Me han regalado un perro abandonado que fue recogido por una familia que ya no puede tenerlo. El problema es que, pese a que es adulto e intento acostumbrarlo a que haga pipí en la calle, en cuanto me descuido levanta la pata y lo hace en casa. ¿Cómo podría evitarlo?

En estos casos siempre hay que descartar, en primer lugar, que pueda deberse a alguna enfermedad o a algún medicamento que esté tomando. Otro factor que potencia este tipo de cuestiones es la edad. Cuando son cachorros, la edad influye porque aún están aprendiendo, y, cuando son mayores, porque la incontinencia es muy frecuente. Por otro lado, es importante también que te fijes en si tan solo son unas gotas que podrían llegar a estar relacionadas con un actitud de marcaje, o si se trata de mayor cantidad. Además, es importante que analices si siempre es en el mismo lugar o el animal cambia y no sigue unas reglas fijas. Piensa que, de forma genérica, los animales pueden hacer pipí en casa porque no están bien educados, porque no salen lo suficiente a pasear, por sumisión, miedo o excitación, o bien por marcaje de territorio. No obstante, podría ocurrir también que lo hiciera como forma de llamar la atención, o, si siempre se produjera cuando sales de casa y lo dejas solo, porque sufre episodios de ansiedad por separación. Lo mejor es que anotes dónde, cómo y cuándo lo hace, y, con toda esa información, acudas a tu veterinario, dado que las causas pueden ser muchas.