El 'raquetazo' de salida de la Navidad murciana ya lo dio Carlos Alcaraz este sábado con el encendido del Gran Árbol de la Plaza Circular de Murcia, acompañado, por supuesto, de la artista Ruth Lorenzo en un evento impresionante que dado la vuelta a España.

Este gran evento era el inicio de las innumerables actividades que el Ayuntamiento de Murcia tiene preparadas en su programa navideño que, a continuación, podrás consultar para tenerlo de referencia y así poder disfrutar de la cálida fiesta murciana:

Lunes, 11 de diciembre

20:30 horas. Belén del Amparo. Hasta el 4 de enero. Belén realizado por voluntarios de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores. Ermita del Pilar. Calle del Pilar. Murcia.

Martes, 12 de diciembre

Exposición “Figuras para Belenes. Manuel Ortigas Méndez”. Hasta el 25 de febrero. Museo de la Ciudad.

17:30h. "Cuentacuentos de Navidad". Centro Cultural de Javalí Nuevo.

18:00h. Taller infantil “Paper Toys” con Diego Lizán. A partir de 8 años. Aforo limitado, acceso gratuito previa inscripción: www.enclavecultura.com. Centro Cultural El Carmen.

19:00h. Teatro de Títeres: "El retablillo de Don Cristóbal" de Federico García Lorca, por Teatro Los Claveles. Centro Municipal de La Raya.

19:30h. Navidad en el museo e inauguración de la exposición: “Juguetes jugados”. Colección Carlos Zambudio. Museo Ramón Gaya.

19:00h. Belén de San Esteban. Instalado por la Asociación Belenista de Lorca. Hasta el 5 de enero. Acceso libre. Palacio de San Esteban.

20:00h. Trovo y aguilando huertano con La Cuadrilla de La Albatalía – Arboleja. Casa del Belén. Puente Tocinos.

Miércoles, 13 de diciembre

Plaza de la Merced. X Jornadas Gastronómicas Solidarias de Astrapace. Hasta el 17 de diciembre. Información y reservas en el teléfono 690 756 291.

17:00h. Navidad en el museo “Museo Inclusivo”. Taller de pintura Astrapace. Museo Ramón Gaya.

17:00h. Actuación “Navidad sobre ruedas”. Se recogerán las cartas por los Elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes”. Acceso libre. Avda. Pablo VI. La Paz.

17:00h. Taller de cómic medieval. Aforo limitado para niños de 12 a 16 años. También el día 20 de diciembre. Inscripciones. pahu@pahuediciones.com. Centro de visitantes Monteagudo.

17:00h. “Navidad sobre ruedas Se recogerán las cartas por los Elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes”. Acceso libre. Plaza de la Paz.

19:00h. “El belenismo: ochocientos años de devoción y tradición”. Mesa Redonda moderada por María Teresa Marín Torres, directora del Museo Salzillo, con la participación de Francisco Martínez Fresneda, OFM, Ángel Peña Martín y José Fructuoso Martínez. Iglesia de Jesús.

19:00h. Concierto Bienvenida a la Navidad Murciana del Grupo Azarbe. Plaza de la Torrecilla.

19:30h. Concierto de Amares. Acceso libre. Mercado de Navidad de la Glorieta.

20:00h. Teatro. “Toda la carne insignificante sobre las pavesas”. La Kritare. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia. Sala Pequeña.

20:00h. Concierto Lírico Navidad 2023 por Coral Jara. Casa del Belén. Puente Tocinos.

20:30h. Partido de CHAMPIONS LEAGUE: UCAM vs Derthona. Palacio de los Deportes.

Jueves, 14 de diciembre

17:00h. Cantos navideños del mundo. Crea tu propio villancico con Esther Eu. A partir de 7 años. Aforo limitado. Acceso libre previa inscripción: www.enclavecultura.com. Centro Cultural El Carmen.

17:00 a 20:00h. Talleres en el Gran Árbol de Navidad: planta tu árbol de Navidad y atelier de adornos navideños. Plaza Circular.

17:00h. “Navidad sobre ruedas”Se recogerán las cartas por los Elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes. Acceso libre. Jardín de la Fuente. Los Rosales El Palmar.

17:30h. Teatro infantil “La Senda del Agua”. Aforo limitado. Inscripciones: enclavecultura.com. Centro Cultural Monteagudo.

Desde las 18:00h. Concierto navideño Coral Discantus Sección Infantil, Juvenil y Junior en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

19:00h. Navidad en el museo. Presentación libro infantil: “El abeto” de Blas Miras con ilustraciones de Carmen Herrero, presentado por Aurora Gil. Museo Ramón Gaya.

19:30h. Concierto de Madbel. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de la Glorieta.

20:30h. Inauguración del Belén de la Peña Socio-Cultural La Pava. Hasta el 7 de enero. Iglesia de San Juan de Dios.

20:00h. Concierto “Con dulce armonía”. Canciones del Renacimiento y del Barroco a cargo deAmber Kay (soprano) e Ignacio Portillo (laúd y guitarra). Casa del Belén. Puente Tocinos.

20:00h. "Canciones Navideñas con corazón". Actuación de la Asociación Amigos de la Música de Sucina. Centro Cultural de Casillas.

Viernes, 15 de diciembre

Nacimiento con figuras del artesano Jesús Griñán. Hasta el 7 de enero 2024. Sede social Peña Huertana “La Crilla”. Puente Tocinos.

De 10:00 a 20:00h. Play Murcia #GameFest. video juegos, robótica, drones, artes digitales, cómic y más actividades. Acceso gratuito hasta completar aforo. Cuartel de Artillería. Pabellones 1 y 2.

9:30h. Taller de dulces navideños y de decoración de árboles de Navidad. Jardín de la Rosa. Barrio de El Progreso.

12:00h. Cuentacuentos con títeres "Una duende traviesa". Actividad concertada con el CEIP Hellín de las Heras (se realiza en el colegio). Centro Cultural de Javalí Viejo.

17:00h. Inauguración de la pista de hielo, la zona gastronómica de Food Trucks y mercado navideño del Gran Árbol de Navidad. Hasta el 5 de enero. Plaza Circular.

17:00 a 20:00h. Talleres en el Gran Árbol de Navidad: diseña tu christmas navideño, crea como un pintor profesional, planta tu árbol de Navidad, atelier de adornos navideños y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular. Murcia.

17:00h. Juegos infantiles navideños. Tarde de juegos y animación sociocultural de carácter inclusivo. Entrada libre hasta completar aforo. Centro Cultural de Lobosillo.

17:30h. Belén popular costumbrista realizado por la Comunidad Parroquial de San Nicolás. Hasta el 7 de enero de 2024. Iglesia San Nicolás de Bari. Murcia.

18:00h. Espectáculo “Magia de Navidad” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:00h. Teatro infantil "Cuento de Navidad" de Dickens, por KEKO Teatro. Centro Cultural de Guadalupe.

20:00h. Inauguración del Belén Monumental de Puente Tocinos. Hasta el 7 de enero. Horario: 10:00 a 14:00h y 17:00 a 22:00h. Acceso libre. Plaza Artesanos del Belén.

20:00h. Actuación del Coro del Centro Cultural El Carmen en el belén municipal. Palacio Episcopal.

20:00h. Pregón de Navidad de la Asociación de Belenistas a cargo de D. Diego Avilés Correas, Concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia. Monasterio de Las Claras.

20:00h. Teatro Adultos "La Molinera de Arcos" de Teatro del Matadero. Centro Cultural de La Albatalía.

