Amnistía, revistas y aceite

Alijos. Esta semana la Guardia Civil ha detenido en Cehegín a unos narcotraficantes que tenían 1.300 kilos de cocaína en una nave alquilada. Tengo entendido que esta droga habitualmente se vende en papelinas de un gramo o de medio gramo, o sea que había material para muchos millones de raciones. En julio, hubo otra redada y se incautaron 775 kilos de esta sustancia en Jumilla. Como es de suponer, no se consigue descubrir toda, así que da la impresión de que los delincuentes han tomado nuestra Región como uno de sus almacenes habituales. Menos mal que los cogen y los llevan a su sitio,a la cárcel, donde deben estar.

Consulta importante. Un hombre de unos setenta años habla por teléfono cerca del kiosco donde cada día recojo mis periódicos: «¿Qué te llevo, el Hola o la otra? Las dos llevan en la portada a la Preysler».

Serie. Estoy viendo los últimos capítulos de la serie The Crown. La verdad es que ha dado un bajón tremendo con respecto a las primeras temporadas, y, como ya se ha dicho por ahí, muchas de las historias que se pueden ver aquí se rodaron mejor en la película que protagonizó Helen Mirren en el papel de la reina Isabel II de Inglaterra. En cualquier caso, está filmada con un cuidado exquisito en cuanto a la ambientación y los actores lo hacen muy bien, pero los guiones de años anteriores eran mucho mejores.

Cine. El otro día, buscando por las plataformas algo interesante que ver, apareció la película Julio Cesár, de 1953, en blanco y negro. Decidí comenzar a verla, aunque ya la había visto en los años sesenta. Quería comprobar si había aguantado bien el tiempo que ha pasado desde que se filmó. Y por supuesto que ha aguantado, y de qué manera. La vi hasta el final. Qué hermoso y que inteligente texto de Shakaspeare y que bien dicho por los actores. El discurso de Marlon Brando ante el cadáver de César es antológico y James Mason está genial, como John Gielgud y todos los demás. Una maravilla.

Navidad. La ciudad de Murcia arde en fiestas. Quiero decir que todo el centro de la ciudad está lleno de luces y de cosas de Navidad. Es muy importante destacar lo de ‘el centro’, porque en cuantos te sales de ahí todo cambia y parece que los habitantes de los barrios no tienen derecho a ese lujo, el de los que viven lujosamente, en la zona del lujo. Y para qué vamos a hablar de las pedanías. Mientras que por el centro de la ciudad hay hasta un tren infantil, millones de luces y unos arreglos florales en los jardines absolutamente espectaculares, en esas pequeñas poblaciones, y no tan pequeñas, las luces son miserables y los jardines están como siempre, es decir, mal tirando a peor. Parece que un reparto más equitativo hubiera sido necesario.

Le tengo manía. Un amigo me dice: «Como tenga que ver a Pedro Sánchez reunirse con Puigdemont antes de que se le conceda la amnistía me voy a cabrear de verdad. Ahora es solo un prófugo de la justicia, y ¿qué hace el presidente del Gobierno reuniéndose con él?» «Yo también me cabrearía», le respondo. «La verdad es que no puedo aguantar al Puigdemont ese», añado.

Risas, pocas. La Real Academia Española ha hecho saber que la enseñanza no debe ser lúdica, que no puede ser convertida en un entretenimiento. La verdad es que yo nunca he tenido ningún inconveniente en que mis alumnos se lo pasaran bien en mis clases, pero está claro que la transmisión de conocimientos no puede ser un cachondeo. Y digo ‘no puede’ porque no es posible. A ver cómo les podía yo hacer lúdico el estilo directo y el indirecto.

Nada de precio alto. Una mujer a la cajera de un supermercado que acaba de pasarle su compra: «Nena, ¿estás segura? ¿54 euros? ¿Pero si no llevo ‘na’ caro?»

Carísimo. A continuación, la cajera pasa la mía y me dice que son 66 euros. Me quedo de piedra. Claro que he comprado dos botellas de aceite y eso solo ya cuesta más de 20 euros. Para qué vamos a hablar de los quesos y otras cosas. Estoy seguro de que esa compra, hace un año me hubiera costado un 30% menos. Lo de la subida de los precios en alimentación es un verdadero disparate.

Noticia importante. Me entero por la prensa de que una señorita que se llama Gabriela Guillén está embarazada y va a tener un chiquillo cuyo padre ella dice que es Bertín Osborne, aunque él lo duda. La mujer tiene 32 años y Bertín 69. Hay que ver las cosas que pasan y de las que no sabemos nada si no leemos estas revistas.