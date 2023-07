Lo que tenía que haber sido este viernes una sesión de trámite, el Pleno para la organización para la organización de la Corporación, se convirtió en un largo alegato de los grupos de la oposición contra el maltrato, según Vox y PSOE, al que les está sometiendo el nuevo Ejecutivo del PP durante sus primeros días de Gobierno. Durante la sesión plenaria se aprobaron, tal y como ya adelantó la Opinión, diversas mociones para fijar el régimen de celebración de los plenos ordinarios (los últimos jueves de cada mes, salvo para este mes de julio), la composición de las comisiones plenarias (reducen sus representantes para ganar agilidad) y el régimen de retribuciones de la Corporación municipal (que se mantienen con respecto al anterior mandato). Todas ellas fueron aprobadas con el voto favorable de PP y PSOE, y con la abstención del Grupo Vox en las dos primeras y su voto en contra en la última. Sin embargo, lo de menos fue cada uno de estos puntos, ya que el debate se desplazó, con las intervenciones de los portavoces de la oposición, hacia las dificultades que están encontrando para ejercer su labor.

El más contundente fue sin duda el portavoz del partido de Santiago Abascal en Murcia, Luis Gestoso, que aseguró que el Gobierno, a través del 2º teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, les había comunicado que sólo podrían contar con dos ediles liberados, es decir, en régimen de dedicación exclusiva, los mismos con los que contaba este Grupo en la pasada legislatura, cuando tenían la mitad de representantes. "El señor Ballesta ha constituido la nueva Corporación en el Ayuntamiento de Caracas, en una república bananera, y ha emprendido una auténtica cruzada contra la oposición, con presiones de todo tipo de sus concejales para que no hagamos oposición", indicó Gestoso, que explicó que de las 20 dedicaciones plenas de las dispone la Corporación, 15 se las quedará el PP, y solo 2 su Grupo.

"Son lentejas, si las quieres..."

Denuncia Gestoso que el edil popular José Guillén llegó a decirle que "esto son lentejas, si las quieres bien y si no, las dejas", y que "cualquier protesta nuestra ante la prensa no tendría más recorrido que un día; no ha sido una negociación sino una llamada de imposición, una tropelía cometida por el paladín de la moderación que es el señor Ballesta". Gestoso llegó a describir la actitud de Guillén, en sus contactos con la oposición, como "prepotente", con lo que le valió una advertencia del alcalde como moderador del Pleno. También recrimina el líder de Vox que el Gobierno solo quiera dejarles dos trabajadores eventuales. "Nos quieren dejar bajo mínimos", sentenció, para añadir que por representatividad les habría correspondido 4 dedicaciones exclusivas y cerca 4 trabajadores eventuales, aunque admite que ésta es una decisión que le compete al alcalde.

Por su parte, Guillén, tras comprometerse a hacer todo lo posible para que la oposición tenga los medios que necesita, interpeló al líder de Vox para recriminarle que no ha podido establecer contacto con ningún edil del grupo, sino con una persona externa. "Lo que no podemos es venir aquí a trabajar por parentesco o por amistad", dijo en relación a esa persona que ha jugado el papel de mediación para Vox. Además, el segundo teniente de alcalde afirmó que en cuanto al reparto de eventuales y liberados, no hay nada cerrado y que se trata de un diálogo que comenzó con una propuesta de dos dedicaciones exclusivas. Negó el edil popular que hubiera pronunciado la expresión popular sobre las lentejas, y que la oferta que se ha puesto encima de la mesa es de 6 liberados para Vox.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Enrique Lorca, lamentó que tras tres semanas desde que se constituyese la nueva Corporación, su Grupo todavía no cuenta con los medios humanos y técnicos que se requieren para ejercer su obligación. "No tenemos ni una mesa, ni un ordenador, y eso limita y coarta la función de oposición", denunció Lorca, que recordó que con el Gobierno anterior, hace dos años, "en una semana estaba todo ubicado". Pese a todo, el portavoz socialista se mostró más conciliador que su homólogo de Vox. "Si de verdad está la mano tendida nosotros la cogemos, pero lo que no vamos a consentir es que esa mano nos coja el cuello", indicó.

El PSOE recrimina la supresión de la Concejalía de Igualdad

Por otra parte, Enrique Lorca compartió ante los medios el rechazo que ha provocado entre los socialistas la desaparición de la Concejalía de Igualdad. "Nosotros desligamos ese área de Servicios Sociales, lo dotamos de personal, aumentamos los recursos y desarrollamos diversas acciones como el programa Corresponsables, entre muchas otras políticas; por eso nos sorprende que se quite la palabra 'Igualdad' y sea sustituida por 'Mujer', porque la igualdad no solo afecta a la mujer, sino que afecta a mujeres y hombres, nosotros creemos en esa igualdad real, y quitar esto del debate y la primera línea política es muy preocupante", sostuvo Lorca, que asegura que "lo que no se ve, no existe".

Asegura que este paso atrás se está dando en aquellos ayuntamiento donde el PP depende de Vox para la conformación del Gobierno, "pero aquí no necesitan el apoyo de la ultraderecha, y se ha hecho lo mismo". Por último señaló que la Concejalía se denomina 'Mujer, Mayores y Políticas de Conciliación', por lo que, según Lorca, da la sensación de que las políticas de conciliación sólo afectan a las mujeres "cuando afectan tanto a hombres como a mujeres".