20:00h. Inauguración del belén de la Asociación Local de Comercio y Afines del Barrio del Carmen. Jardín de Floridablanca.

20:00h. Concierto navideño Amigos de la Música de Sucina y Rondalla de Sangonera la Verde. Centro Cultural de Sangonera la Verde.

20:00h. El Consorcio. Gira Eres Tú. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

20:00h. Final del certamen de talento joven CreaMurcia. Teatro Circo.

20:15h. Concierto de la Coral San Buenaventura en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

20:30h. Certamen de villancicos con las peñas huertanas: Las Tenajas, La Zaranda, La Parra y Grupo de Coros y Danzas El Barbecho. Iglesia de San Basilio.

20:30h. Monoton. Somatic Suspension de Hara Alonso &Alba G. Corral. Concierto de piano con electrónica y visuales. Cuartel de Artillería. Pabellón 1.

21:30h. Concierto de Komorebi. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de la Glorieta.

Sábado, 16 de diciembre

Inauguración del Belén de la Iglesia Ntra. Sra. de la Antigua, Monteagudo.

Inauguración del Belén de estilo hebreo realizado por la Peña Huertana. Hasta el día 5 de enero. Peña El Botijo, Santiago y Zaraiche.

Taller infantil. “San Francisco de Asís y el belén”. Información: www.museosalzillo.es y teléfono 968 29 18 93. Museo Salzillo.

8:00 a 15:00h. Campeonato de España de Deporte Inclusivo Ciudad de Murcia. Entrada gratuita. Pistas de Squash del Palacio de los Deportes.

9:45 a 14:00h. Itinerario medioambiental. Subida a la chimenea de los Monreales y Morro de la Palma. 6,9 km/ media. Reservas en el teléfono 968 21 25 18 o en info@ecopatrimonio.es. Majal Blanco.

De 10:00 a 20:00h. Play Murcia #GameFest. video juegos, robótica, drones, artes digitales, cómic y más actividades. Acceso gratuito hasta completar aforo. Cuartel de Artillería. Pabellones 1 y 2.

10:00h. Ruta didáctica 2 “Guardianes protectores de la huerta”. Aforo limitado. También 27 de diciembre y 4 de enero Inscripciones: eventos.murcia.es. Salida desde el Auditorio Cabezo de Torres,

10:00h. Rutas patrimoniales en femenino. Información y reservas: 968 21 90 99, turismodemurcia@aldabacongresos.com. Oficina de Turismo (Plaza del Cardenal Belluga),

10:00 a 14:00h. Tratamiento de datos y elaboración de propuestas para la recuperación del bosque mediterráneo. Voluntariado Ambiental. Inscripción: 968 21 25 18. Aula de Naturaleza Majal Blanco.

10:00 a 13:00h. Final Municipal de Cross Escolar, Categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. Estadio de Atletismo Monte Romero.

11:00 a 14:00h. Talleres en el Gran Árbol de Navidad: minichef navideño, alfarería: artesanos belenistas; planta tu árbol de Navidad; atelier de adornos navideños y ludoteca baby (De 2 a 6 años). Acceso libre hasta completar aforo. Plaza Circular.

11:30 y 12:30h. Cuentacuentos. Historias Navideñas con Fran Bermejo. Centro Cultural de Sangonera la Verde.

A las 12:00, 12:45 y 13:15h. Un rio de ilusión: Cuento de Navidad en la Huerta de Murcia. Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion . Rampa Pasarela Manterola.

12:00h. Concierto de la sección universitaria de la Coral Discantus. con la Orquesta Juvenil Da Capo de Cartagena bajo la dirección de Hugo Valero. Plaza de Santo Domingo. Murcia.

12:00h. Cuentacuentos por Navidad. Los cuentos de la abuela. Con Doble K teatro. Centro Cultural de El Palmar.

12:00h. Cinderella. Ciclo Pequeño Romea. La Cía. Arena Aprende Inglés y Teatro presenta. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea. Salón de los Espejos.

12:30h. Cuentacuentos, talleres infantiles, actuaciones de baile y muñecos infantiles. Glorieta de España.

13:00h. Espectáculo “Christmas Dance” Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

17:00h. Un Río de Ilusión. Cuentacuentos “Las aventuras del capitán Antónimo en Navidad” y “Pastorcillos en busca de las palabras secretas”. Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion Rampa Pasarela Manterola. Murcia Río.

17:00h. La Calle Salsa. Acceso libre, Avda. Libertad. Murcia.

17:00h. Talleres en el Gran Árbol de Navidad: minichef navideño; adornos navideños; planta tu árbol de Navidad; costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular. Murcia.

17:00h. Inauguración del Belén Monumental. Hasta el 6 de enero. Plaza de la Purísima, Casillas.

17:00h. Belén Monumental realizado por la peña huertana El Limonar. Hasta el 6 de enero. Llano de Brujas, Plaza de la Iglesia.

17:30h. Cabalgata de Papá Noel por San Antón y San Andrés con salida de la calle Abderramán II y final en la plaza Fremm.

18:00h. “Cuentos para el invierno”. Espectáculo familiar de narración oral teatralizada sobre cuentos navideños de varias culturas. Centro Cultural de Valladolises.

18:00h. Un Río de Ilusión. Cuentacuentos sobre la Nochebuena murciana acompañada con música tradicional de guitarras y castañuelas. Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion, Rampa Pasarela Manterola.

18:00h. Teatro “Entre mitos anda el juego”. Auditorio de Beniaján.

18:00h. La compañía Pupaclown de Murcia presenta la obra “Y entonces...cataplán”. Información: www.pupaclown.org y en 968 93 23 11. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. Partido de LIGA BSR: UCAM BSR vs Albacete. Pabellón Príncipe de Asturias.

18:00h. Espectáculo “Cuento interactivo navideño” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:30h. Jardín de los sueños. Inauguración. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Hasta el día 4 de enero. Jardín del Malecón.

19:00h. Recital Navideño de Coros Gospel. Plaza de los Apóstoles. Murcia.

19:30h. Desfile Bienvenida Navidad. Javalí Viejo.

19:00h y 21:00h. Pasacalles con motivo de las Fiestas de Navidad y Encendido del Árbol. La Ñora.

20:00h. Concierto Paprika Jazz Band con la Agrupación Músico Cultural Las Musas de Guadalupe. Auditorio Guadalupe.

20:00h. “Adictos”, obra teatral de Daniel Diceºnta Herrera y Juanma Gómez. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

20:00h. Certamen XXV de Villancicos. Llano de Brujas.

20:15h. Santiago Campillo “Christmas Blues”. Concierto en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21:30h. Concierto de Wakame. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de la Glorieta

Domingo, 17 de diciembre

Apertura del belén de estilo hebreo con figuras restauradas por el taller de vecinos de la localidad. Hasta el 7 enero. Centro de Mayores en Era Alta.

Apertura del belén estilo hebreo de la Iglesia Parroquial. Hasta el día 6 de enero. Los Ramos.

Apertura del belén con figuras del taller de Nicolás Almansa y de Galán Artesanos Belenistas. Hasta el 7 de enero. Federación de Peñas Huertanas. Avda. Primero de mayo.

Desde las 13:00h. VI Cocido Solidario. La recaudación irá a favor de Azul en Acción. Plaza de Julián Romea. Murcia

8:00h. Trofeo de Navidad de la Federación de Kárate de la Región de Murcia. Acceso gratuito. Pabellón La Torre de Puente Tocinos.

