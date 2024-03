El PSOE y Podemos piden reforzar la protección de los centros tras el caso de las menores tuteladas prostituidas

La noticia de que dos menores tuteladas por la Comunidad fueron captadas por una red de prostitución y agredidas sexualmente, adelantada por La Opinión, ha hecho reaccionar a los partidos de izquierdas, PSOE y Podemos. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez ha pedido la comparecencia urgente en la Asamblea de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, para que "dé todas las explicaciones", dado que "se trata de unos hechos gravísimos". A juicio de los socialistas, habría que "revisar todos los protocolos de los centros de menores tutelados por la Comunidad Autónoma".

Sánchez subrayó que "confiamos plenamente en el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que se sepa toda la verdad y que el peso de la ley recaiga sobre los culpables, pero también es necesario que se asuman responsabilidades políticas”. Asimismo, destacó que "la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y, por lo tanto, el Gobierno de López Miras son los máximos responsables de la tutela de estas menores".

"Estamos hablando de niñas que han sido agredidas sexualmente y que han abusado de ellas, por lo tanto, exigimos que este asunto sea tratado con el máximo respeto hacia las víctimas", significó la socialista.

Por su parte, María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea, "nos parece un caso gravísimo por tratarse de menores especialmente vulnerables". "Pedimos a la justicia que sea implacable con los culpables y al Gobierno regional que refuerce la protección de nuestros centros de menores ante este tipo de redes de explotación, después de los casos que hemos visto en varias comunidades autónomas".

"La consejera de Política Social, Conchita Ruiz tiene en este tema todo nuestro apoyo, porque donde no nos van a encontrar nunca es haciendo política de la mala sobre un tema tan sensible. La derecha y la ultraderecha no han dudado en hacerlo en Baleares o en la Comunidad Valenciana, pero ese no es nuestro estilo", subrayó Marín.

Podría haber más víctimas

Las dos menores de edad tuteladas por la Comunidad que fueron captadas por una red de prostitución y agredidas sexualmente por dos hombres, como adelantó La Opinión, podrían no ser las únicas víctimas, ya que la Policía Nacional investiga si las captadoras de estas adolescentes coaccionaron a más chicas, indican fuentes cercanas al caso. Las mujeres que presionaron a las víctimas no tienen nada que ver con el centro de protección donde estas residen, pero sí podrían haber coartado a más adolescentes vulnerables a las que veían en la calle, detallan las fuentes.

Las adolescentes víctimas de la red, una de 15 años y la otra de 13 años, provienen de familias desestructuradas, motivo por el cual el Gobierno autonómico se hizo cargo de su tutela. Las chicas no están retenidas en el centro de un municipio de la Vega Media en el que residen (siguen ahí tras el episodio), dado que no están internadas por haber cometido delito alguno, como sí pasa con los centros de internamiento.