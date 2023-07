El Círculo de Empresarios enseña la patita

Para CCOO, la idea de incrementar de nuevo la edad de jubilación, reducir las indemnizaciones y volver a la temporalidad, como ha propuesto el Círculo de Empresarios, y apoya la Asociación de empresarios de la Región de Murcia (CROEM), solo hace que expresar una forma de pensar, que aún tienen la idea de ganar dinero rápido, aunque sea a costa de sus plantillas.

Es cuando menos triste ver como el empresariado no está preocupado por reactivar la negociación colectiva, o por mejorar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras.

Basta con echar un vistazo a los convenios colectivos de sector de la Región de Murcia y podremos comprobar que tenemos convenios sin negociar más de 12 años. Pareciera que solo les preocupa acabar con los derechos conquistados en la Reforma Laboral que, casualidad o no, firmaron sus jefes de CEOE.

Me imagino que cuando se habla de la jubilación a los 72 años, se dice desde la ignorancia y el desconocimiento de la realidad laboral de la mayoría de las actividades de esta Región. ¿O acaso están pensando los que hacen esas propuestas en el trabajo que ellos realizan desde sus cómodos despachos o desde la mesa de algún restaurante?.

Porque lo que es seguro es que no están pensando en la, o el, profesional de la construcción, que trabaja por ‘metros’, en el trabajador o trabajadora de la agricultura currando a ‘destajo’ o en las plantillas de la hostelería corriendo entre las mesas de un merendero o restaurante, con el riesgo de que se les derrame el cubalibre o el refresco que estos señores hayan pedido durante su ‘comida de trabajo’.

La jubilación en nuestro país está en 67 años, más que en ningún otro país de la Unión Europea. Parece que España tiene que ser punta de lanza en todo lo negativo en Europa, los primeros en temporalidad, los últimos en edad de jubilación y la Región de Murcia ejerciendo de ‘cobaya experimental’. ¡Ufff…! Pero qué trabajo cuesta entender a algunas patronales y algunas ideologías de organizaciones políticas que solo piensan en el bienestar de unos pocos, en detrimento de la mayoría social.

Es que no salgo de mi asombro. Pero cómo se puede estar pensando en incrementar la edad de jubilación de las personas trabajadoras, si las empresas no contratan en general a personas mayores de 50 años. Entonces, ¿qué objetivo se persigue?, ¿quizás ahorrar en cotizaciones? Si se reduce el gasto en pensiones, plantearán reducir las cotizaciones, y una vez más recortar la economía de la clase trabajadora en un intento de inflar, aún más, los beneficios empresariales. ¡Está claro que así no avanzamos!

Avanzamos cuando hablamos de la Reforma Laboral y comprobamos que la contratación está creciendo de manera exponencial, pasando cada mes del 50% de contratación indefinida, cuando antes de la Reforma Laboral apenas llegaba al 9%.

Otro ejemplo importante es el Artículo 47.bis del Estatuto de los Trabajadores que regula los Ertes, a través del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, y que, como experiencia durante la pandemia, salvó del cierre a más de 16.000 empresas y casi 100.000 trabajadores y trabajadoras, solo aquí en la Región de Murcia. Claro que de esto los empresarios del Círculo no tienen ni idea, ellos tienen por costumbre estar a otra cosa.

Sorprende que CROEM se sume a esas propuestas del Círculo de Empresarios, demostrando imprudencia, a la vez que una contradicción entre lo que acepta y firma en la Reforma Laboral, y los deseos que trasmite de volver a la temporalidad, reducir las indemnizaciones o la brutalidad de incrementar la edad de jubilación a los 72 años.

Es de suponer que se han dejado llevar por sus convicciones culturales, y no por la experiencia real del efecto que está teniendo en la economía la Reforma Laboral, la Reforma de Pensiones o el incremento importante del SMI, mejoras que están ayudando a la mejora continua de la actividad económica regional, el empleo estable y los salarios de buena parte de trabajadores y trabajadoras gracias al SMI, por no decir la mejora de las pensiones con el IPC (8,5%), algo impensable hace pocos años, cuando se incrementaban con un 0.25% de manera casi imperceptible.

Apenas se ha iniciado la campaña de las elecciones del 23 de julio y algunos no pueden contener su deseo de cambio, para acabar con los derechos conquistados por la clase trabajadora en esta última legislatura (SMI, Reforma Laboral y Reforma de Pensiones, entre otras). Parece que solo tienen un objetivo, detener el progreso de la clase trabajadora. Sus ansias les delatan.

Aunque algunos, como el Círculo de Empresarios, siempre han sido así, un grupo poco relevante de empresarios opinadores, cuya incontinencia verbal les lleva a enseñar la patita acerca de las reivindicaciones que, en caso de cambio de gobierno, van a plantear sin escrúpulo alguno.

Los y las trabajadoras debemos escuchar bien los mensajes de la patronal y de las organizaciones políticas que se presentan a las Elecciones Generales.

Los próximos cuatro años van a ser fundamentales para la consolidación de los derechos conquistados, por lo que debemos reflexionar y votar en defensa de nuestros intereses que, al fin y al cabo, son los intereses de la mayoría social, que representamos la clase trabajadora.