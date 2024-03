Ni control de accesos, ni restricción del tráfico en la calle San Nicolás dos años después de la peatonalización

El control de acceso con cámaras mediante la lectura de matrículas de los vehículos que llegan a la calle San Nicolás y su entorno lleva más de dos años sin funcionar, según los residentes de la zona. Este proyecto, proyectado por el PP en 2019 y ejecutado por el Gobierno socialista de José Antonio Serrano, tenía como objetivo reducir el tráfico en la zona en más de un 83 por ciento y ahorrar un 27,3 por ciento de emisiones. Para conseguirlo, se puso en marcha un sistema que digitaliza las matrículas e identifica las autorizadas (más de 400) y las que no tienen la autorización y que, por tanto, son objeto de sanción. El acceso sólo estaba permitido a los vehículos de residentes; los usuarios de garaje no residentes y los titulares de locales de negocio o actividad en la zona, además de vehículos de servicio público municipal, asistenciales, de emergencia, taxis y las bicicletas.

Sin embargo, tal y como denuncia el presidente de la Asociación de Residentes en la calle San Nicolás, Carlos Carrasco, ninguno de esos objetivos se han cumplido, y recuerda que el Ejecutivo del PSOE se comprometió por escrito a poner en marcha la retricción del tráfico en esta zona residencial en enero de 2022.

Cámaras para el control del tráfico en la calle San Nicolás y que según los vecinos no funcionan. / Juan Carlos Caval

"Estamos a marzo de 2024, las cámaras están puestas, costarón 150.000 euros, pero no funcionan", asegura Carrasco, que advierte que "por aquí entra todo el mundo y a nadie le llega una multa". El representante de los residentes de San Nicolás añade que su colectivo tuvo que acudir al Defensor del Pueblo para conseguir una respuesta del Consistorio, que se limitó a decir que las cámaras funcionaba las 24 horas, los 365 días del año, pero que sólo se habían puesto desde entonces 7 multas. Según Carrasco, esas sanciones no se generaron por la identificación de los infractores a través de las imágenes de las cámaras sino que las pusieron agentes a pie de Policía Local. "Ese número de multas no tiene ningún sentido, porque por aquí pasan miles de vehículos a una velocidad espantosa, cuando la prioridad debe ser del peatón, porque es una calle residencial", lamenta el representante vecinal, quien de momento asegura que descarta acciones de protesta, como las que tuvieron lugar antes de que arrancase el proyecto de peatonalización.

Cabe recordar que la falta de restricción de tráfico en San Nicolás también afecta a las calles Riquelme y Segado del Olmo y que los vecinos con matrículas autorizadas residen también en las calles Aistor, Cortés, Julián Calvo, Riquelme, José María Bautista Hernández, San Benito, plaza José Maria Bautista o callejón Brujera, entre otras.

Desde el Ayuntamiento explican que la Concejalía de Movilidad "viene trabajando con los vecinos de la zona" y que está prevista una reunión el próximo lunes "para abordar la situación" de la calle San Nicolás.