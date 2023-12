Entramos de lleno en la época navideña, caracterizada por la ilusión y celebración de toda la familia, pero en especial de los más pequeños de la casa. Durante esta época son muchos los que en su carta dirigida a Papá Noel o los Reyes Magos, tras expresar lo buenos que han sido durante el último año, incluyen una mascota entre su lista de regalos soñados.

Desde el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia queremos explicar a todos esos niños y niñas, así como a Papá Noel y los Reyes Magos, que los animales no son juguetes, son seres vivos, que necesitan muchos cuidados continuos durante toda su vida e implican una gran responsabilidad. Las mascotas no son objetos de los que se pueda disfrutar durante un rato de juego y posteriormente guardarlo hasta el siguiente momento de juego, se trata de miembros de nuestra familia.

En menor o mayor medida, cuando se incorporan a la familia van a modificar nuestros hábitos y condiciones a la hora de organizar nuestra rutina u ocio, es muy importante valorar esto antes de tomar cualquier decisión y que todos los miembros que van a convivir con el animal, estén de acuerdo con la misma.

Consultar a los profesionales

Si después de tener esto en cuenta, los pequeños y grandes de la casa (que se hayan portado bien), deciden pedir una mascota, habrá que tener en cuenta cuál es la que mejor se puede adaptar a las condiciones de cada familia. Para ello, lo mejor es consultar a los profesionales, cualquier veterinario/a estará encantado de poder ayudarte, recomendando la especie y raza que mejor se adapte a tu familia.

Es importante valorar qué mascota se adapta mejor a los hábitos de cada hogar y consultar al veterinario

Todos sabemos que no son los mismos los cuidados y tiempo diario que nos puede requerir un perro, que los que nos puede requerir un pequeño roedor o un pez (que también son muchos y hay que tenerlos en cuenta antes de regalarlo).

Pero igualmente, debemos tener en cuenta la raza, por desgracia, en los últimos años hemos visto que ‘se han puesto de moda’ razas caninas que no están recomendadas para cualquier hogar, nos referimos a razas que han sido seleccionadas durante siglos para realizar un trabajo y necesitan un alto nivel de actividad física y mental que tenemos que estar dispuestos a proporcionarles, ya que no hacerlo no entra dentro de una tenencia responsable y puede llegar a ser muy perjudicial para el animal.

En el centro veterinario de confianza nos informarán sobre las vacunas y la alimentación de nuestra mascota

Por eso es importante valorar que mascota se adapta mejor a los hábitos de cada hogar, para el bienestar tanto de los habitantes humanos, como de los animales.

Una vez esta mascota forme parte de la familia, lo más recomendable es visitar nuestro centro veterinario de confianza. Allí encontraremos orientación profesional sobre la pauta vacunal y antiparasitaria, para mantener a toda la familia protegida, además de sobre la alimentación, hábitos y educación o adiestramiento más adecuado para la mascota.

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia queremos aprovechar para desearles a todos, niños, niñas y adultos, que este año Papá Noel y los Reyes Magos les traigan todos los regalos que finalmente se decidan a poner en sus cartas, así como una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

Más sobre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región Murcia

Web: https://veterinariosmurcia.es/

Dirección: Av. de la Constitución, 13, 30008 Murcia

Teléfono: 968 23 64 58