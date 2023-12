El PP nunca reformó el modelo de financiación autonómica

En 2011, el Partido Popular arrasó en las elecciones generales y su secretario general, Mariano Rajoy, estuvo al frente del ejecutivo hasta 2018, siete años en los que no modificó ni una coma del modelo de financiación autonómica que ahora desde Murcia reclaman no solo con insistencia, sino con desesperación.

Mientras Mariano Rajoy incumplía su promesa año tras año de reformar el modelo de financiación autonómica, desde Murcia apenas se levantaba la voz, y solo en contadas ocasiones, como ocurrió en septiembre de 2017, el recién nombrado presidente López Miras «trasladaba a Mariano Rajoy la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica».

Pero giremos un poco más la cabeza y vayamos a 2012, donde los populares seguían aún celebrando aquellos 186 escaños, diez por encima de la mayoría absoluta y que hoy en día parecen cifras imposibles de conseguir.

En aquel primer año de legislatura, el Gobierno de Rajoy descartó estudiar una reforma del sistema de financiación autonómica antes de que se evaluara en el plazo que fijaba la ley y que situaba a finales de 2015. Ese sería el momento en el que un comité técnico estudiara la fórmula aplicada estos años e informara «sobre posibles modificaciones». Desde Murcia nadie levantó la mano, al igual que cuando con Isabel Tejerina, ministra de Agricultura del Gobierno de Rajoy, no solo no venía a Murcia, sino que no enviaba ni una gota de agua. Tampoco el Scrats abría la boca, al contrario, recibieron órdenes en aquella famosa reunión de Alicante con Valcárcel y González Pons para que agacharan la cabeza, y así lo hicieron.

Y llegó 2015, y ni una queja desde San Esteban. Pasó 2016, y todos punto en boca, hasta que en la Conferencia de Presidentes en enero de 2017, por fin, Mariano Rajoy accedió a que dicho modelo no solo se aprobaría ese año, sino que se aplicaría con efectos retroactivos a 1 de enero de 2017. Pero 2017 también se consumó sin ningún cambio, y al año siguiente, en 2018 el Ejecutivo de Mariano Rajoy advirtió que no se cerraría ningún cambio de modelo hasta que el nuevo Govern catalán no estuviera operativo. En otras palabras, el Gobierno del Partido Popular aplazaba ‘sine die’ un asunto que está pendiente de renovarse desde 2014.

Pero entonces llegó el ‘malvado’, el ‘odiado’, la ‘mano que mece la cuna en el levante español’, el ínclito, ilegítimo, felón, encapuchado y mentiroso Pedro Sánchez para encontrar al culpable de que no tengamos un nuevo modelo de financiación autonómica, y ya en 2019 pasamos de trasladar a Moncloa la necesidad de cambiar el modelo a exigir reformar de manera urgente el sistema de financiación, reclamando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La historia desde 2019 a 2023 ya la conocemos. Va a ser cierto que este país tiene un problema de memoria, y no solo histórica.

Reforma del modelo de financiación ya.