El pasado 14 de diciembre, tuvo lugar la ya tradicional Carrera Solidaria ‘Un dorsal por un kilo de alimentos’ del CEIP Mariano Aroca. Como en cursos anteriores fue un éxito en todos los sentidos. En primer lugar, en el propósito de la carrera en sí: conseguir alimentos y productos de higiene que se trasladan al banco de alimentos de Cáritas; y en segundo lugar, en cuanto a la organización y participación de las familias. Desde el centro agradecen la colaboración en esta actividad.

Mención especial hacen para el ‘superequipo’ de Educación Física, formado en esta ocasión por Encarna y José Víctor, que consiguen que el centro se emocione cuando mueven a todo el cole al patio para una actividad tan emocionante

Agradecen también al alumnado de prácticas, que ha sido parte fundamental de la organización de este día.

La carrera tuvo una participación especial, de un abuelo de una alumna que escribió una carta en verso de agradecimiento que el centro quiere compartir:

«En la semana pasada, / de este año que se va, / tuvo lugar un evento, / en un colegio de este barrio / donde el alumnado asiste, / teniendo que madrugar. / «MARIANO AROCA» se llama este colegio sin par. / El viernes de esa semana, / mi nieta me sorprendió, / de ser el día elegido, / para asistir también yo. / -A partir de las once y media / te tienes que presentar / para participar en la carrera / de la solidaridad. - Sí. pero mira, Ana , / yo no puedo correr na’. / -No te preocupes, abuelo, / que si no puedes correr más / corres menos, hasta llegar al final. / Con esto, ya comprendí, / que mi nieta tenía claro, / ser lo más importante / el poder participar / pa’ no tener que correr más. / Cuando, al colegio, llegué / y mi nieta me vio entrar / un buen abrazo me dio ella / de forma muy especial. / Cuando empezó el evento, / de esta historia sin igual, / quedé muy sorprendido / al poder yo contemplar / aquel equipo de docentes, / auxiliares y demás, / preparando aquel espacio / para poder empezar. / El orden, respeto y continuidad, / con el cual aquello se elaboró, / es digno de destacar, / dejando aquí la constancia / de ese equipo docente / que, todos muy bien pudimos / contemplarlo y disfrutar. / Transcurrió así la carrera, dentro de un orden total, / cuidando que los críos / no se fueran a dañar, / porun escalónque había / en la salida y no más. / Por fin nos tocó el turno, / pa’ poder participar / y, entre vítores y aplausos, / nos pudimos ubicar, / cada uno en su sitio / y, los demás, por detrás. / Aquí nos surgió un problema. / Se tenia que arreglar: / -¿Dónde poner al «ABUELO»? / (Eso ponía mi dorsal) / -El ABUELO irá el primero, / lo debemos respetar. / -No, agradezco ese RESPETO, / yo me pondré aquí atrás, / para llegar a buen término, / y encontrarme en el final. / Sin más rodeos ni historias, / empezamos a «correr» ya, / con la ayuda de una dama, / que me quiso acompañar. Por el trayecto, habla público, / muy digno de respetar, / aplaudiendo con ardor, / ofreciendo ya sus manos / para poder saludar. / Estando cerca de meta, / oí por el altavoz: «YA ESTÁ AQUÍ EL ABUELO / QUE TERMINA DE LLEGAR. / POR SU VALOR Y ESMERO / ABUELO DE HONOR SERÁ, / DE ESTE CENTRO COLEGIAL». / -¿Qué hago yo con tanto nieto, / si tengo ocho y no más? / Con razón mi nieta dijo: / -Abuelo, no te preocupes / si tú tienes que correr menos, / por no poder correr más, / ya que la importancia estriba, / en saber PARTICIPAR».