9:30h. Belén Montañero. Subida por la senda de Los Carpi al Belén Montañero que será instalado en la Cresta del Gallo. Cresta del Gallo.

Desde las 10:00h. “Siente la huerta”. Carrera popular. 10:00h marcha senderista y a las 11:00h carrera. Recorrido 6KM por los lugares más emblemáticos de nuestra huerta. Santa Cruz.

10:00 a 14:00h. Belén Viviente de la Parroquia de San Lorenzo. Plaza de Santo Domingo. Murcia.

10:00h. Muestra de Modelismo Naval en Navidad. Acceso libre. Lago de la calle Pintor Almela Costa. Murcia

10:00h. Visita a belenes Murcia Barroca. Itinerario por los belenes del Convento de Santa Clara, el Belén Municipal situado en el Palacio Episcopal y el Belén de la Pava situado en la Iglesia de San Juan de Dios. También el día 23. Reserva previa turismodemurcia@aldabacongresos.com, Puerta Convento Santa Clara la Real.

10:30h. Cabalgata de Papá Noel por El Ranero y San Basilio con salida de la Avda. Real Academia de Medicina y final en la Pérgola de San Basilio. Avda. Real Academia de Medicina.

10:30 a 13:00h. XXXII Encuentro de Coros en la Navidad. Muestra coral de los coros federados de la Región de Murcia. Plaza del Cardenal Belluga. Murcia.

11:00h. Talleres en el Gran Árbol de Navidad: pinta tu Navidad, crea tu imán navideño, planta tu árbol de Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00h. “La Mudanza de Santa Eulalia”. Mercado de arte en el corazón de Santa Eulalia y exposición en los ventanales del palacio de Santa Quiteria. Plaza Santa Eulalia.

De 12:00 a 15:00h. 'Galleta Solidaria' campaña solidaria de recogida de juguetes a cambio de deliciosas galletas, elaboradas por la Asociación de Jefes de Cocina de la Región de Murcia (JECOMUR). Plaza de Julián Romea. Murcia.

12:00h. Concierto de la Banda de música de El Palmar. Acceso libre. Cárcel Vieja.

12:00h. Inauguración del Belén Parroquial de Santa María de Gracia. Hasta el 8 de enero. Visitas de grupos bajo inscripción previa llamando a 601 092930. Parroquia de Santa María de Gracia. Murcia.

12:00h. Concierto de Navidad a cargo de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres.

Auditorio Cabezo de Torres.

12:00h. XXX Encuentro de Cuadrillas de La Albatalía. Participan la Cuadrilla de la Cuesta de Gos (Águilas-Murcia), Ronda de Los LLanos (Albacete), Cuadrilla y Campana de Auroros de Santomera (Murcia) y Cuadrilla de La Albatalía-Arboleja (Murcia). Jardín Mariano Velázquez de La Albatalía.

12:00h. Concierto de la Banda de Música de la Asociación Musical de Puente Tocinos. Casa de Belén. Puente Tocinos.

12:30h. Espectáculo infantil “La magia de Disney”. Glorieta de España.

13:00h. Espectáculo “Teatro de marionetas” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

17:00h. Convivencia de vecinos navideña en Valladolises.

18:00h. “Firmamento” con el Ballet Joven Dinamur. Acceso con invitación. Auditorio de La Alberca.

18:00h. Concierto de la Asociación Musical de Puente Tocinos. Iglesia de El Raal.

20:00h. “Jorge Cremades. Desempleado del mes”. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia.

19:00h. “Adictos” de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

19:30h. Concierto de Mireya Caray! Acceso libre. Mercadillo de Navidad de la Glorieta.

20:00h. Actuación del Coro Benedictus. Acceso libre. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

20:15h. “Zarzuela en Navidad”. Concierto en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Lunes, 18 de diciembre

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: planta tu árbol de Navidad y atelier de adornos navideños. Plaza Circular.

17:30h. “Música entre generaciones”, espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

19:30h. Concierto de Río Viré. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de Glorieta de España.

20:00h. Actuación de la Peña L´Artesa de Aljucer en el belén municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:15h. Concierto de la Cuadrilla de Rincón de Seca en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

20:30h. Concierto de la Asociación musical de Puente Tocinos. Iglesia de Las Anas.

Martes, 19 de diciembre

10:00h. Reconstrucción de un belén argárico a escala a modo de diorama de un poblado de la Edad del Bronce. Hasta el 7 de enero. Museo Arqueológico de Murcia

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: planta tu árbol de Navidad y costura navideña. Plaza Circular.

17:30h. “Música entre generaciones”, espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

19:30h. Concierto de Boria. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de la Glorieta.

20:00h. Actuación de FloriCoro, del IES Floridablanca en el Belén Municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:15h. Concierto del Coro de Castañuelas de Murcia en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

20:00h. Concierto Únicos, de Cadena Ser. Teatro Circo. Murcia.

Miércoles, 20 de diciembre

De 12:00 a 14:00h. Cocina nuestra Navidad. Plaza de Julián Romea. Murcia.

Encuentro de coros de varios institutos. Actuaciones del FloriCoro del IES Floridablanca con pequeños conciertos según el siguiente recorrido: 9:20h: mercado de Vistabella, 9:45h: Concejalía de Educación en la Fama; 10:45h: Belén de la Iglesia de San Juan de Dios, 11:30h. Plaza del Cardenal Belluga. Murcia.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol: planta tu árbol de Navidad y atelier de adornos navideños. Plaza Circular.

19:00h. “Coro Villa Pilar”, espectáculo en el Gran Árbol. Plaza Circular.

19:00h. Concierto de Música de Cámara de la OJCM. Acceso libre. Teatro Romea. Salón de los Espejos.

19:30h. Desfile de diseñadores jóvenes CreaMurcia con Djs. Mostrarán sus colecciones. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de la Glorieta.

20:00h. “Toda la carne insignificante sobre las pavesas”. La Kritare. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia. Sala Pequeña.

Inauguración del Belén de San Miguel, confeccionado por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia. También estará expuesta en el presbiterio la “Sagrada Familia de Nazaret”, de Francisco Salzillo (s. XVIII). Hasta el 8 de enero. Parroquia de San Miguel.

20:00h. Actuación del Coro del colegio San Buenaventura en el Belén Municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:15h. Concierto de la Agrupación Musical “Vocal Harmonist” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Jueves, 21 de diciembre

10:00h. Decoración navideñas por las calles de la pedanía. Barqueros.

17:00h. “Navidad sobre ruedas”. Se recogerán las cartas por los Elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes. Acceso libre. Plaza de La Libertad. Corvera.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol: pinta tu Navidad, adornos navideños, planta tu árbol de Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:30h. Concierto del Coro de Jesuitinas Murcia en el Gran Árbol. Plaza Circular.

17:30h. Concierto de villancicos, sección infantil, juvenil y junior de la coral Discantus. Acceso libre. Plaza del Pilar. Murcia.

18:30h. “Taller de dulces en Navidad”. Espacio Joven 585.

19:00h. Sones Navideños. Concierto de la Joven Orquesta Universitaria de la UCAM y la sección universitaria de la coral Discantus. Acceso libre. Plaza de Belluga.

19:00h. Concierto del Orfeón Fernández Caballero. Santiago y Zaraiche. Centro Cultural.

19:00h. Mitos y leyendas de Monteagudo ponencia a cargo de Antonio Botías. Entrada libre hasta completar aforo. Centro cultural Monteagudo.

