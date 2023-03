El timón de los desfiles pasionarios lo llevan cuatro cofradías, teniendo cada una una estructura piramidal con sus agrupaciones, las cuales también disponen de autonomía para la puesta en la calle de cada tercio. A su vez, las cuatro hermandades confluyen en la Junta de Cofradías.

La Semana Santa la sacan adelante miles de procesionistas, de los que tres cada año entran en un nivel de reconocimiento especial, sin por ello desmerecer al resto de los que se esfuerzan durante en mantener y engrandecer estas fechas tan significativas en la trimilenaria Cartagena.

Pregonera de la Semana Santa

Ana María Ros Serrano, procesionista de la Virgen del Amor Hermoso durante más de cuatro décadas y que ha sido la primera mujer en la junta de mesa de la Cofradía del Resucitado, fue designada por la Junta de Cofradías para anunciar las procesiones, teniendo lugar el pregón el pasado 25 de febrero en El Batel, estando jalonadas sus palabras por el sonido de marchas procesionistas ofrecidas en directo por la Agrupación Musical Cartagonova, dirigida por Jaime Belda.

«Por fin se ha reconocido el papel de la mujer en la Semana Santa». La pregonera hizo pública su agradable rectificación sobre lo que decía tiempo atrás (que nunca vería a una mujer en un cargo de máxima responsabilidad procesionista), mostrando su satisfacción por lo conseguido con la elección de Marien García Boj como hermana mayor y como presidenta de la Junta de Cofradías.

Quien ha sido una de las primeras procesionistas mayordomo de la hermandad blanca, ofreció, en su alocución ante unas quinientas personas, un recorrido de sentimientos por las cuatro cofradías y por las diferentes jornadas que integran la Semana Santa. Además, daba gracias a Dios «por haber nacido en una familia procesionista, porque lo que aprendes de tus mayores permanece en la sangre y permanece para siempre. Para mí, Cartagena no sólo se vive en Semana Santa; para mí, Cartagena es Semana Santa».

Nazarena Mayor

Margarita García Segarra ha sido la elegida este por la Junta de Cofradías para la principal distinción femenina. Fundadora del grupo de damas portapasos de las Santa Mujeres del Sábado Santo, comisaria general de la Cofradía Marraja desde hace más de tres décadas y vocal de la Asociación de Mujeres Cofrades, ha estado vinculada a la Asociación Piadosa de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli desde su origen, siendo entonces, en una de la reuniones para su constitución, cuando conoció a Ángel Carrillo, quien es su esposo, habiendo tenido ambos tres hijos, que prolongan la implicación familiar con el mundo procesionista cartagenero, figurando entre ellos Margarita Carrillo García, quien es la presidenta de la Agrupación del Cristo de Medinaceli.

En la tarde del pregón en El Batel, Margarita García ofreció un emotivo discurso, en el que afirmó que dijo que representa «a esa gran cantidad de hombres y mujeres que trabajan por la Semana Santa. Por ese motivo, el ‘Nazareno mayor’ podría ser un hombre, al igual que el ‘Procesionista del año’ podría ser una mujer”, destacando el hecho de que existen cofrades de ambos sexos con méritos suficientes para ambas distinciones. También resaltó todo lo que supone estas fechas para Cartagena (»tradición cristiana, fe, emociones, religión, turismo, economía...») sin olvidar la parte emocional y afectiva para quienes la viven «como una época de reencuentro con familiares y amigos». Resaltó el trabajo de hombres y mujeres todo el año en este terreno e hizo un llamamiento a todas aquellas personas que sientan la emoción de las procesiones para “dar un paso adelante y trabajar en donde se sienten identificados”.

Procesionista del año

Francisco Ramón Sánchez ha sido el elegido por la Asociación Premio Procesionista del Año para su galardón anual, que ha cumplido su cuadragésimo primera edición. El cofrade es fundador del tercio infantil del Domingo de Ramos de la Virgen del Primer Dolor y desde los 22 años ejerce labores de gestión en la cofradía, primero como vocal de la directiva y después como conciliario y mayordomo. En 2010 recogió la Gran Cruz de Caballero de la Orden de Mérito de la Cofradía del Prendimiento y es el presidente de la agrupación de la ‘madre california’ desde 2004, siendo este año, debido a las nuevas normas de los estatutos de la cofradía, cuando deje el cargo tras casi dos décadas.

«Soy procesionista antes que cofrade», proclama Francisco Ramón Sánchez, remarcando que tiene muy claro que este honor recibido «es una representación de toda la Semana Santa» y que, a nivel particular, es un honor que dedica a su familia, especialmente a su esposa.

Hace unos días recogió el premio en el Palacio Consistorial. Francisco Ramón recuerda sus inicios procesionistas (»con y sin trono»), apuntando: «Estoy aquí desde que tenía 5 años; no es algo que buscase, sino que me lo encontré». No olvida a cofrades como Pedro Peña y a José Castelló (»el presidente que supo ver en los años setenta el futuro de la agrupación en un grupo de jóvenes, que hoy siguen trabajando en diversos cometidos»), añadiendo que no va a llegar «a la altura de ellos, pero que es un honor tener el mismo premio que ellos».

Agradeció el respaldo de su directivo y el trabajo llevado a cabo por mantener latente las procesiones «y la razón de ser de porqué procesionamos. A todos los que hacéis posible la Semana Santa os recuerdo que la labor encomendada es la de ejercer la labor de catequesis». También dice que hay que ser firmes en estos tiempos «de vientos desfavorables que, como en otras ocasiones, superaremos», invitando también ha potenciar la llamada a los jóvenes. Por último, sobre la Virgen del Primer Dolor, expresa que cuando la miras de cerca «impone muchísimo, tiene la cara de pena de una madre que ha recibido la dolorosa noticia de la muerte de su hijo».