Marisa Paredes, Miguel Ríos y otras caras conocidas de la cultura apoyan a Sánchez

El anuncio de Pedro Sánchez de apartarse de los focos mediáticos durante cinco días para valorar si quiere seguir al frente de la presidencia del Gobierno están teniendo una respuesta inimaginable en la sociedad. Al margen de las concentraciones ciudadanas, muchas caras conocidas de la cultura española, entre ellas Marisa Paredes, Miguel Ríos o Luis García Montero, han celebrado este domingo un acto junto a los sindicatos UGT y CCOO para respaldar al presidente del Gobierno y reivindicar la "decencia" en la democracia.

"Es emocionante ver por fin que la gente sale a la calle y que hacemos actos de apoyo a Pedro y a la democracia. Era terrible esa sensación de soledad, de impotencia, de dolor, de desesperación de ver que no se hacía nada. El país está en un momento peligroso de verdad y hay que salir a la calle y gritar que no queremos volver a atrás", ha pronunciado la actriz Marisa Paredes en el auditorio Marcelino Camacho, situado en el Paseo del Prado.

No ha sido la única en mostrar ese apoyo incondicional al presidente del Gobierno. El cantante Miguel Ríos ha aplaudido que Sánchez haya "puesto el nombre de Gaza y la dignidad de los habitantes de Gaza en el frontispicio de su pensamiento" y el escritor Benjamín Prado ha sostenido que el acto, bajo el lema 'No nos da la gana', es en apoyo "a un presidente cuyo gobierno se ha ocupado precisamente de no decirle que no a quienes tenían una pensión baja, a quienes no tenían respetados sus derechos, a minorías LGTBI, a personas con una paga insoportable, a la sanidad pública, etc".

El manifiesto

El encargado de leer el manifiesto ha sido el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. "El uso de la cultura del odio degrada la convivencia y rompe los mejores deseos sociales de la libertad y el funcionamiento institucional. El fanatismo invade las calles y provoca que las instituciones y los poderes del Estado pierdan las razones de su legitimidad, asumiendo una muy peligrosa deriva partidista. Sufrimos una interesada política de la crispación por sectores políticos que no aceptan los resultados electorales y que se niegan a estar fuera del gobierno, y que debido a su rabia asumen poco a poco unos comportamientos que los dejan también fuera de los usos democráticos", ha dicho.

También se ha leído una carta del cineasta Pedro Almodóvar, que no ha podido acudir al acto: "Pedro Sánchez tiene derecho a irse y abandonarnos a nuestra suerte. No nos lo merecemos, como no nos merecíamos en la alcaldía de Madrid a Manuela Carmena. (...) Qué es lo próximo que ocurrirá, tanto si dimite Sánchez como si se queda. No quiero ni pensarlo. No puedo. En estos momentos, mi corazón está con el presidente y su familia".