19:30h. Concierto de Sama Eillen. Acceso libre. Mercadillo de la Glorieta.

20:00h. “El Cascanueces”. LaFACT Cultural + PAR en Dansa. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

20:00h. “Canto de aguilando murciano”. Música tradicional de Navidad. Espacio Joven 585.

20:00h. Monoton. Concierto-conferencia “Centenario Ligeti” para piano de Antonio González y Ramón Muñoz. Cuartel de Artillería. Pabellón 1.

20:00h. Actuación del Grupo de coros y danzas “Virgen de la Vega” en el belén municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:15h. Concierto de la Coral Universitaria de la Universidad de Murcia en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Viernes, 22 de diciembre

Apertura del Nacimiento Parroquial con figuras de Belenes Murcia. Puente Tocinos. Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Rosario.

De 10:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h. Dulces Navideños Solidarios. A cambio de un juguete se hace entrega de dulces navideños elaborados por los alumnos de la Escuela de Hostelería Murcia Emplea. Mercado de Navidad, Glorieta de España.

12:00h. Inauguración del Belén de Salzillo. Hasta el día 2 de enero. Horario: de 10:00 a 13:00h y de 17:00 a 21:00h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

17:00h. “Navidad sobre ruedas”.Se recogerán las cartas por los Elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes. Acceso libre. Plaza de San Agustín.

17:00 a 20:00h. Talleres en el Gran Árbol de Navidad: crea como un pintor profesional, adornos navideños, planta tu árbol de Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:30h. La compañía Pupaclown de Murcia presenta la obra “Los tres cerditos”. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org y 968 93 23 11. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. “Cuento interactivo navideño”, espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:00h. Espectáculo de Llegada de Papá Noel. A su término, Papá Noel se dirigirá hasta la casa instalada en la C/ Basabé donde se procederá a su inauguración oficial. Plaza Belluga.

18:00h. Recital de Danza alumnas M.ª Dolores Moreno. Sala de ámbito cultural, 1ª planta, Gran Vía. El Corte Inglés.

20:00h. “El Cascanueces”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

20:00h. Actuación de la sección de música antigua de la coral Discantus. Acceso libre. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

20:00h. Concierto de Navidad In Memoriam de Miguel Ángel Clares, con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Murcia. Acceso con invitación. Auditorio Algezares.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de Zaraiche Recorrido: Av. de la Libertad, Gran Vía, Fernández Ardavín, Plaza Julián Romea, Jabonerías, San Bartolomé, Sociedad, Plaza del Cardenal Belluga.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de Patiño Recorrido: Monumento Alfonso X El Sabio, Plaza de Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza Belluga.

20:15h. “Navidad flamenca” concierto de Curro Piñana en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21:30h. Partido LIGA ACB: UCAM vs UNICAJA. Palacio de los Deportes.

21:30h. Concierto de QUERIDO DIABLO. Acceso libre. Mercadillo de la Glorieta.

Sábado, 23 de diciembre

Instalación de un Buzón Real. Hasta el 4 de enero. Museo de la Ciudad.

10:30h. Talleres familiares. “Decora el árbol del museo”. Inscripción previa en museodelaciudad.murcia.es. Museo de la Ciudad.

10:30h. Talleres infantiles navideños en el Portón de los Jerónimos. La Ñora.

11:00 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: minichef navideño; diseña tu christmas navideño; planta tu árbol de Navidad; atelier de adornos navideños y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00h. Cuentacuentos y cartas a Papá Noel. El Corte Inglés. Sala de ámbito cultural, 1ª planta, Gran Vía Escultor Salzillo.

11:00h. Ruta teatralizada “El paraíso en la tierra”. También los días 30 de diciembre y 7 de enero. Inscripción previa en eventos.murcia.es. Aforo limitado. Salida desde el camino del Castillejo.

11:30h. Fantasy Christmas. Actividades infantiles, manualidades y cantajuegos navideños. Jardín de Los Reyes Magos. Churra.

11:30h. Talleres infantiles de artesanías. Mas información e inscripciones en el teléfono 968 35 75 37 o en centroartesaniamurcia@salzillosi.com Centro Regional de Artesanía.

12:00h. Concierto del Orfeón Fernández Caballero, sección infantil, en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

12:00h. Flashmob en las calles de Trapería y Platería. Escuela de Danza de Mamen Artero.

12:00 y 13:00h. Un Río de Ilusión: Pequechef murciano en estas navidades. Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion Rampa Pasarela Manterola.

12:00h. Concierto de Christmas Jazz Band. Acceso libre. Plaza de la Cruz,

12:00h. Concierto de Navidad “Cantos de Adviento: Villancicos y melodías para la noche de la luz”. Interpretado por Rocío Galena & Damián Olmo. Entrada libre hasta completar aforo. En el patio del Museo de la Ciudad.

12:30h. Actividad infantil de animación con los personajes de Toy Story. Glorieta de España.

13:00h. Partido LNFS: POZO FS vs BETIS. Palacio de los Deportes.

Desde las 17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: minichef navideño; diseña tu christmas navideño; planta tu árbol de Navidad; costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:00 y 18:00h. Visitas Murcia Barroca. "El Belén de Salzillo y el Salón de Plenos del Ayuntamiento". También los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Reserva previa murciabarroca.es. Glorieta de España.

17:00h. Un Río de Ilusión: Cuentacuentos “La Estrella de Navidad”. Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion. Rampa Pasarela Manterola.

17:00 y 19:30h. “Aladín. Un musical genial”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17:00h. Tren de Papá Noel. Cabezo de Torres.

17:00h. 'Jardín Secreto Xmas Party'. Acceso libre. Depósito Cuartel de Artillería.

17:30h. Obra infantil “Los tres cerditos”. A partir de 3 años. Este espectáculo será audiodescrito en colaboración con la ONCE Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. Un rio de ilusión. Cuentacuentos “El encargo más difícil de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente”. Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion. Rampa Pasarela Manterola.

18:00h. “Magia de Navidad”, espectáculo infantil en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

19:00 y 20:00h. Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de cantantes líricos con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

19:00h. All-Star La Fede-Canastas Solidarias. Concurso de triples y partido mixto de baloncesto. Para poder asistir se recogerá una aportación de alimentos no perecederos en la puerta de acceso. Todo lo recaudado será destinado a Cáritas Región de Murcia. Pabellón Príncipe de Asturias.

19:00h. Pinta la Navidad con Kalon Bay. Taller infantil. Glorieta de España.

20:00h. “The Street of New Orleans by the New Orleans Gospel Stars”. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia.

20:00h. Actuación de la OJRM en el belén de Francisco Salzillo situado en el Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia, Glorieta de España.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de Torreagüera. Recorrido: Calle del Pilar, San Pedro, Pl. Flores, Sta. Catalina, Platería, Trapería, Plaza de la Cruz, Calle Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de Santa Lucía. Recorrido: Alfonso X el Sabio, Plaza de Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, calle Salzillo, Plaza Belluga.

20:00h. Misa de Gozo y Encuentro de Auroros. Iglesia de San Nicolás. Murcia.

20:15h. Concierto de Ópera en Navidad en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Domingo, 24 de diciembre

11:00 a 13:30h y 17:00 a 20:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: dibuja tu Navidad; crea tu imán navideño; planta tu árbol de Navidad; costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00h. Pasacalles Musical con Papa Noel. Recorrido: calle Antonete Gálvez, Avda. de la Fama y calle Luis Fontes Pagán.

