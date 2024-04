José Vélez, emocionado, pide a Sánchez que continúe: "Merece la pena luchar por la democracia"

El secretario general del Partido Socialista de la Región, José Vélez, ha pedido este jueves a Pedro Sánchez que continúe al frente de la Presidencia del Gobierno de España porque "merece la pena luchar por la democracia y por la vida de la gente".

Lo hace después de que ayer, pasadas las 7 de la tarde, el presidente del Gobierno de España publicara una carta dirigida a los ciudadanos en la que informaba que anulaba toda su agenda pública hasta el próximo lunes en aras de poder reflexionar sobre si debe o no seguir en el cargo después de que un juez decidiera abrir diligencias a su mujer tras una denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

"Sánchez quiso compartir una carta sincera, que nace desde el corazón y desde el sufrimiento de su familia que el presidente ve padecer. Lo hizo solo y sin asesores", explicó, visiblemente emocionado, el líder del PSOE regional, quien subrayó que Sánchez "es el presidente de España, el líder del PSOE pero, sobre todo, persona".

Vélez manifestó que Sánchez cuenta con la "máxima comprensión" de los socialistas murcianos y deseó que tras estos días de reflexión al presidente se le "disipen las dudas". Asimismo, animó a los ciudadanos a reflexionar también sobre lo que está sucediendo, que describió como una "campaña clara de acoso y derribo" contra el jefe del Ejecutivo y toda su familia. "La política conlleva sacrificio personal, pero no puede conllevar ataques personales", remarcó.

De hecho, quiso subrayar que él mismo ha visto sufrir a los suyos por las "denuncias falsas" que dijo que le han puesto.

El también portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea evitó hacer una valoración negativa de las palabras de ayer de Fernando López Miras, que tildó la carta de Sánchez de "maniobra estética", pero sí que dijo que le hubiera gustado poder contar con la "comprensión" del presidente murciano ante esta situación. "Hay momentos en el que las personas están por encima de todo. La política, el ultraje de la verdad para obtener rédito político en estos momentos, para mí, no es comprensible. Me ha dolido muchísimo", ha explicado.

Asimismo, ha declarado que quienes consideran que esto no es más que una estrategia electoral de cara a las catalanas y europeas "no tienen corazón y están dispuestos a cualquier cosa por un puñado de votos". Asegura que "no hay ninguna estrategia en la cabeza del presidente" y que, "quien tenga dudas, que lea la carta y mire las imágenes del presidente en el Congreso" de este miércoles.

"El ultraje de la verdad para obtener rédito político en estos momentos, para mí, no es comprensible" José Vélez — PSOE

Él, que ha reconocido que se cuenta entre los amigos de Pedro Sánchez, ha admitido que sufre viendo "cómo padece esa familia por una mala manera de entender la política" y por eso ha instado a "defender la política de verdad".

Aunque el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido movilizaciones de apoyo a Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, Vélez ha indicado que por el momento en la Región solo están pensando en "mostrar el cariño y apoyo" a su líder.

"No quiero pensar que lo vaya a dejar. Le transmito nuestro apoyo sin ambages. Le pedimos que siga con fortaleza. Se lo pido desde el corazón porque no podemos permitir que se acabe con las políticas y políticos mediante la mentira. Es ruin y mezquino", ha insistido.

La tarde de este jueves se reúne la Ejecutiva regional del PSOE, en la que se espera que salga un documento de apoyo a Pedro Sánchez.