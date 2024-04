Jaume Collboni: “Sería bueno que Sánchez siga adelante y no se rinda”

Jaume Collboni recibe a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, en su despacho institucional de alcalde de Barcelona, a pocos días de aprobar presupuestos mediante una moción de confianza. La campaña electoral catalana y la europea y sobre todo el órdago de Pedro Sánchez marcan la conversación.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia este lunes su futuro político tras la apertura de una investigación judicial a su mujer. ¿Cómo interpreta este periodo de reflexión personal? ¿Qué cree que debería hacer Sánchez?

Más allá de su reflexión personal, que debemos respetar, pone en evidencia una degradación de la vida política en España muy grave, que fomenta la destrucción del adversario politico e incluso su esfera personal íntima. Lamentablemente la ultraderecha en todo el mundo está usando la mentira y la manipulación como base del debate democrático. Espero que, pase lo que pase, este episodio contribuya al menos a una reflexión de los politicos, periodistas y también de la parte de la ciudadanía que contribuye a llegar a extremos impropios de una democracia europea asentada como es la española.

¿Qué consecuencias tendría para Barcelona que dimitiera Pedro Sánchez?

A Barcelona siempre le ha ido bien cuando ha habido un presidente socialista en la Moncloa. Sin el Estado no podemos hacer las transformaciones urbanas pendientes. Por ejemplo, tenemos en obras las dos grandes estaciones ferroviarias: Sants y la Sagrera son parte del gran cambio de vivirá Barcelona de aquí a 2035 y son inversiones estatales. O podemos hablar del convenio de cocapitalidad, de la Biblioteca Central… Y también deben preocuparnos los derechos sociales. Y la economía, que pese a carencias y dificultades, en general funciona. Barcelona es hoy la ciudad del Estado con menos paro, un 6%, mientras que Madrid tiene un 9%. Han subido las pensiones y el salario mínimo, ha bajado la precariedad laboral tras la reforma laboral pactada. Es decir, hay avances que nos afectan como barceloneses. Por lo tanto, sería bueno que el presidente Sánchez continuada al frente de este proyecto positivo. Que siguiera adelante y no se rindiera.

Entrevista al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el Ayuntamiento de la ciudad. / / ZOWY VOETEN

Usted es el tercer o cuarto cargo más destacado del partido socialista y el primero en Cataluña, así que comprende el peso de la institución. ¿Qué le diría a Sánchez, como compañero?

Empatizo con lo que pueda estar pensando y sintiendo, al ver la virulencia de los ataques de la derecha y la ultraderecha, tanto mediática como judicial. Lo primero es esta aproximación personal, nunca hay que olvidar la vertiente humana de las relaciones políticas. Pero hay muchas conquistas que defender, así que le pediría que continuara al frente del proyecto socialista en España y del Gobierno español.

El órdago de Pedro Sánchez ha coincidido con el inicio de la campaña electoral en Cataluña. ¿Qué impacto puede tener?

No lo sé, es una gran incógnita. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, no creo que sea una jugada táctica calculada. Aunque por supuesto la reflexión incluya valorar las consecuencias políticas de su decisión. He percibido una sacudida de conciencias, eso sí, no solo del socialismo sino del conjunto de dirigentes políticos. He tenido ocasión de hablar informalmente con algunos estos días y creo que nos ayudará a plantear una campaña constructiva, que hable de propuestas contra la sequía, de vivienda, de modelo económico, de energías renovables, de educación…. Quizá soy un poco inocente. Lo que sí puedo asegurar es que el mundo local esperamos de estas elecciones que se hable de cosas concretas del día a día, porque los ayuntamientos ya llevamos muchos años teniendo que afrontar inversiones que no afronta la Generalitat. Y ya no digamos la superación de una etapa en la historia reciente de Cataluña que, como mínimo, ha sido infructuosa y regresiva para el autogobierno.

Usted que ha dirigido alguna campaña electoral del PSC en Cataluña, ¿diría que Salvador Illa ahora sí tiene la presidencia al alcance, como apuntan las encuestas?

Le veo preparado para asumir esta responsabilidad y con opciones de ganar

. Hemos reestructurado nuestra propuesta política para Cataluña, tenemos un programa definido y gran capacidad de diálogo y acuerdo. La suma de estos ingredientes me lleva a ser optimista sobre las opciones de mi partido en la gobernabilidad de Catalunya. Tenemos cerca abrir esta nueva etapa y que por fin nos dediquemos a cosas del día a día. Barcelona necesita hablar de ampliaciones del metro o de los 27 solares que hemos cedido para vivienda social.

Otro tema clave de la campaña es el aeropuerto de Barcelona. ¿Hay que ampliarlo?

Rotundamente sí. No se trata de las pistas, esto deben hablarlo ingenieros, ecólogos, economistas... Lo que debe decidir este país es hacia dónde queremos desarrollar la economía y el conocimiento. Como ciudad y como país nos ha ido muy bien ser una ciudad conectada con el mundo, nos ha dado muchas oportunidades. No tenemos riquezas naturales, solo nuestro talento. Y estar conectados, en especial con Asia y los Estados Unidos, hoy es un requisito para retener, generar y atraer talento. Y si técnicamente esto supone ampliar pistas, pues que se haga de la forma más eficiente y sostenible.