11:00h. Cuentacuentos “Pequeguía del Mar Menor” con Cristina Gutiérrez. El Corte Inglés. Sala de ámbito cultural, 1ª planta, Gran Vía.

12:00h. Gran desfile de Papá Noel. Itinerario: C/ Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Av. Canalejas, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza del Cardenal Belluga, Pza. de los Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Pza. Cetina, Alejandro Séiquer, Plaza de Santo Domingo, C/ Santa Clara (final a la espalda del Teatro Romea).

12:00h. “Magia de cerca”, espectáculo en el Gran Árbol de la Navidad. Plaza Circular.

13:00h. “Christmas Dance”, espectáculo en el Gran Árbol de la Navidad. Plaza Circular.

Desde las 12:00h. Aperitivazo de Nochebuena, con el concierto Adrián Ruiz. Acceso libre. Glorieta de España.

18:00h. Misa de Gallo cantada por los Auroros de Santa Cruz en la Ermita Vieja. Santa Cruz.

18:00 y 19:00h. Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de cantantes líricos con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo. Acceso libre. Plaza Belluga.

Lunes, 25 de diciembre

11:00 a 13:30h y de 17:00 a 21:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00 a 13:00h y 16:00 a 19:00h. Belén viviente. Representación viviente de los distintos misterios del belén También los días 26, 30 de diciembre y 1 y 6 de enero. El Secano (El Raal).

19:00h. Show de Drilo “Música & Navidad”, espectáculo infantil en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

19:00 y 20:00h. Sones Navideños Brindis Musical. Actuación de cantantes líricos con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

20:00h. Show piromusical especial de Navidad en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21:30h. Concierto de Elio. Acceso libre. Mercadillo de Navidad en Glorieta de España.

Martes, 26 de diciembre

Escuela de Navidad Terra Natura. Actividades, manualidades y mucho zoo. Hasta el 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero. Inscripciones en el teléfono: 664 26 44 61 y en. escueladeveranomurcia@terranatura.com

11:00 a 13:30h y de 17:00 a 21:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: minichef navideño, manualidades navideñas, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años) Plaza Circular.

11:00, 12:00 y 13:00h. Taller infantil de iniciación al belenismo. Modelado de figuras de Belén impartido por José Griñán Fernández. Edad: de 7 a 14 años. Retirada de invitaciones a partir de las 10 horas de día 18 de diciembre en compralaentrada.com. Terraza de los Molinos del Río.

11:00h. Cuentacuentos y manualidades “El espíritu navideño y su magia”. Acceso libre hasta completar aforo. Sala de ámbito cultural, 1ª planta, Gran Vía. El Corte Inglés.

11:00h. “DIY: Belén recortable”. Taller infantil. Inscripción previa en museodelaciudad.murcia.es. También los días 27, 28 y 29 de diciembre. Museo de la Ciudad.

12:00h. Festival de Títeres “Una de ratones”. Obra de el Búho Teatro, de Andalucía. Jardín del Malecón.

12:00 y 13:30h. Navidad en el museo. Taller infantil: “Centenario de la silla” (Primer cuadro de Ramón Gaya pintado con 12 años). Inscripciones en el telf. 968 22 10 99 museo.ramon.gaya@ayto-murcia.es Museo Ramón Gaya.

13:00h. “Magia en Navidad” del Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

13:00h. Visita guiada "Puer Natus: imágenes del divino infante". Exposición dedicada a

la representación del niño Jesús a través de la escultura devocional de colecciones

particulares. Reserva previa murciabarroca.es. Museo Salzillo.

17:00 y 19:30h. “Aladín. Un musical genial”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: pinta tu Navidad, robótica en Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:00h. Festival de Títeres: “¿Quién soy?”. Jardín del Malecón.

17:15h. Un corazón de cine. “El viaje de Chihiro” (Hayao Miyazaki, 2001) Japón. 124’. VE. Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

17:30h. “El viaje de Melchor” obra familiar. Entrada libre hasta completar aforo. Centro Cultural de Sucina.

17:30h. Obra “Los 3 cerditos”. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. “Magia de cerca” espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:00 y 19:00h. Espectáculo de magia con el mago Abel. Acceso libre. El Corte Inglés. Gran Vía Escultor Salzillo.

19:00h. Sones Navideños. Actuación de Demod Quartet. Plaza de Belluga.

19:00h. “Christmas Dance” espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

19:00h. Concierto de Adaora. Acceso libre. Mercadillo de Navidad en Glorieta de España.

20:00h. Actuación del cuarteto Assai en el belén de Francisco Salzillo situado en el Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia, Glorieta de España.

20:00h. Actuación del coro Coralia Musicalis en el belén Municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de Torreagüera Recorrido: Pl. Sta. Eulalia, San Antonio, Pl. Apóstoles, Pl. del Cardenal Belluga.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de la Arboleja- La Albatalía. Recorrido: Iglesia del Carmen, Jardín de Floridablanca, Puente Viejo, Glorieta de España, Plaza Belluga.

20:15h. Actuación de la Cuadrilla de Patiño en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Miércoles, 27 de diciembre

9:30 a 13:45h. Escuela de Naturaleza de Navidad. Actividad dirigida a niños de entre 6 y 12 años con servicio de autobuses con salida y llegada en la parada de la Glorieta. Aforo limitado. Reservas: 968 21 25 18. Espacio Municipal El Majal Blanco.

10.30 y 12:00h. Cuentacuentos y juego en familia. Inscripción previa en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

11:00h. Taller de cómic medieval. Aforo limitado. Menores de 12-16 años. También el día 3 de enero. Inscripciones: pahu@pahuediciones.com. Alberca del Molino Armero. Cabezo de Torres.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: dibuja tu Navidad; robótica en Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00, 12:00 y 13:00h. Taller infantil de iniciación al belenismo. Modelado de figuras de Belén impartido por José Griñán Fernández. Aforo limitado. Edad: de 7 a 14 años. Retirada de invitaciones a partir de las 10 horas de día 18 de diciembre en compralaentrada.com. Terraza de los Molinos del Río.

De 11:00 a 13:30h y 17:00 a 21:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00h. Leyendas y tradiciones navideñas de todo el mundo. I Parte. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

12:00h. Festival de Títeres. Los Claveles, de Murcia, presenta la obra “Kamishibai, cuentos mágicos”. Jardín del Malecón.

12:00 y 13:30h. Navidad en el museo. Taller infantil: “Centenario de la silla”. Aforo limitado. Edad de 6 a 10 años. Material incluido. Inscripciones en el Museo: Telf. 968 22 10 99 museo.ramon.gaya@ayto-murcia.es Museo Ramón Gaya.

13:00h. “Christmas Dance” espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

13:00h. Visita guiada "Puer Natus: imágenes del divino infante". Exposición dedicada a la representación del niño Jesús a través de la escultura devocional de colecciones particulares. Reserva previa murciabarroca.es. Museo Salzillo.

17:00h. Festival de Títeres. Los Claveles, de Murcia, presenta la obra “El hada Hermosinda”. Jardín del Malecón.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de la Navidad: minichef navideño; robótica en Navidad; costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:00h. “Navidad sobre ruedas”. Se recogerán las cartas por los Elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes. Acceso libre. Juan Carlos I. Los Ramos.

