero, realmente, los problemas graves se inician con Antonio Sevilla porque planteó la privatización de los servicios informáticos. Y lo peor llegó con Yolanda Muñoz.

Parece que hubo una tregua con Joaquín Segado, él no está investigado.

D.Z: Qué va. Tenemos una demanda con él en el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales; en concreto, vulneración del derecho a la libertad sindical. Prohibió el disfrute de un faro mientras el sindicato no rectificara un comunicado. No lo hicimos.

«A la hija de uno de nosotros no se la ha contratado, tocándole en la bolsa de trabajo, para castigarnos» Isabel Rosique

¿Por qué ha sido tan difícil su trato con Muñoz?

I.R: Para mí, todos los problemas empiezan con ella. No había interlocutor válido con nadie para llegar a acuerdos porque todo tenía que pasar por Yolanda. Pactábamos con el director cualquier cosa y ella iba detrás y lo rompía.

Muñoz dio a entender que se trataba de problemas personales con ustedes.

D.Z: Es que ella se lo toma todo así. Más de una vez le dije que esto es trabajo. Y en su cara le dije también que la gente la teme.

I.R: Por ejemplo, a una trabajadora no le renovó el contrato porque vio a su hermano, que es fijo, portando una pancarta en una protesta. Y se lo dijo así: «No te renuevo porque tu hermano me ha pedido la dimisión». Y a la hija de un miembro del comité de empresa no la contrató, a pesar de que aprobó su oposición para entrar en la bolsa y le tocaba, porque decía que tenía que pedírselo su padre de rodillas.

«Esto ha merecido la pena porque sé que la gente que lo ha hecho bien no está en la lista de investigados» Isabel Rosique

¿Cómo empezó todo?

D.Z: Con la coacción de Paloma Escudero a un ingeniero informático para que adjudicara un contrato a una empresa externa concreta.

I.R: Él se negó.

El ambiente laboral no tiene que ser muy envidiable.

D.Z: Se vive con miedo. Cada vez que la presidenta quería ponerse una medalla, llamaban a todos los despachos para que saliera la gente. Ojo con el que no se le viera. Pasaban lista.

I.R: En unas jornadas se inventó un sistema de control que consistía en que cada empleado tenía que recoger su propia botella, a modo de regalo, con su nombre. Si alguien no la recogía, quedaba señalado.

«Llamaban a todos los que iban a testificar ante el fiscal y les preguntaban lo que iban a decir» Diego Zaplana

¿Todas estas quejas, se elevaron al Gobierno regional antes de llevarlo a la Fiscalía?

I.R: Se lo dijimos en septiembre. El Comité de Empresa le envió un correo electrónico a la Secretaría de Presidencia del señor Fernando López Miras y le indicamos los problemas que teníamos y que había diligencias previas. Él lo sabía porque Yolanda Muñoz conocía que había testigos yendo a declarar. Le pedimos una cita para hablar de esto.

D.Z: ¿A usted le recibió? A nosotros tampoco. Luego salió diciendo que se había enterado por la prensa. Pues no.

¿Esta es una trama del Partido Popular como señalan algunos partidos?

D.Z: Coinciden que varios de los investigados son afines al Partido Popular y varios de los beneficiados, también.

Detrás de Muñoz, vendrá otra persona elegida por el Gobierno regional. ¿Os preocupan represalias?

D.Z: Estamos preocupados por nuestros compañeros.

I.R: Se podría pensar que a nosotros, por estar en el Comité de Empresa, somos intocables, pero a la hija de uno de nosotros no se la ha contratado para castigarnos.

¿Quién más ha sufrido represalias?

I.R: Al jefe de Recursos Humanos le han intentado quitar competencias porque dicen que se ha pasado al lado oscuro.

D.Z: El director y la presidenta llamaban a todos los que iban a testificar ante el fiscal y les preguntaban lo que iban a decir. Él dijo que iba a contar la verdad.

«Tenemos una demanda a Segado en el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales» Diego Zaplana

¿Y a alguno de ustedes dos?

I.R: A mí me dicen que tenga cuidado. Ya están preguntando en qué situación estoy.

D.Z: Yo estoy liberado y no me pueden tocar, pero si Isabel dejara de estarlo, se le echarían encima.

¿Os habéis arrepentido de la polvareda que se ha levantado?

D.Z: Qué va. Al revés.

I.R: Me merece la pena porque duermo tranquila y porque sé que la gente que lo ha hecho bien no está en la lista de investigados. Aunque no están todos los que son.

Hay una plantilla de casi 200 personas. ¿Habéis sentido el apoyo de vuestros compañeros?

D.Z: Sí. Lo que pasa es que no les pedíamos un apoyo público porque se la juegan.

I.R: No podíamos. Yolanda Muñoz trataba esta empresa pública como su cortijo.

Yolanda Muñoz dijo por WhatsApp a sus compañeros que la cercanía de las elecciones podría estar detrás de esta maniobra.

I.R: A mí no me importan las elecciones lo más mínimo. Objetivamente, hay un informe de la Fiscalía con datos y papeles.

D.Z: Somos independientes políticamente, tanto como lo pueda ser el fiscal. Nuestra primera denuncia la pusimos en septiembre de 2021. No sabíamos cuáles iban a ser los tiempos de la investigación.

¿Quedan cosas por salir?

I.R: Claro que sí.

D.Z: De lo gordo no ha salido nada porque no tenemos pruebas. Sí tenemos sospechas de adjudicaciones de grandes infraestructuras.

Estamos hablando de...

D.Z: De que hay que investigar contratos como el de la Plaza Mayor. Y el mantenimiento de los jardines, por ejemplo, ahora se lo han dado a una empresa de Almería.

I.R: O la carretera del Espalmador, que se le encargó a la empresa del marido de Paloma Escudero. Es que huele muy mal.

Sorprende oírles hablar de tantos casos, como si ni siquiera les importara que les pudieran pillar.

D.Z: Es la impunidad. Se piensan que son superiores.

I.R: La APC siempre ha contado con mucho dinero para asegurarse que las denuncias no tuvieran mucha repercusión. A nosotros nos ha sorprendido la cobertura de estos días.

¿Qué perfil debería tener el nuevo presidente?

I.R: Pues un gestor honesto. Ya está. El Puerto de Cartagena trabaja solo porque su mayor potencial es su ubicación.

D.Z: Muñoz vendía siempre los resultados del Puerto como logro suyo, pero no lo eran. Nosotros lo único que queremos es trabajar.