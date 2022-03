Cartagena rompe los techos

Ellas mandan en Cartagena. Un nutrido grupo de mujeres son quienes están liderando la ciudad portuaria, rompiendo cada una de ellas sus respectivos techos de cristal, ya sea en el ámbito político, como empresarial, judicial, asociativo, institucional y hasta cofrade.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, LA OPINIÓN reúne a las diez ‘números uno’ de Cartagena, que coinciden en que, si bien es «casualidad» que todas ellas hayan llegado a lo más alto al mismo tiempo, detrás hay «muchos años de trabajo y dedicación de mujeres comprometidas con su profesión». Y curiosamente, también coinciden en que la sociedad no alcanzará la igualdad real entre hombres y mujeres mientras no se pueda conciliar la vida laboral con la familiar; un objetivo que ellas mismas reconocen que no han alcanzado todavía.

Y es que, en esta clase de puestos, «no se concilia, se renuncia», afirma con contundencia Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, cuyas responsabilidades la ocupan «24/7». Una dedicación así solo se puede alcanzar teniendo «la igualdad real en casa», como cuenta que es su caso. Para Arroyo, que haya tantas mujeres en primera línea «no debería ser noticia, pero pone de manifiesto que en Cartagena ya no hay techo de cristal». En este sentido, pone en valor el liderazgo femenino: «Hay un clima de diálogo y sintonía, las mujeres somos más propensas al entendimiento, mientras que el liderazgo masculino es más dictatorial», asume.

«Seguí yendo a trabajar hasta el día antes de parir. Después, no me cogí mi baja maternal. Se la cogió mi marido. Y estuve llevándome a mi segundo hijo al Ayuntamiento para darle de mamar», recuerda Ana Belén Castejón, predecesora de Arroyo durante los dos primeros años de este mandato. No puede negar que «faltan herramientas para conciliar», pero pone el acento en el «último eslabón de la cadena», que es quien al final «no puede pagar una guardería». Espera que los liderazgos femeninos en su ciudad, que ella califica de «tormenta perfecta», sirvan «como espejo en el que se mire el resto de la Región y del Levante».

Yolanda Muñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, subraya que sin su equipo ella no estaría donde está:«Doy las gracias a los que han estado conmigo y me han permitido destacar». Con todo, es clara sobre los problemas a los que se enfrenta al frente de una institución tan importante para Cartagena:«Yo no puedo conciliar nada. Gracias a que tengo una pareja entregada y colaboradora puedo dedicarme a mi labor». Además, advierte que «la reducción de jornada, que conlleva menos salario», soluciona la conciliación a cambio de aumentar la desigualdad. «Si se hace, que sea por elección libre», añade.

La rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Beatriz Miguel, tiene una ‘espinita’ clavada: la falta de mujeres en las ingenierías. «Es una ciencia al servicio de la humanidad y percibo que socialmente no se tiene la imagen real de lo que significa». Por su formación «y carácter», mayor de tres hermanas, no ha encontrado impedimentos para llegar a donde está. «Muchas veces somos nosotras las que no nos decidimos». Aunque también subraya las dificultades para conciliar:«Hace años no habría dado este paso, mis hijos ya son adultos y no hay esa dependencia».

Presidiendo la Mancomunidad de Canales del Taibilla está Francisca Baraza, una mujer que forma parte de una «generación que ha tenido que ir luchando por conquistar derechos». Vivió la dictadura, que le marcó: «Toda mi vida ha sido hacer de punta de lanza». Ahora, aunque las jóvenes lo tienen más fácil, les recomienda «que sean ellas mismas, que luchen por su propia mejora de las condiciones, que no bajen la guardia y que no se dejen avasallar por nada». Al mismo tiempo, reclama a las administraciones públicas que «trabajen en planes de igualdad porque las capacidades de las mujeres están más que demostradas».

A nivel judicial, dos mujeres han servido de punta de lanza en Cartagena. Por un lado, María del Mar Gómez es la jueza decana de la ciudad. «La sociedad entera lucha por la igualdad, pero no reivindico el feminismo con el puño en alto», aclara. «Contribuir a hacer una sociedad con más igualdad es complicado. Eso se consigue a niveles políticos y empresariales, mientras que yo resuelvo conflictos particulares», añade. Asegura que nunca se ha sentido discriminada ni ha tenido más problemas para llegar al cargo que ostenta: «Hay que tener en cuenta que hay tramos a nivel de oposición, y eso da garantías».

Una opinión diferente tiene la fiscal jefa del área de Cartagena, Carmen de la Fuente. «Siendo más mujeres en el Poder Judicial y Fiscalía, la presencia masculina es prácticamente absoluta en cuanto a la representación en cargos de libre designación». Por no hablar de que, como recuerda, un fiscal superior —de otra comunidad— la llamó «niña» y «guapa». El gran número de mujeres en la Fiscalía de Cartagena tiene mucho que ver en el especial «cuidado y sensibilidad especial con las víctimas de la violencia de género». No obstante, reclama «más recursos» para el Ministerio Público.

La representantes de los empresarios y de las empresarias de Cartagena (COEC), Ana Correa, cree que «la mujer tiene que demostrar su valía todos los días». Creció sin referentes femeninos («no los había»), desea que la «casualidad total» que ha se ha producido en Cartagena para este 8M sirva para dar visibilidad a la labor de las mujeres en la sociedad. «Las jóvenes, que nos miren y piensen que ellas también pueden llegar aquí. Los sueños se pueden cumplir».

Tras años como vocal de Seguridad de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena (FAVCAC), Sonia Montoya ha acabado presidiéndola. «Pretendo equiparar el número de mujeres que participan en la directiva porque éramos muy pocas. Si no estamos, no se cuenta con nosotras», comenta. Montoya nunca se ha sentido discriminada en la Federación, pero sí nota que, «cuando solo hay una mujer, los hombres hablan con más cuidado. Eso es discriminación, yo quiero que me hablen como a una más y que me digan lo que me tengan que decir».

La décima rompedora de cristales tiene especial significación en Cartagena, donde la Semana Santa son palabras mayores. Marién García se convirtió este año en la primera Hermana Mayor de una cofradía; en este caso, de la de Nuestro Padre Jesús Resucitado. «Es un mundo peculiar y exclusivo de hombres hasta hace poco. La mujer planchaba los trajes, cosía los botones y acompañaba a los maridos, pero ha habido una evolución y la mujer participa en todo. Gracias a ella la Semana Santa ahora tiene más riqueza». Amén, Hermana.