17:00 y 19:30h. “Aladín. Un musical genial”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17:15h. Un corazón de cine. “Mi vecino Totoro” (Hayao Miyazaki, 1988) Japón. 86’. VE Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

17:30h. La compañía de Alondra Bentley presenta “Sings for children, it´s Christmas! A partir de 2 años. Información: www.pupaclown.org y en 968 93 23 11. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. Cuentacuentos bilíngüe “Los tres Reyes Magos y la Estrella que los guía”. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

18:00h. Concierto del Coro de las Hermanas de los Pobres en el Gran Árbol de la Navidad. Plaza Circular.

18:00h. Presentación del libro infantil “El mejillón fanfarrón” y cuentacuentos con las autoras, Virginia Cantó (texto) y Laura Aragón (ilustraciones). Entrada libre. Museo de la Ciencia y el Agua.

19:30h. Concierto de Laura Uve. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de la Glorieta de España.

19:30h. Un corazón de cine. “Batman” (Tim Burton, 1989) Estados Unidos. 121’. VE. Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

20:00h. Actuación de Cuarteto de la Agrupación musical de Beniaján en el belén de Francisco Salzillo. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de Santa Lucía Recorrido: Calle del Pilar, San Pedro, Pl. Flores, Sta. Catalina, Platería, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de La Arboleja- La Albatalía. Recorrido: Pza. Sta. Eulalia, San Antonio, Apóstoles, Pza. del Cardenal Belluga.

20:00h. Actuación de la Coral Virgen del Rosario en el Belén Municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:15h. Concierto del Coro de la Peña Huertana “El Salero” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Jueves, 28 de diciembre

9:30 a 13:45h. Escuela de Naturaleza de Navidad. Actividad dirigida a niños de entre 6 y 12 años con servicio de autobuses con salida y llegada en la parada de la Glorieta. Plazas: 25. Reservas: 968 21 25 18 Espacio Municipal El Majal Blanco.

10:30h. Taller “Pequeños Astrónomos: Arqueoastronomía y objetos celestes”. Edad: de 8 a 12 años. Aforo limitado. Inscripción previa en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

11:00 a 13:30h y 17:00 a 21:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00, 12:00 y 13:00h. Taller infantil de iniciación al belenismo. Modelado de figuras de Belén impartido por José Griñán Fernández. Edad: de 7 a 14 años. Retirada de invitaciones a partir de las 10:00 horas de día 18 de diciembre en compralaentrada.com. Terraza de los Molinos del Río.

11:00h. Talleres infantiles del Gran Árbol de Navidad: minichef navideño; zona Gamer Christmas, costura navideña y ludoteca baby (de 2a 6 años). Plaza Circular.

11:00h. Calendario Navideño. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

12:00h. Festival de Títeres. Periferia Teatro de Murcia presenta la obra “Guyi, Guyi”. Jardín del Malecón.

13:00h. “Christmas Dance” espectáculo del Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

13:00h. Visita guiada "Puer Natus: imágenes del divino infante". Exposición dedicada a la representación del niño Jesús a través de la escultura devocional de colecciones

particulares. Reserva previa murciabarroca.es. Museo Salzillo.

17:00 y 19:30h. “Aladín. Un musical genial”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17:00h. Festival de Títeres. Periferia Teatro de Murcia presenta la obra “Vuela Pluma”. Jardín del Malecón.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: crea tu imán navideño, zona Gamer Christmas, planta tu árbol de Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:15h. Un corazón de cine. “El castillo ambulante” (Hayao Miyazaki, 2004) Japón. 119’. VE. Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

17:30h. La compañía de títeres El Retablo, presenta la obra “Mermelhada”. A partir de 4 años. Espectáculo interpretado en Lengua de Signos. Información en www.pupaclown.org y 968 93 23 11. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. “Teatro de marionetas” espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:00 y 19:00h. Taller de Robótica “Conectados”. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

19:30h. Concierto de Planeta Tortuga. Acceso libre. Mercadillo de Navidad en Glorieta de España.

19:30h. Un corazón de cine. “El secreto de la pirámide” (Young Sherlock Holmes; Barry Levinson, 1985) Estados Unidos. 115’. VE Presentada por Pedro Rivera (Abogado). Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

20:00h. Actuación de Quinteto Spirito de la Asociación Musical de Puente Tocinos en el belén de Francisco Salzillo. Salón de Plenos del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Murcia.

20:00h. Actuación del Coro de la Parroquia de San Benito en el belén Municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:00h. Cuadrillas en Navidad. Actuación de la Cuadrilla de Patiño Recorrido: Iglesia del Carmen, Jardín de Floridablanca, Puente Viejo, Glorieta de España, Plaza Belluga.

20:15h. Animal Christmas Sound, concierto en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21:00h. Concierto “Second. Llevo tu pulso”. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia.

Viernes, 29 de diciembre

9:30 a 13:45h. Escuela de Naturaleza de Navidad. Actividad dirigida a niños de entre 6 y 12 años con servicio de autobuses con salida y llegada en la parada de la Glorieta. Aforo limitado. Reservas: 968 21 25 18. Espacio Municipal El Majal Blanco.

10:30h. Taller de realidad virtual y Lego. Edad: de 6 a 14 años. Aforo limitado. Inscripción previa en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

11:00 a 13:30h y 17:00 a 21:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00, 12:00 y 13:00h. Taller infantil de iniciación al belenismo. Modelado de figuras de Belén impartido por José Griñán Fernández. Aforo limitado. Edad: de 7 a 14 años. Retirada de invitaciones a partir de las 10 horas de día 18 de diciembre en compralaentrada.com. Terraza de los Molinos del Río.

11:00h. Cuentacuentos y taller con Esther Murcia. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol: crea como un pintor profesional, zona Gamer Christmas, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

12:00h. Festival de Títeres. Desguace Teatro presenta la obra “Traje nuevo del Emperador”.

Jardín del Malecón.

12:00h. Espectáculo infantil “Homenaje a Disney. Ven vestido de tu personaje favorito”. Acceso libre. Cabezo de Torres Jardín de la Constitución.

13:00h. “Cuento interactivo navideño”. Espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

13:00h. Visita guiada "Puer Natus: imágenes del divino infante". Exposición dedicada a la representación del niño Jesús a través de la escultura devocional de colecciones particulares. Reserva previa murciabarroca.es. Museo Salzillo.

17:00h. “Navidad sobre ruedas”. Se recogerán las cartas por los Elfos y se repartirán obsequios a los niños asistentes. Acceso libre. Plaza del Consejo Regional Murciano. Lobosillo.

17:00 y 19:30h. “Aladín. Un musical genial”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de la Navidad: dibuja tu Navidad, zona Gamer Christmas, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:00h. Festival de Títeres. Compañía Ana Santa Cruz de Perú presenta la obra “Mishi Mushi y los ratones”. Jardín del Malecón.

17:15h. Un corazón de cine. “El mago de Oz” (Victor Fleming, 1939) Estados Unidos. 98’. VE. Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

17:30h. La compañía de Títeres Cal Teatre, presenta la obra “Mentira cochina”. A partir de 5 años. Información: www.pupaclown.org y 968932311. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. “Christmas Dance” espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:00h. Planetario. Dinosaurios, una historia de supervivencia”. Niños a partir de 8 años.

Reservas en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

18:00h. Talleres para toda la familia. Cuentacuentos, juegos de palabras, adivinanzas, taller inclusivo. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

18:30h. Partido solidario Real Murcia vs. UCAM Murcia a beneficio de Cáritas. Estadio de La Condomina.

19:00h. Sones Navideños. Actuación de la Agrupación musical de Beniaján “Concierto de Navidad” con Carolina Reymundo de Belter Souls. Plaza de Belluga.

