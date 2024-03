Investigan si las captadoras de las menores tuteladas coaccionaron a más adolescentes para que se prostituyesen

Las dos menores de edad tuteladas por la Comunidad que fueron captadas por una red de prostitución y agredidas sexualmente por dos hombres, como adelantó La Opinión, podrían no ser las únicas víctimas, ya que la Policía Nacional investiga si las captadoras de estas adolescentes coaccionaron a más chicas, indican fuentes cercanas al caso. Las mujeres que presionaron a las víctimas no tienen nada que ver con el centro de protección donde estas residen, pero sí podrían haber coartado a más adolescentes vulnerables a las que veían en la calle, detallan las fuentes.

Las adolescentes víctimas de la red, una de 15 años y la otra de 13 años, provienen de familias desestructuradas, motivo por el cual el Gobierno autonómico se hizo cargo de su tutela. Las chicas no están retenidas en el centro de un municipio de la Vega Media en el que residen (siguen ahí tras el episodio), dado que no están internadas por haber cometido delito alguno, como sí pasa con los centros de internamiento.

Pueden entrar y salir

Cabe recordar que un centro de protección no es un centro de internamiento del que los menores no puedan salir: en este tipo de instalaciones no hay alambradas ni personal específico de seguridad, y los adolescentes pueden entrar y salir. Los atienden psicólogos, trabajadores sociales y profesores.

El día que acabaron siendo víctimas de la red de prostitución, las jóvenes habían ido desde el municipio en el que está el centro hasta la capital de la Región. No obstante, la Consejería "interpuso una denuncia, primeramente, ante la desaparición de las menores", dijeron desde la Consejería de Política Social. Después amplío la denuncia: las chicas habían aparecido, pero habían sido atacadas. Forzadas a mantener relaciones sexuales con desconocidos a cambio de 20 euros para cada una de ellas.

Captadas en San Andrés

Los hechos tuvieron lugar el jueves 8 de febrero, día en el que las dos chicas conocieron a las mujeres en el barrio de San Andrés de la ciudad de Murcia. Las adultas, presuntamente, les propusieron ganar un dinero a cambio de estas con esos hombres. Las captadoras llevaron a las adolescentes en un vehículo hasta una vivienda donde aguardaban dos varones, que las agredieron sexualmente y les dieron 20 euros a cada una de ellas al terminar. Luego las adultas las llevaron de nuevo a Murcia.

Tras tener conocimiento del caso, la Policía Nacional (que, dada la especial vulnerabilidad de las chicas, prefiere no dar más detalles de los hechos) capturó primero a las dos mujeres acusadas de reclutar a estas adolescentes para que tuvieran sexo con desconocidos a cambio de dinero; luego el Instituto Armado detuvo a dos hombres que, presuntamente, habrían agredido sexualmente a las menores en el piso de un pueblo del Noroeste. Los cuatro sospechosos quedaron en libertad con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia.