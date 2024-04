Los socios de investidura apuestan por mantener la legislatura decida lo que decida Sánchez

A la espera de que este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie su decisión sobre si continúa o no en el cargo, los socios de investidura han coincidido a lo largo del fin de semana en su apuesta por mantener la legislatura sea cual sea la opción del líder socialista. El más explícito en las últimas horas ha sido el presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, quien en una entrevista con ‘Deia’ recogida por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, aseguraba este domingo que, si Sánchez dimite, los partidos que están "sosteniendo" el Ejecutivo estarían de acuerdo en "prolongar la vida de ese Gobierno el tiempo necesario para hacer las elecciones, si hubiera que hacerlas, en un tiempo político más propicio que finales de julio".

"A nadie nos interesan unas elecciones en julio. No creo que fuera nada difícil llegar a un acuerdo para que las elecciones sean cuando tengan que ser. Incluso podría mantenerse la legislatura. Si el Gobierno fuera capaz de sacar adelante un Presupuesto, ¿por qué no? Pero es verdad que está Cataluña de por medio", añade. A su juicio, cuando el presidente redacta la carta y se da cinco días, "está más en irse que en quedarse y está dando tiempo a su partido para que reaccione". "Me da la sensación, por pura intuición, de que Sánchez entró al proceso pensando en la dimisión. Cómo va a salir, no lo sé. Pero está dando un plazo a su partido para que pueda reaccionar", argumenta.

Desde el socio del PSOE en el Gobierno, la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este domingo que "se respetará la legalidad democrática" frente a una derecha y una extrema derecha a quienes "les queda tiempo de estar en la oposición". "Nadie va a doblegar a este Gobierno", ha aseverado en relación con el ‘lawfare’ que en su opinión llevan a cabo "la derecha y la extrema derecha" contra el presidente del Ejecutivo y su esposa, pero también contra otros políticos de la izquierda. "Votamos bien" en las elecciones generales, ha apuntado, y ahora es necesario transmitir el mensaje de que "somos más que ellos, que se va a respetar la legalidad democrática y que a ellos les queda tiempo de estar en la oposición". En un acto de la campaña de Comunes Sumar de las elecciones catalanas del 12M, celebrado en La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha reconocido que España "vive momentos difíciles" pero la ciudadanía tiene que saber que los partidos de izquierda hoy son más fuertes que ayer, y tienen que ir a más.

Desde la ciudad suiza de Ginebra, donde ERC ha celebrado este domingo su principal acto de campaña, el presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato republicano, Pere Aragonès, ha señalado que la vida de su partido es "de resistencia ante la extrema derecha" y tras asegurar que desde sus filas se "comprende el dolor personal" que pueda vivir Pedro Sánchez, ha avisado de que "el camino es avanzar siempre". La secretaria general de la formación, Marta Rovira, huída a Suiza, ha dicho que "no conviene que [a Sánchez] le fallen las piernas en un momento en el que debemos estar al lado de más democracia y más derechos humanos". Le ha recetado "conciencia política" para resolver que no debe dimitir, puesto que "la represión política está ideada para apartarte".

Junts, ambiguo

El respaldo más ambiguo desde el bloque de investidura volvió a corresponder a Junts. Su candidato a las elecciones catalanas, el expresident prófugo Carles Puigdemont, ha insistido en que Sánchez presente una cuestión de confianza si cree que su Presidencia está debilitada, porque es en el Congreso donde todos podrán pronunciarse. Al preguntársele en una entrevista con Europa Press si Junts le apoyaría, ha pedido literalmente ir paso a paso porque quiere aprovechar las oportunidades que se abren. Aunque no ve en riesgo la ley de amnistía si Sánchez dimite, ni por calendario ni por oportunidad, ha dejado claro que Junts tampoco decidirá su actuación en Madrid "en función de una ley que ya está en su trámite final".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por su parte, ha afirmado que si el presidente del Gobierno, plantea una cuestión de confianza, EH Bildu la apoyará para "no abrir la puerta a la extrema derecha". Tras reconocer en una entrevista con ‘El Diario Vasco’ que "no es una decisión habitual que el presidente de un gobierno diga que se toma unos días para decidir si sigue o no", Otegi defiende que "el 'lawfare' no es una excepción de la política, es una partida habitual" ya que "no hay independencia del Poder Judicial". "Nosotros seguimos en la misma postura que fijamos la noche electoral de los comicios generales. La gente votó que no gobernase la extrema derecha en el Estado español y eso es lo que mantenemos. Si hay una candidata nueva habrá que ver qué es lo que dice, pero nuestra posición es mantenernos fiel al mandato de las elecciones generales", argumenta.

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha mostrado su respeto a la decisión de Pedro Sánchez, pero espera también que la legislatura pueda continuar para poder "dar cumplimiento" al contenido del acuerdo por el que los nacionalistas gallegos apoyaron la investidura del socialista. A preguntas de los periodistas este sábado en el marco del Consello Nacional del Bloque celebrado en Teo (A Coruña), Pontón ha expresado que "todos" pueden "empatizar" con Sánchez ante "una situación tan compleja" como la que atraviesa.

Y la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dicho que respeta la decisión del presidente del Gobierno de apartarse cinco días de la vida pública, aunque considera que son "demasiados" días de reflexión. En todo caso, descarta elecciones generales y no vería sentido a que se sometiera a una cuestión de confianza. "Lo que nos gustaría es que, tome la decisión que tome, los acuerdos que hemos firmado no estén en riesgo, esa es nuestra única preocupación porque las necesidades de Canarias son nuestra prioridad", ha remarcado durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE. El único escenario que la portavoz canaria ha descartado ha sido la convocatoria de elecciones generales, ya que "no creo que el PSOE haga nada que esté en su mano para que esto ocurra".