20:00h. Actuación de Quinteto Spirito de la Asociación Musical de Puente Tocinos en el belén de Francisco Salzillo. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

20:00h. Actuación de la Campana de Auroros de Javalí Viejo en el belén Municipal. Acceso libre. Palacio Episcopal.

20:15h. Concierto Oché Cortes & Tony Beteta “Christmas Crooner” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21:00h. Concierto “Second. Llevo tu pulso”. www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia.

21:30h. Concierto de Álvaro Halley. Acceso libre. Mercadillo de Navidad. de la Glorieta.

Sábado, 30 de diciembre

11:00 a 13:30h y 17:00 a 21:00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Clausura. Entrada gratuita. C/ Basabé.

11:00h. Taller de baile con María y Lucía. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

11:00h. Planetario “Polaris. El submarino espacial y el misterio de la noche polar”. A partir de 5 años. Reservas en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

11:00h. Talleres en el Gran Árbol Navidad: minichef navideño, zona Gamer Christmas, planta tu árbol de Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00 a 14:00h. Pintando nuestro Gran Árbol. Encuentro artístico en el Gran Árbol de Navidad. Diferentes artistas pintarán en directo. Plaza Circular.

11:30h. Concierto de la Agrupación Musical Juvenil del Cabezo de Torres. Acceso libre. Plaza de Santa Eulalia.

12:00h. Planetario “Pato y las estaciones. Reservas en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

12:00h. “Cuentos navideños”. Espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

12:00, 12:45 y 13:15h. Un Río de Ilusión: Mago por un día Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion Rampa Pasarela Manterola.

12:00h. Espectáculo infantil “Homenaje a Disney. Ven vestido de tu personaje favorito”. Acceso libre. Recinto de fiestas. Los Martínez del Puerto.

12:30h. Cantajuegos y animación con los personajes de La Bella y la Bestia. Mercadillo de Navidad, Glorieta de España.

13:00h. “Teatro de marionetas”. Espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

13:00h. Planetario. “Big Astronomy. Astronomía a gran escala”. Niños a partir de 8 años. Reservas en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

16:00h. Desfile de la ilusión. Recorrido: Salida desde la Calle Dr. José Tapia Sanz, Avd. Antonete Gálvez, Avda. La Fama, calle Pablo VI y calle Rio Tajo (donde termina).

17:00h. Talleres infantiles del Gran Árbol de Navidad: minichef navideño, zona Gamer Christmas; costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:00 y 19:30h. “Aladín. Un musical genial”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17:00h. “Magia en Navidad”. Espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

17:00 y 18:00h. Un rio de ilusión. Mago por un día. Inscripciones niños 6 a 12 años en https://bit.ly/rioilusion Rampa Pasarela Manterola.

17:15h. Un corazón de cine. “Solo en casa 2: Perdido en Nueva York” (Chris Columbus, 1992) Estados Unidos. 113’. VE. Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

17:30h. La compañía Pupaclown de Murcia presenta la obra “Pupaventuras”. Información: www.pupaclown.org y 968 93 23 11 Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. Masterclass de dulce con Laura García de “La dulce ilusión”. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

18:00h. “Cuento interactivo navideño”. Espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

19:00h. Sones Navideños. Los Parrandboleros. “Concierto de Navidad”. Plaza de Belluga.

19:00h. Pre-uvas infantiles en la plaza de la Iglesia. Santa Cruz.

19:00h. Misa de aguilando cantada por la aurora de Santa Cruz en la parroquia de la Orilla del Azarbe. Santa Cruz.

19:30h. Un corazón de cine. “¿Quién engañó a Roger Rabbit?” (Who framed Roger Rabbit?; Robert Zemeckis, 1988) Estados Unidos. 103’. VE. Entrada gratuita a cambio de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Santa Eulalia. Filmoteca Regional.

20:00h. Actuación del cuarteto Assai en el belén de Francisco Salzillo ubicado en el Salón de Plenos. Acceso libre. Ayuntamiento de Murcia.

20:15h. Concierto Ciudad Canalla “Christmas Pop Rock 80´&90” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21:00h. Concierto. “Second. Llevo tu pulso”. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia.

21:30h. Concierto vertical de Navidad. Acceso libre. Mercadillo de Navidad de Glorieta de España.

Domingo, 31 de diciembre

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: crea como un pintor profesional, adornos navideños, costura navideña y ludoreca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00h. Cantajuegos y campanadas infantiles. Sangonera la Verde.

12:00h. Nochevieja infantil. Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

12:00h. Carrera San Silvestre-Murcia 2023. Salida desde la Glorieta de España.

Desde 11h. Aperitivazo Nochevieja con el concierto de Antuán Muñoz. Mercadillo de Navidad, Glorieta de España.

18:00h. Misa de aguilando cantada por la aurora de Santa Cruz en la Ermita Vieja. Santa Cruz.

23:30h. Campanadas 7 RM y actuación de Carlos Areces y Anibal Gómez. Glorieta de España.

Lunes, 1 de enero

19:00h. Espectáculo “Show de Drilo Navidad Rock” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

20:00h. Espectáculo piromusical de Año Nuevo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21.30h. Concierto de Ana Cano. Acceso libre. Mercadillo de la Glorieta.

Martes, 2 de enero

10:30h. Taller infantil “Nova”. Edad: de 3 a 8 años. Inscripción previa en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: minichef navideño, crea tu imán navideño, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00 y 12:00h. Magia con el mago Abel. Acceso libre. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

Pases a las 12:00h y 17:00h. ¡Pasen y vean! Magia y el Circo con la artista circense multidisciplinar Loba Ángel con sus destrezas con los malabares, danza, fuego, y acrobacias aéreas. Y magos como; Magic Luna, el Mago Leoren, Guillermo Avilés y muchos más. Jardín del Malecón

13:00h. Espectáculo “Christmas Dance” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol: dibuja tu Navidad, crea como un pintor profesional, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:30h. “El maquinista de la General” de Buster Keaton. Cine y música en directo. Información: www.pupaclown.org y 968932311. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. “Cuento interactivo navideño”. Espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:00h. Espectáculo infantil “Homenaje a Disne. Ven vestido de tu personaje favorito”. Acceso libre. Centro Cultural de Valladolises.

18:00h. Cine “Charlie y la fábrica de chocolate”. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

19:00h. Espectáculo piromusical especial Año Nuevo. Margen del río entre Pasarela Miguel Caballero y Puente Nuevo.

19:30h. “La sirenita. El Musical”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

20:15h. Concierto de Ópera en Año Nuevo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

21:30h. Concierto de Consz. Acceso libre. Mercadillo de Navidad, la Glorieta de España.

20:00h. Actuación de Orpheus en el belén de Francisco Salzillo en el Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia.

Miércoles, 3 de enero

9:30 a 13:45h. Escuela de Naturaleza de Navidad. Actividad dirigida a niños de entre 6 y 12 años con servicio de autobuses con salida y llegada en la parada de la Glorieta. Plazas: 25. Reservas: 968 21 25 18. Espacio Municipal El Majal Blanco.

Se realizarán 4 talleres a las 10:00h, 11:00h, 12:00h y 13:00h. Cocineros Junior. Talleres de cocina para niños, con una duración de 45 minutos con 30 niños por taller. Plaza de Romea.

10:00h. Entrega juguetes Cartero Real. Calle Párroco Pedro Martínez Conesa (Puerta Plaza Abastos Vistabella).

