La Región de Murcia superó el pasado miércoles el centenar de pacientes covid ingresados en hospitales, algo que no ocurría desde mediados de agosto. En concreto, 101 afectados se encuentran hospitalizados en la Comunidad, de los cuales 19 permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI) en esta sexta ola de la pandemia del coronavirus.

Además, el número de personas afectadas en la actualidad sobrepasa los 3.000 y ya son 3.080. Salud detectó en la última jornada 328 nuevos casos de coronavirus, 169 menos que en el anterior recuento. De los 328 nuevos casos, 107 corresponden al municipio de Murcia, 58 a Cartagena, 15 a Molina de Segura, 15 a Torre Pacheco, 13 a San Pedro del Pinatar, 9 a Alhama, 9 a Jumilla, 8 a Alcantarilla, 7 a Totana, 7 a La Unión, 6 a Cieza, 6 a San Javier, 6 a Santomera, 6 a Yecla, 5 a Los Alcázares, 5 a Archena, 4 a Caravaca de la Cruz, 4 a Ceutí, 4 a Fuente Álamo, 4 a Lorquí. El resto están repartidos por los demás municipios.

Por otro lado, la Región de Murcia no registró ningún fallecimiento a causa del covid en la jornada del miércoles, por lo que la cifra de muertes por el virus se mantiene en 1.770. Desde el inicio de la pandemia se han confirmado 147.630 casos y 142.780 personas se han curado. En total se han realizado 1.712.003 PCR/antígeno y 119.710 Anticuerpos.

Brote descontrolado en la cárcel

Además, la covid sigue haciendo estragos entre los muros de la prisión de Sangonera, en la cual hay ya hay más de un centenar de internos contagiados, informaron desde Tu Abandono Me Puede Matar. En concreto, se han cerrado a cal varios módulos, lo cual implica que los presos no pueden salir de sus celdas. Hay tres módulos confinados: el 1, el 3 y el 8. El 3 ha sido el último en cerrarse a cal y canto, algo que los internos no se tomaron demasiado bien, apuntaron fuentes penitenciarias.

Profesionales sanitarios de la Consejería de Salud se desplazaron ayer al penal murciano para realizar pruebas tanto a internos como a trabajadores. Fueron cinco equipos los movilizados: un par de ellos se quedaron en el exterior, para atender a los funcionarios, y el resto accede a la cárcel, para hacer la PCR a los reos.

Varios funcionarios que han sido contacto estrecho de un positivo se hicieron por su cuenta la prueba para conocer si estaban contagiados. Otros se aislaron en sus domicilios, a la espera.