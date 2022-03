Isabel Franco: "El asesinato de Claudia, con 17 años, me conmocionó. Mi hija tiene 15"

LA OPINIÓN DE MURCIA escoge a a ocho mujeres de la Región que desarrollan su actividad profesional en ocho actividades diferentes como portavoces del pensamiento femenino en la conmemoración del 8M.

Mujer, Igualdad, y Familias están en el nombre de la Consejería de Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno regional y responsable de las políticas que deben llevar a las murcianas hacia una realidad más justa en donde no sean discriminadas por su sexo. Este 8M, como todos, sigue habiendo mucho por lo que salir a la calle:«Reclamamos para las mujeres el lugar que les corresponde en la sociedad, que no es, ni más ni menos, que el 50%».

¿Siempre se ha considerado feminista?

Por supuesto. Con todas las letras.

¿Y eso qué significa?

Para mí el feminismo es una puesta en valor de la riqueza que la mujer puede aportar a todos los ámbitos de sus competencias: profesional, económico, social, educativo y, por supuesto, en el familiar. No tenemos que renunciar a nada. Además, el feminismo es un reivindicación de justicia social porque reclamamos para las mujeres el lugar que les corresponde en la sociedad, que no es, ni más ni menos, que el 50%.

No todos los movimientos feministas están de su parte. ¿Gajes de estar en el Gobierno?

No todos, pero continuamente estoy recibiendo mensajes de mujeres feministas destacadas de la Región que me respaldan y me agradecen la labor que estamos desarrollando. Son los movimientos feministas que están vinculados a la izquierda los que no están de acuerdo en cómo estoy haciendo. Las reivindicaciones del feminismo están muy bien detrás de una pancarta, pero es mucho más que eso y no se puede reducir a una manifestación. Determinadas cuestiones y causas sociales deben estar por encima de siglas políticas.

¿Cómo hemos avanzado en igualdad en este último año en la Región?

Este último año nos hemos centrado, sobre todo, en la atención a las víctimas de violencia de género y las víctimas de abusos sexuales, haciendo especial énfasis en el empleo. Las mayores de 52 años, edad en la que se encuentran muchas víctimas de violencia de género, tienen muchas dificultades para encontrar un trabajo.

Para el tema del empleo para víctimas de violencia de género es esencial que las empresas estén sensibilizadas.

Estamos bastante orgullosas de ver cómo más de un centenar de empresas murcianas forman parte de la iniciativa ‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’. Eso significa que hay capacidad para transformar el sector empresarial. La asignatura pendiente son los planes de Igualdad, por eso este año hemos destinado una partida específica para ayudar a las empresas de menos de 60 trabajadores a elaborar estos planes.

Seguimos viendo en la Región asesinatos machistas. El último fue especialmente duro. Claudia, la víctima, tenía solo 17 años. ¿En qué pensó cuando se enteró de la noticia?

Tengo una hija de 15 años, imagínese. Me conmocionó y me conmovió profundamente. Asesinatos como este nos señalan dónde tenemos que insistir más. Durante 2021 hemos desarrollado una campaña importantisima de formación en los centros educativos, además de en otros ámbitos. ‘Sensibiliza T’ permite que profesionales impartan talleres y charlas a niños de Primaria y Secundaria para concienciar a los niños de la importancia de la igualdad y en el rechazo de la violencia contra la mujer. Hemos llegado a más de 8.000 personas, más de 4.000 de ellos son niños de 65 centros educativos. Pero, evidentemente, tenemos que reforzar mucho más. Además, vamos a ofertar una línea para jóvenes de atención a víctimas de agresiones sexuales y también estamos reforzando equipos.

¿Le da miedo que todas estas políticas se vayan al traste si el año que viene llega al poder un partido que, por ejemplo, niega la violencia de género?

Me ofrece seguridad la normativa vigente. Entiendo que los partidos puedan defender sus posicionamientos, pero cuando se llega al Gobierno, por encima de todo, está la ley. Todos los cargos públicos tienen la obligación de cumplir las normas vigentes y las leyes de protección a la mujer y de defensa de la igualdad están vigentes en la Región. Una cosa es lo que dicen en campaña y otra lo que digan cuando lleguen al Gobierno.

El hashtag de la manifestación de hoy #PorTodesAPorTodas. ¿Qué le parece?

Soy una persona totalmente abierta de mente, por esto estoy en esta Consejería a la que le añadí LGTBI. Llamo a las personas como se sientan cómodas.

Las mujeres de los colectivos más desfavorecidos siempre son las que más sufren la desigualdad.

Ante cualquier caso de crisis social, la mujer siempre sale más perjudicada. Lo hemos visto en la pandemia, pero también lo podemos ver con la invasión de Ucrania. Sobre todo van a venir mujeres solas viajando con sus hijos. Es una realidad incontestable que refrendan las cifras.

¿Por qué es así?

Porque estamos en el eje de todo. La mujer forma parte de la columna vertebral de cualquier estrutura. Lo que ocurre es que no siempre se nos reconoce la valía o la importancia que tiene lo que hacemos. Llevamos siglos escuchando ‘tú no eres lo bastante buena’ y eso es lo que tenemos que cambiar.

¿Siente el respaldo de la ministra Irene Montero?

Estuve con ella y le reconozco el compromiso que tiene con algunas cuestiones de igualdad, pero debo decir que, en otras iniciativas, hace flaco favor a la causa feminista porque genera polémicas y enfrentamientos.

¿A qué se refiere?

Propuestas en donde entra en conflicto con otras ministras como Carmen Calvo a la hora de definir el concepto de identidad sexual. Nuestro objetivo ha de ser que se nos vea unidas porque esta es una cuestión de justicia social, no política.