10:30h. Taller infantil “Pequeños Astrónomos: Sistema solar y observación con telescopio”. Edad: de 8 a 12 años. Inscripción previa en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

11:00h. Juegos de movimiento. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

11:00h. Talleres infantiles Gran Árbol de la Navidad: crea como un pintor profesional, carta de SS.MM., costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

12:00 y 17:00h. ¡Pasen y vean! Magia y Circo con la artista circense multidisciplinar Loba Ángel con sus destrezas con los malabares, danza, fuego, y acrobacias aéreas. Y magos como; Magic Luna, el Mago Leoren, Guillermo Avilés y muchos más. Jardín del Malecón

12:00h. Espectáculo infantil “Homenaje a Disne. Ven vestido de tu personaje favorito”. Acceso libre. Jardín de los Patos. Vistabella.

13:00h. “Teatro de marionetas” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de la Navidad: minichef navideño, figuras de Reyes Magos, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:00h y 19:30h. “La sirenita. El Musical”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17:00 y 19:30h. Espectáculo infantil “Superthings Live! Sing & Party”. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo Murcia.

17:30h. Obra “Los 7 cabritillos”. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org y 968 93 23 11. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. “Magia de Navidad”. Espectáculo en el Gran Árbol de la Navidad. Plaza Circular.

18:00h. Leyendas y tradiciones de todo el mundo II parte. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Sala de ámbito cultural, 1ª planta, Gran Vía.

19:00h. Espectáculo piromusical especial Año Nuevo. Margen del río entre Pasarela Miguel Caballero y Puente Nuevo.

19:30h. Concierto de Aló Presidente. Acceso libre. Mercadillo de la Glorieta

20:00h. Actuación de los Coros y Danzas de Murcia Francisco Salzillo. Acceso libre. Belén Municipal. Palacio Episcopal.

20:15h. Concierto Coro de la Peña Huertana “El Tablacho” en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Jueves, 4 de enero

9:30h a 13:45h. Escuela de Naturaleza de Navidad. Actividad dirigida a niños de entre 6 y 12 años con servicio de autobuses con salida y llegada en la parada de la Glorieta. Plazas: 25. Reservas: 968 21 25 18. Espacio Municipal El Majal Blanco.

9:30 a 14:00h y 16:00 a 21:00h. Jornada de donación de sangre y médula "Regalar Vida" Centro Regional de Hemodonación. Destinatarios: Toda la población de entre 18 y 65 años. GLORIETA UNO. Ayuntamiento de Murcia.

10:30h. Taller de realidad virtual y Lego Edad: de 6 a 14 años. N.º participantes: 20. Duración: 3h. Precio: 1€ infantil. Inscripción previa en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de la Navidad: escribe tu carta a SS.MM., pinta tu Navidad, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00h. “¿Quién dijo que los niños no son el futuro?” con Lourdes Pérez. Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

12:00. y 17:00h. ¡Pasen y vean! Magia y Circo con la artista circense multidisciplinar Loba Ángel con sus destrezas con los malabares, danza, fuego, y acrobacias aéreas. Y magos como Magic Luna, el Mago Leoren, Guillermo Avilés y muchos más. Jardín del Malecón.

12:00h. Espectáculo infantil “Homenaje a Disne. Ven vestido de tu personaje favorito”. Acceso libre. Jardín Montegrande. Torreagüera.

13:00h. “Magia de cerca”. Espectáculo en el Gran Árbol de la Navidad. Plaza Circular.

17:00 y 19:30h. “La sirenita. El Musical”. Dirección: Jesús Sanz-Sebastián. Precio: 15, 12 y 10 € Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: adornos navideños, crea tu imán navideño, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

17:30h. “Los 7 cabritillos”. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Precio: 8€ Información: www.pupaclown.org. Horario de taquilla: laborables de 10 a 14 o una hora antes de la función. 968 93 23 11. Centro Escénico Pupaclown.

18:00h. “Cuentos navideños”. Espectáculo en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

18:00h. Juegos de mesa Acceso libre hasta completar aforo. El Corte Inglés. Gran Vía Salzillo.

18:30h. Espectáculo de estreno del Cuento de los Reyes Magos. Plaza Romea.

19:30h. Concierto de Cutre. Acceso libre. Mercadillo de la Glorieta.

20:15h. Katjazz “Christmas Jazz”. Concierto en el Gran Árbol de Navidad. Plaza Circular.

Viernes, 5 de enero

9:30 a 13:45h. Escuela de Naturaleza de Navidad. Actividad dirigida a niños de entre 6 y 12 años con servicio de autobuses con salida y llegada en la parada de la Glorieta. Plazas: 25. Reservas: 968 21 25 18. Espacio Municipal El Majal Blanco.

9.30h. Visitas de Sus Majestades los Reyes Magos a distintos centros benéficos y asistenciales de la ciudad.

11:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de Navidad: minichef navideño, adornos navideños, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

11:00h. Gran Roscón de Reyes realizado por la Escuela de Hostelería Murcia Emplea del Ayuntamiento de Murcia. Glorieta de España.

12:00h. Llegada de los Reyes Magos y Gran Recepción por el Alcalde de Murcia. Posteriormente los Reyes Magos recibirán a los niños en la Glorieta. Plaza de Belluga.

13:00h. “Cuentos navideños”. Espectáculo en el Gran Árbol de la Navidad. Plaza Circular.

17:00h. Cabalgata de Reyes Magos por la Calle Mayor. A su término, en el recinto de fiestas, sus majestades los reyes se dirigirán a todos los asistentes. Santa Cruz.

17:00h. Talleres infantiles en el Gran Árbol de la Navidad: figuras de Reyes Magos, adornos navideños, costura navideña y ludoteca baby (de 2 a 6 años). Plaza Circular.

18:00h. Gran Cabalgata de Reyes Magos. Itinerario: Avda. San Juan de la Cruz, (formación en la C/ Vicente Aleixandre), C/ Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Pza. Camachos, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Avda. de la Constitución, Plaza Circular. A su término, se dirigirán al Belén Municipal, para realizar una ofrenda simbólica, con la actuación del Orfeón Fernández Caballero. Venta anticipada de las sillas numeradas en cabalgatadereyes.compralaentrada.com.

20:00h. Bienvenida a los Reyes Magos, Reparto de Regalos y churros con chocolate. Jardín Antonio Fernández, Barrio de El Progreso.

Sábado, 6 de enero

9:00h. Misa de aguilando cantada por la aurora de Santa Cruz en la Ermita Vieja. Santa Cruz.

11:00h. Representación del Auto de Reyes Magos, por la Asociación Cultural Virgen de los Remedios del Rincón de Beniscornia. Iglesia de Rincón de Beniscornia.

18:00h. Auto de Reyes Magos, a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra. Plaza de Belluga.

21:30h. Concierto de Alex López. Acceso libre. Mercadillo de la Glorieta.

Domingo, 7 de enero

11:00h. Planetario. “Pinocho”. Niños a partir de 3 años. Reservas en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

12:00h. Concierto de Reyes a cargo de la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Murcia. Teatro Circo.

12:00h. Planetario. “Lucía. El misterio de las estrellas fugaces”. Niños a partir de 5 años. Reservas en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

13:00h. Planetario. “La niña que sabía caminar al revés”. Niños a partir de 5 años. Reservas en recepción y por teléfono. Museo de la Ciencia y el Agua.

17:00 y 19:30h. “La sirenita. El Musical”. Venta: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

El Ayuntamiento explica que "los eventos y horarios expuestos en este programa están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información en eventos.murcia.es".