Mar Laguna: "Un señor me preguntó si era un robot, porque nunca le había cogido el teléfono una mujer"

LA OPINIÓN DE MURCIA escoge a a ocho mujeres de la Región que desarrollan su actividad profesional en ocho actividades diferentes como portavoces del pensamiento femenino en la conmemoración del 8M.

Cartagenera de 36 años, Mar Laguna es la primera mujer de la historia en formar parte del equipo del Centro Operativo de Servicio (COS) de la Guardia Civil de la Región de Murcia. Lleva catorce años en el Cuerpo y un año y medio destinada en la Quinta Zona. Tiene claro que «cuantas más mujeres en la Guardia Civil, mejor: independientemente de tu sexo, se trata de personas con vocación de servicio». Ella trabaja rodeada de varones, pero también de compañerismo e igualdad.

¿De dónde le viene la vocación?

Mi padre es militar y en mi familia y hay muchos militares y guardias civiles, aunque yo soy la primera mujer guardia civil. También me gustaba la parte de poder ayudar, y el ámbito policial que tiene la Guardia Civil. Me pareció que era un trabajo donde me podía encontrar a gusto. Y es vocacional.

"El COS es una unidad que no para nunca, recibe todas las llamadas, es el corazón de la Comandancia"

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a trabajar en la Comandancia?

Soy de Cartagena, Tengo 36 años, entré con 22 en la Guardia Civil. Antes, hice Relaciones Laborales y, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en un banco, pero no me encontraba a gusto, no era para mí. Decidí opositar a la Guardia Civil y fue un giro del que estoy superorgullosa. Ahora estoy muy contenta. Aunque en la Guardia Civil te pueden destinar fuera, como fue mi caso, y estuve en Madrid. También es una experiencia vital. Tuve diferentes destinos en Madrid, el último en la Dirección General, que es nuestra central, a nivel burocrático, y fue una experiencia muy buena para aprender también dentro de la Guardia Civil. No es solo estar en la calle, es también la gestión documental, administrativa, y todo lo que conlleva.

Es usted la primera mujer que entra a trabajar al COS. ¿Cómo se siente una cuando llega a trabajar a un sitio y no hay mujeres?

Es un reto. A nivel personal y a nivel de los compañeros. Al principio, sentí un poco de incertidumbre, claro. Pero yo siempre me he encontrado muy a gusto en las unidades en las que he estado trabajando.

¿Cuál es su labor, el día a día, en el Centro Operativo?

Primero, la atención al ciudadano. Atendemos llamadas de teléfono, tenemos la coordinación con las patrullas que están en la calle, que requieren nuestro apoyo para gestionar los diferentes servicios; tenemos una web, para atender online las solicitudes que nos pueda pedir el ciudadano. Además, tenemos todo el control fronterizo, con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Es una unidad que no duerme, trabaja 24 horas. Tenemos diferentes turnos y es un trabajo muy en equipo. Es una unidad que no puede parar nunca, porque es el corazón de la Comandancia.

¿No echa en falta que haya otra chica en su trabajo?

Estoy muy a gusto con todos los compañeros que tengo, pero, cuantas más mujeres, mejor. Estaría fenomenal..

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con movilizaciones, reivindicaciones, manifiestos, incluso posturas enfrentadas... ¿qué queda por hacer, desde su punto de vista?

Me gustaría que no se viera la Guardia Civil como algo inaccesible para la mujer, como algo masculino. A mí me han llegado a preguntar si era un trabajo muy lejano a nosotras, y no lo es: es un trabajo que puede realizar cualquier hombre y cualquier mujer, da igual. Lo imprescindible es que quieras ayudar a la gente y tengas vocación para realizar este servicio, nada más. En la calle yo creo que todavía hay una sensación de que la Guardia Civil es algo lejano.

"Me gusta seguir ayudando en atención al ciudadano, estoy muy bien con mis compañeros y con mis jefes"

El Día de la Mujer, independientemente del Cuerpo, ¿qué cree usted que ha de celebrarse o reivindicarse?

Que entre todas podemos. Ver el trabajo como lo que es: un trabajo, que no tiene género.

¿En su trabajo, rodeada de varones, se ha encontrado alguna vez con algún tipo de machismo?

No, he tenido la suerte de que no: al revés, con los compañeros que he tenido, me he encontrado muy a gusto. Luego, en el trato con la gente, tengo una anécdota: la primera vez que cogí el teléfono, un señor me preguntó si era un robot, porque nunca había cogido el teléfono una mujer.

¿Se ha visto en la coyuntura de que alguna vez ha llamado alguien al 062 y ha puesto reparos en ser atendido por una mujer?

Sí, eso lo he tenido. Personas que llamaban y preferían no ser atendidas por una mujer. Pero he de reconocer que, cuando se le explica que mis compañeros lo hacen igual, que la atención es la misma y que lo que se les puede ofrecer es lo mismo, al final, normalmente, la gente acaba siendo receptiva. Hay de todo, son muchas llamadas, es un servicio 24 horas y atendemos todas las llamadas al 062 que se producen en la Región de Murcia.

Al ser la única mujer del COS, ¿cree que a los compañeros varones que trabajan con usted les ha aportado algo diferente y positivo?

Sí, creo que sí. Al llegar yo, creo se pudo notar en el trato con la gente, al aportar ese otro punto de vista que a veces tenemos las mujeres. Yo creo que es enriquecedor en el grupo. La variedad es enriquecedora. Y estoy muy bien en la unidad en la que me encuentro, me gusta seguir ayudando en atención al ciudadano, estoy muy bien con mis compañeros y con mis jefes, a quienes les tengo que agradecer la buena acogida.