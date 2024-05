Murcianizar Cataluña, catalanizar Murcia

«Que inventen ellos, y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó». Así hace hablar Miguel de Unamuno a un personaje ficticio en uno de sus artículos. En el párrafo se resume su famosa polémica con Ortega y Gasset, partidario éste de «europeizar España» frente al salmantino, que abogaba por «españolizar Europa». Hablaban de ciencia, pero igual serviría para la política y, en nuestro contexto, para Cataluña y la Región de Murcia.

Las elecciones catalanas se parecen a las de EE UU en que nos afectan a todos sin que podamos votar en ellas. Esta noche algunos asistiremos desde nuestro sofá, tal vez no muchos, al espectáculo electoral en Cataluña como el aficionado al fútbol que ve por televisión la final de un Mundial en que se enfrentan dos selecciones nacionales entre las que no está la propia. Una pugna en la que nada nos va. No es cierto, como sabemos.

Sobre la marcha, y sin pretender ser exhaustivo, se me ocurren varios asuntos capitales de la política murciana que tal vez se decidan en todo o en parte esta noche en las elecciones catalanas. Ejemplos: financiación autonómica, ajuste de la deuda, política hidrológica, Corredor Mediterráneo...

Y si abrimos el abanico tendremos que considerar el impacto sobre la estabilidad política nacional consecuente de los actuales pactos parlamentarios del Gobierno central. Este es el morbo más acusado, pues los equilibrismos de Pedro Sánchez están al pairo de movimientos ajenos que no puede controlar, aunque sea capaz de cualquier giro de guion. En todo caso, un zarandeo que introduzca nuevas dosis de ingobernabilidad tendría también, por onda expansiva, repercusiones autonómicas.

Otro aspecto nada colateral de las catalanas será el test sobre la salud de la extrema derecha, afianzada en nuestra Región como en pocas. Los abascales presentan expectativas de crecimiento en Cataluña, donde a la persistencia, según las encuestas, de Vox se suma una variable independentista (Alianza), con un fenómeno añadido: tanto el PP como Junts, los partidos de la derecha clásica, han asumido postulados de sus extremos a fin de intentar fagocitar el fenómeno. En Cataluña, este corrimiento se observa en el epígrafe de la política sobre inmigración, pero en la Región de Murcia es la reforma de la Ley del Mar Menor, aceptada por el PP a instancias de Vox, el síntoma que indica que los populares han elegido avanzar hacia la derecha antes que explorar el centro, a pesar de su claro abandono por el PSOE. Si en el PP murciano han pensado que la estrategia para amortiguar el supuesto gran suflé de Vox consiste en ir asumiendo sus políticas, el resultado de las catalanas les indicará esta noche si aciertan o se están equivocando. Desde aquí podemos adelantar que se equivocan, pues para neutralizar a Vox no parece conveniente obligar a los electores a elegir entre el original y la copia.

Cataluña es, siempre lo ha sido, el gran laboratorio político de este país. Sus ingenios y sus dinámicas se trasladan al resto de las autonomías, a veces por fortuna, pues algunas, caso de la Región de Murcia, carecen por sí mismas del peso necesario para resultar influyentes. Es la política catalana la que va abriendo la ruta, y los Gobiernos del Estado han de compensar al resto por las demandas que impone el activísimo conglomerado de aquella fuerza.

Sin la potencia de Cataluña, las competencias políticas de la Región de Murcia alcanzarían poco más que las de una Diputación. Para ser más expresivo, un dato: en la última reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana se introdujo un considerando para establecer que cualquier avance competencial en otra autonomía (en alusión implícita a Cataluña) debería ser automáticamente concedido también a la suya. Prueba evidente, por si hiciera alguna falta, de quién tira del carro de la descentralización del Estado.

Desde la Transición, Cataluña ha estado en la vanguardia. La autonomía murciana se debe a ella, pues el modo de encajar constitucionalmente las llamadas ‘comunidades históricas’ se resolvió con el ‘café para todos’. Desde entonces, hemos ido consumiendo tazas por iniciativa, primero, de la autonomía catalana. Y en este momento político sigue siendo así. Cataluña marca la agenda de las autonomías.

Es cierto que también hemos asistido a la caída del mito. Durante la Transición y hasta buen tiempo después, la clase política catalana era la más experimentada, moderna y europea de las que se iban conformando en la periferia de la capital del Estado. Todo aquello del seny, el diálogo, el pacto, la exquisitez formal, en fin, ese talante de clase de una burguesía ya muy conformada. La facultad de ciencias políticas que era la Comunidad catalana se fue deshaciendo con el tres por ciento, la omertá mediática, el arribismo de los frikis y la conversión del nacionalismo en palurdismo cateto. Pero tamaña decadencia no es exclusiva de Cataluña; más bien se ha ido produciendo al compás de una degradación general de la política española que ha normalizado la corrupción, la intimidad de los poderes, la instrumentación institucional y la educación de los ciudadanos en el forofismo. La banalización de la política no se acoge a territorios. Es un fenómeno extendido.

Sea cual sea la fórmula para la gobernación de Cataluña, con mayor o menor sesgo nacionalista, la tromba de nuevas reivindicaciones de autonomía no se detendrá, y ese maremagnum afectará a la Región de Murcia, sola o en compañía de otras. Lo que pase esta noche en las urnas nos incumbirá tanto como si hubiéramos sido invitados a votar en ellas, que no es el caso

Pero veamos de qué se ha hablado en la campaña electoral de las catalanas: exclusivamente de quién va a gobernar con quién. Y punto. Lo demás, lo que hubiera sido realmente programático, ha quedado en pura retórica, la espuma del asunto, jerga subsidiaria. «Hay que hablar de los problemas reales de los catalanes», ha dicho una y otra vez Illa, pero todo lo que le hemos escuchado se refería a cómo se podría conformar el nuevo Gobierno. ¿Filtro de los medios de comunicación? Imposible si el candidato a ganador hubiera renunciado a participar en las quinielas. En fin, todo ha consistido en la exposición de la endogamia partidista como si ésta respondiera a un interés general.

Es así de tal manera que a partir de esta noche, si los resultados no son numéricamente incontestables, cabrá cualquier ensayo, incluso recuperando cuestiones de las que se ha hablado tangencialmente: desde un Gobierno de concentración independentista que reclame de inmediato un referéndum hasta otro de gestión que pudiera provocar la desestabilización de la mayoría parlamentaria nacional o una probable repetición electoral. Cabe cualquier cosa, sobre todo si no ha sido explicada en campaña, pues en campaña nadie ha explicado nada.

Ahora bien, sea cual sea la fórmula para la gobernación de Cataluña, con mayor o menor sesgo nacionalista, la tromba de nuevas reivindicaciones de autonomía no se detendrá, y ese maremagnum afectará a la Región de Murcia, sola o en compañía de otras. Lo que pase esta noche en las urnas nos incumbirá tanto como si hubiéramos sido invitados a votar en ellas, que no es el caso. Vamos con una desventaja añadida por incompetencia de nuestra clase política regional, que ha renunciado a reformar su Estatuto cuando ya lo tenía consensuado, de modo que tocará exhibir el victimismo y el manual de agravios de la manera lloriqueante que por aquí es propia.

Murcianizar Cataluña, es decir, forzar a que ésta espere sentada, no parece que esté en manos de nadie, de modo que será más práctico catalanizar Murcia, ya que hemos concedido a aquélla la capacidad del avance autonómico. «Que inventen ellos», ya que de la luz eléctrica, decía don Miguel, nos servimos todos, no sólo quien la descubrió.

