La marcha de Esperanza Nieto a la dirección de la Agencia Tributaria de la Región ha dejado la concejalía de Desarrollo Económico, Hacienda y Personal descabezada hasta que la alcaldesa Noelia Arroyo redistribuya las áreas de Gobierno una vez que Álvaro Valdés regrese a la Corporación como nuevo edil.

Es la situación derivada de la marcha de Nieto al Gobierno autonómico y que obliga a Arroyo a reestructurar su equipo ante los retos de este área del Ejecutivo. Y es que, la ya exconcejala del Ayuntamiento, que este martes ha celebrado un pleno para tomar conocimiento de su renuncia, tenía en sus manos la elaboración de los presupuestos municipales del próximo año y la negociación con los funcionarios abierta tras la suspensión del acuerdo de condiciones de trabajo firmado hace dos legislaturas, sobre la bocina, con un Gobierno formado por seis ediles del PSOE.

Un reto que, ahora mismo, no tiene quien lo encabece, ya que la alcaldesa ha pedido tiempo para no precipitarse y reorganizar su equipo una vez Valdés asuma su cargo de concejal. Desde la oposición ya se ha criticado la escasa trayectoria de cualquier edil del PP en estos servicios, por lo que la reestructuración no será sencilla.

Regreso de Valdés

El nuevo miembro de la Corporación se encontraba en el equipo de asesores del grupo municipal popular, toda vez que la oposición veto su regreso como coordinador de Gobierno Digital y Orientación Empresarial, al considerar que era el pago por haber quedado fuera del equipo de Arroyo (fue undécimo en la lista electoral y el PP consiguió diez concejales). El regreso de Valdés supone un dejá vú en el Consistorio, ya que en la pasada legislatura también tuvo que asumir competencias de Gobierno tras la salida de María Casajús, que se marchó a la Dirección General de Carreteras. Entonces, el edil asumió Deportes. Ahora, sus competencias están en el aire aunque la alcaldesa ya ha asegurado que, en esta legislatura, Deportes no será una de sus responsabilidades.