El juez rechaza que el Govern balear se persone como acusación particular en el caso Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha rechazado la petición de Baleares de personarse como acusación particular en el procedimiento, mientras no acredite "el eventual perjuicio" causado por los hechos que se investigan.

Así lo señala el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en un auto en el que dispone que no procede la personación del abogado de la comunidad autónoma para actuar en representación de su servicio de salud de esa comunidad en calidad de acusación particular mientas no acredite ese eventual perjuicio en la compra de mascarillas por importe de 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa.

En el auto, el juez recuerda que el fiscal ha estimado que "no puede entenderse que haya existido perjuicio para la Administración de Baleares" porque el contrato para adquirir mascarillas FFP2 se financió con fondos europeos.

Esta resolución podrá ser recurrido ante el mismo tribunal en el plazo de tres días.