Miles de personas hacen un último llamamiento a Sánchez en Madrid para que resista y no dimita.

No se cantó el 'Pedro, Pedro, Pe' de Raffaella Carrà. Tampoco el 'Quédate' de Quevedo. El último intento en Madrid de varios miles de personas de convencer a Pedro Sánchez para que resista y no dimita ha sido más una movilización en favor de la democracia y sus instituciones que una loa al presidente del Gobierno, como la que se vivió este sábado en la sede socialista de Ferraz. Y aun así, no han faltado los gritos de "Pedro, quédate" y "Pedro Sánchez, no dimitas" o las pancartas de "¡No te rindas!". Todo a escasas horas de que el jefe del Ejecutivo anuncie si va a seguir en el cargo tras cinco días de reflexión.

Desde la estación de Atocha y hasta el Congreso, donde Sánchez pronunció el pasado miércoles sus últimas palabras en público ("A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país"), varios miles de ciudadanos han mandado un mensaje de apoyo a Sánchez ante la "máquina del fango" que el propio presidente denuncio por parte de los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente. Ha sido ante los leones de la Cámara Baja donde se ha escuchado un "no te rindas" unánime.

No obstante, buena parte de las consignas han estado centradas en la necesidad de acabar con el 'lawfare' y la defensa del Gobierno de coalición en su conjunto. "Fuera fascistas de la judicatura" o "se va a acabar la mafia judicial" han sido la respuesta de los ciudadanos después de que Sánchez denunciara en su carta abierta a la ciudadanía que el ataque de las derechas ha terminado en la "judicialización" del caso de su mujer, Begoña Gómez, tras la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. "Begoña, estamos contigo", ha sido otro de los lemas escuchados.

Sumar y el Gobierno

En la concentración de este domingo, convocada por el colectivo La Plaza, han estado presentes varios dirigentes de Sumar. "Quiero mandar todo nuestro apoyo y empatía al presidente del Gobierno. El acoso que ha sufrido es la gota que colma el vaso", ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, antes de señalar que "se acabó esa deshumanización". Además, le ha querido recordar a Sánchez que "la mejor vacuna es seguir con la agenda de transformación".

"Lo que queremos es que esta democracia y este país funcione y si le molesta a la derecha pues que asuma la democracia", ha insistido. También ha estado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que ha defendido que la concentración es "por el derecho a que la izquierda pueda gobernar en España, que haya democracia".

Otras concentraciones

La concentración en el centro de Madrid se ha replicado en otras ciudades. En Valencia, ante la sede del PSPV se han manifestado este domingo cerca de 2.000 personas y varios centenares lo han hecho también en Zaragoza. Además, en Madrid ha tenido lugar por la mañana un acto convocado por figuras de la cultura española, junto a los sindicatos UGT y CCOO, para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno. "Es emocionante ver por fin que la gente sale a la calle y que hacemos actos de apoyo a Pedro y a la democracia", ha dicho la actriz Marisa Paredes.

Junto a las cerca de 12.500 personas que se reunieron este sábado ante la sede de Ferraz para mostrar su respaldo al presidente del Gobierno, la intención de estas muestras de cariño es que Sánchez no dimita, un escenario que a lo largo del fin de semana se ha ido imponiendo en las filas socialistas. El jefe del Ejecutivo, según fuentes de la Moncloa, ha pasado el domingo en familia y, por el momento, se desconoce a qué hora dará a conocer este lunes su decisión.