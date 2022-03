"La mujer tiene mucho peso en la ciencia, pero es un trabajo que no se visualiza"

LA OPINIÓN DE MURCIA escoge a a ocho mujeres de la Región que desarrollan su actividad profesional en ocho actividades diferentes como portavoces del pensamiento femenino en la conmemoración del 8M.

En la segunda planta de la Consejería de Salud, en Ronda de Levante (Murcia), está instalado el equipo de epidemiólogos que durante los últimos dos años ha seguido y monitorizado la pandemia de coronavirus en la Región de Murcia. Al frente: María Dolores Chirlaque . La jefa de Epidemiología de la Región ha pasado más horas en este despacho que en ningún otro lugar desde que irrumpió la covid, un refugio profesional en el que analizar los datos, hacer seguimiento a los brotes y previsiones de lo que estaba por llegar. Como responsable de Epidemiología murciana, coordinadora del equipo de investigación en Epidemiología y Salud Pública del IMIB (Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria) y líder del grupo 24 de investigación en Salud Pública del Ciberesp del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, Chirlaque analiza su última etapa profesional y el papel de la mujer en la ciencia, un ámbito cada vez más feminizado.

El 8 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de covid en la Región de Murcia. ¿Qué balance hace de estos dos últimos años?

En las clases de la universidad siempre abordamos las enfermedades emergentes, la posibilidad de que surjan nuevos virus o bacterias. Para ello tenemos planes, ya que hay que estar preparado y los epidemiólogos sabemos que en cualquier momento puede surgir una pandemia por una enfermedad desconocida. Esto, en la teoría, lo repetíamos año tras año, pero llegó el momento en el que tuvimos que pasar de la teoría a la práctica. Aspectos negativos sacamos muchos, pero también hay cosas positivas. Hemos aprendido de los errores, estamos más preparados y se ha reforzado la vigilancia en salud, mejorando también los protocolos.

¿Cómo eran esas jornadas de la primera ola en Ronda de Levante?

En esos días no había horario y fue así durante muchos meses. Llegábamos sobre las ocho de la mañana y nos poníamos a analizar datos y cuantificar casos. Durante el día nos subían bandejas de bocadillos y agua de la Confitería Máiquez y eran las once y las doce de la noche y seguíamos allí. Nos guiábamos por los aplausos de las ocho de la tarde, gracias a los cuales sabíamos en qué momento del día nos encontrábamos.

"Dejamos pasar oportunidades y esto hace que poco a poco nos quedemos en un segundo plano"

Un equipo pequeño, que se fue dimensionando según las necesidades, y que estuvo ‘a una’ durante los momentos más duros...

Realmente aluciné con el equipo. Estaban todos implicados, pese a las largas jornadas nadie se levantaba y se iba. Fue una vorágine, pero todos trabajamos a una. Los compañeros seguían viniendo sábados y domingos, no descansaron ni un día durante meses.

Además de dirigir el servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, es investigadora. ¿Cómo valora el camino para la mujer en este campo?

La mujer tiene mucho peso en la ciencia, pero en la mayoría de las disciplinas y especialidades las mujeres son las que hacen el trabajo de base, un trabajo que no se visualiza, mientras que los líderes, coordinadores, directores y quienes van a las reuniones europeas son en su mayoría hombres. Las mujeres siempre tienen un techo de cristal y asumen las tareas del cuidado de los hijos, de la familia, se coartan más a la hora de tener que salir y viajar para reuniones de trabajo.

En su caso, ¿sufrió este techo de cristal en algún momento de su trayectoria profesional?

Recuerdo que me surgió un curso de tres semanas en Florencia y tenía una hija de dos años y otra de sólo unos meses. Ante una situación así, un hombre no duda, pero es muy difícil que una mujer lo haga, ya no sólo por su papel de madre y cuidadora, sino porque la sociedad misma todavía ve extraño que una mujer se marche y deje a su familia, entre comillas. Son oportunidades que vamos dejando pasar y que hacen que poco a poco nos vayamos quedando en un segundo plano. Recuerdo también cuando entré en el proyecto europeo sobre dieta y cáncer en 1993 con una beca de investigación y me ofrecieron hacer trabajo de campo como coordinadora. En ese momento yo estaba embarazada de cuatro meses y en una reunión con responsables de toda España y de Europa le decían a mi jefa, que también era mujer: ¿pero has puesto a coordinar a una embarazada de cuatro meses? Es algo contra lo que siempre estamos luchando.

"Hay trabajos que no entienden que una baja se puede coger por un embarazo, por un accidente o una enfermedad"

¿Está la mujer ‘penalizada’ por ser madre?

En muchos trabajos no se entiende que una baja la puedes coger por un embarazo, pero también por una enfermedad, por un accidente o por una torcedura de tobillo, no por ser mujer o ser hombre. Se cree, de forma equivocada, que la que tiene que conciliar siempre es la mujer. Y el hombre también concilia, cada vez más.

¿Se ofrecen las mismas oportunidades a hombres y mujeres?

Tenemos las mismas oportunidades en la teoría, pero a nivel práctico no las tenemos porque en muchos casos nosotras mismas nos autolimitamos por el rol que asumimos como mujeres. Para un puesto directivo o intermedio los hombres siempre dicen que sí, siempre están dispuestos, pero las mujeres se lo piensan más.

Sin embargo, la presencia de la mujer en la medicina, la ciencia y la investigación ha ido en aumento en los últimos años. ¿No se ve ese incremento reflejado en puestos de responsabilidad?

En investigación hay muchísimas mujeres investigadoras. Como en toda la ciencia, la mujer se ha incorporado en las últimas décadas, pero su papel como líderes al frente de proyectos de investigación o como coordinadoras de equipos no se equivale con el peso que tienen en la investigación base.